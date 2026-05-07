Hikvision publie son rapport ESG 2025 et fait progresser le développement durable grâce à « Tech for Good » (la technologie au service du bien collectif).

HANGZHOU, Chine, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision a publié son Rapport sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance 2025, marquant huit années consécutives de transparence dans la communication de ses rapports en matière de développement durable.

Hikvision releases 2025 ESG Report, advancing sustainability through ‘Tech for Good’

Orienté par la philosophie de développement durable THRIVE, le rapport a affiné son évaluation de la double matérialité, en identifiant l'innovation technologique, la sécurité et la qualité des produits, et la cybersécurité comme des enjeux majeurs, contribuant à une progression constante de ses objectifs de développement durable.

Faire progresser le bien social grâce à l'AIoT

Engagée dans la « Tech for Good », Hikvision encourage l'innovation pour créer des valeurs positives. Dans le domaine de la gouvernance urbaine, elle développe des systèmes de surveillance de bout en bout destinés à protéger les infrastructures critiques, avec plus de 300 dispositifs et 140 solutions basées sur des scénarios pour la gestion du trafic. En matière de conservation de la nature, les solutions Hikvision, qui ont été présentées lors du 5e Congrès mondial des réserves de biosphère, sont désormais déployées dans le premier groupe de parcs nationaux de Chine et dans 50 % des réserves de biosphère du pays.

Outre les opérations commerciales, Hikvision se consacre à l'action sociale. S'étendant sur 14 pays et régions, le programme STAR soutient les observations écologiques des Pyrénées et la recherche portant sur les glaciers de l'Himalaya, tandis que l'initiative STAR Installer Partner 2025 réunit un réseau mondial qui offre une assistance technique vitale.

Renforcer la fiabilité par le biais de la cybersécurité et de la qualité

Pour renforcer la confiance numérique, Hikvision a établi un cadre complet de cybersécurité conçu pour améliorer la gestion. Ces efforts, dont un taux de correction des vulnérabilités de 100 % en 2025, ont été récompensés par le plus haut niveau du prix Digital Trust Assurance Award décerné par la British Standards Institution (BSI).

Dans le domaine de la gestion de la qualité des produits, Hikvision a mis en place des processus numériques normalisés visant à assurer la fiabilité et à renforcer son portefeuille de propriété intellectuelle, avec 7 399 demandes de brevets d'invention liés à son activité principale et 1 553 nouveaux brevets accordés en 2025.

Garantir la conformité et la protection des données

En adoptant les meilleures pratiques mondiales, Hikvision intègre efficacement les exigences de conformité dans ses activités quotidiennes. En 2025, l'entreprise a obtenu la certification ISO 37301. En phase avec les dernières tendances en matière de technologie, la société a également publié le document Hikvision's Journey Practicing Responsible AI, qui met en avant son engagement ferme en faveur d'un développement conforme de l'IA.

La protection des données reste une priorité absolue pour Hikvision. En 2025, Hikvision a passé avec succès les audits annuels relatifs à plusieurs normes internationales, dont ISO/IEC 27701, ISO/IEC 38505, ISO/IEC 29151 et ISO 37301, et est parvenue à sensibiliser 100 % du personnel à la protection des données à caractère personnel.

Accélérer l'action climatique

Hikvision mène une action climatique par le biais d'une structure de gouvernance organisée sur trois niveaux et soutenant la décarbonisation en s'appuyant sur quatre piliers : les produits à faible teneur en carbone, la fabrication intelligente, l'autonomisation numérique et les opérations écologiques.

Pour gagner en impact, l'entreprise a créé la plateforme GPA en vue d'améliorer les capacités de gestion des produits écologiques. À la fin de l'année 2025, 169 modèles de produits avaient fait l'objet d'un bilan carbone. À noter que sept écrans intelligents WonderHub ont obtenu la certification TCO Certified Generation 10, devenant ainsi les premiers écrans grand format au monde à répondre à cette norme.

Respectant les dix principes du Pacte mondial des Nations unies, Hikvision continue de promouvoir une gouvernance responsable et des pratiques commerciales durables, comme en témoignent ses dernières reconnaissances ESG : la médaille d'argent EcoVadis et le prix DMCC Global Enterprise ESG Leader.

Dans une perspective d'avenir, Hikvision poursuivra son engagement dans l'amélioration continue et la création de valeur à long terme, en travaillant aux côtés de ses parties prenantes pour un monde plus résilient et plus durable.

Rendez-vous ici pour consulter l'intégralité du rapport ESG 2025 de Hikvision.

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