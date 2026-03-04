HONOR avança em sua visão de IA no MWC 2026 com o Robot Phone, o robô humanoide e o Magic V6

Da inovação em robótica aos principais dispositivos, a HONOR expande seu ecossistema de dispositivos de IA no MWC 2026

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No MWC 2026, a HONOR avançou sua visão de Inteligência Humana Aprimorada (AHI) e acelerou o ALPHA PLAN por meio de três pilares conectados: Alpha Phone, Alpha Store e Alpha Lab. Com base em seu compromisso de longo prazo com uma IA com foco no ser humano, a HONOR apresentou uma prévia do Robot Phone, uma ousada exploração da inteligência incorporada e uma nova espécie de smartphone que reinventa como os futuros dispositivos de IA podem integrar movimento e consciência espacial.

Junto a essa inovação futurista, a HONOR apresentou o Magic V6, o auge de sua inovação em dispositivos dobráveis, combinando tecnologia revolucionária de bateria de silício-carbono, engenharia avançada de tela e produtividade aprimorada por IA em seu design dobrável mais refinado até hoje. Junto com os novos dispositivos do ecossistema, HONOR MagicPad 4 e MagicBook Pro 14, esses anúncios reforçam o roteiro da HONOR para integrar hardware e software inteligentes em torno das reais necessidades humanas.

James Li, CEO da HONOR, declarou: "Com o ser humano no centro como nosso farol, navegamos o crescimento da IA através dos dois feixes de IQ e EQ, reunindo três formas de inteligência. Estamos explorando o novo paradigma dos dispositivos de IA com o Alpha Phone; hospedando o novo paradigma do ecossistema de IA com o Alpha Store; e construindo o novo paradigma de uma civilização de silício-carbono com o Alpha Lab. Com as três ondas do Alpha Plan, agora temos todos os componentes no lugar e estamos conduzindo essa jornada em velocidade máxima."

HONOR Magic V6: Uma nova referência em dobráveis

Enquanto o Robot Phone explora o futuro da inteligência incorporada, o Magic V6 representa a inovação dobrável de ponta de destaque. Baseando-se na liderança da HONOR em design dobrável, o Magic V6 oferece um dispositivo projetado para durabilidade, desempenho e produtividade inteligente.

Combinando um perfil fechado ultrafino de 8,75 mm[1] com integridade estrutural reforçada e arquitetura avançada de dobradiça, o Magic V6 foi projetado para oferecer confiabilidade a longo prazo, mantendo uma excepcional finura. O dispositivo possui classificação IP68 e IP69[2] para resistência à água e poeira, reforçando sua resiliência em ambientes do dia a dia. Dentro desse design dobrável ultrafino, a HONOR integra sua tecnologia de bateria de silício-carbono de última geração.

Possibilitado pela parceria com a ATL, o Magic V6 recebe o material de silício-carbono de quinta geração da HONOR, enfrentando o desafio de equilibrar a finura com alta densidade de energia. Essa inovação permite que o HONOR Magic V6 alcance um conteúdo de silício inédito no setor de 25%, oferecendo maior densidade de energia em um design dobrável ultrafino. O resultado é uma bateria de 6.660 mAh[3] alojada em um dos dobráveis mais finos do mercado, redefinindo as expectativas de autonomia na categoria sem comprometer o design.

Na MWC 2026, a HONOR também demonstrou a inovação de última geração em baterias com a nova HONOR Silicon-carbon Blade Battery, apresentando 32% de conteúdo de silício e mais de 900 Wh/L. Projetada para permitir que os dobráveis entrem na era dos 7000 mAh, ela sinaliza um avanço ainda maior na tecnologia de baterias ultrafinas e de altíssima densidade energética.

O Magic V6 também estabelece um novo marco de referência em inovação de telas dobráveis. Suas duas telas LTPO 2.0 de maior destaque, medindo 6,52 polegadas externamente e 7,95 polegadas[4] quando abertas, oferecem taxas de atualização adaptativas de 1–120 Hz e brilho máximo de até 6.000 nits e 5.000 nits, respectivamente, para conteúdo HDR. A tela interna apresenta vidro flexível ultrafino com Certificação SGS de Minimização de Vincos e uma redução de 44% na profundidade do vinco em comparação com a geração anterior, criando uma superfície mais plana e imersiva. Uma pilha antirreflexo à base de nitreto de silício reduz a refletividade para até 1,5%, enquanto o avançado escurecimento PWM de 4320 Hz[5] e o AI Defocus Display aumentam o conforto durante o uso prolongado. Juntas, essas inovações tornam o Magic V6 mais refinado e durável nas interações do dia a dia.

Ao usar sua ampla tela desdobrada, os recursos de produtividade aprimorados por IA otimizam a multitarefa, a criação de conteúdo e a comunicação. Ferramentas de ecossistema cruzado ampliam ainda mais a flexibilidade, posicionando o Magic V6 como um dispositivo companheiro poderoso, funcionando de forma integrada ao ecossistema da Apple.

Como o primeiro dobrável equipado pelo Snapdragon 8 Elite Gen 5[6], combinado com um avançado sistema de resfriamento por câmara de vapor para desempenho sustentado, o Magic V6 oferece jogos ultrafluidos, multitarefa e cargas de trabalho exigentes, tornando-se a mais fiel expressão de um dobrável da era da IA disponível hoje, projetado para resistir e auxiliar.

Ecossistema de IA da HONOR: MagicPad 4 e MagicBook Pro 14

Expandindo seu portfólio impulsionado por IA além dos smartphones, a HONOR também apresentou o MagicPad 4 e o MagicBook Pro 14 ao seu ecossistema principal na MWC 2026.

O HONOR MagicPad 4, equipado com a plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 5[6], traz desempenho de maior destaque para um tablet ultrafino com apenas 4,8 mm de espessura. Sua tela OLED 3K líder na categoria apresenta taxa de atualização de 165 Hz e, com ferramentas de multitarefa aprimoradas por IA, o MagicPad 4 foi projetado para oferecer produtividade fluida e criação de conteúdo em sua tela de 12,3 polegadas. Assim como no Magic V6, a colaboração entre dispositivos permite uma interação contínua ao lado de smartphones e ambientes multiplataforma, incluindo o ecossistema da Apple. Além disso, com base no novo Linux Lab nas Opções de Desenvolvedor, conseguimos implantar e executar com sucesso o assistente de IA OpenClaw[7] no HONOR MagicPad4, proporcionando um ambiente mais conveniente e maiores possibilidades para desbloquear mais ferramentas de eficiência e cenários de produtividade no futuro.

O HONOR MagicBook Pro 14 fortalece ainda mais a oferta de laptops com IA da HONOR, com desempenho impulsionado pelos Processadores Intel Core Ultra Series 3[8]. Projetado para cargas de trabalho contínuas, tarefas criativas e eficiência diária, ele combina uma tela OLED de 14,6 polegadas com precisão de cores, desempenho de bateria que é destaque na categoria, gerenciamento inteligente de desempenho e um design ultraleve para maior portabilidade.

Juntos, o MagicPad 4 e o MagicBook Pro 14 reforçam a estratégia da HONOR de integrar a IA em diferentes categorias de dispositivos, oferecendo experiências conectadas e inteligentes além do smartphone.

Desenvolvendo dispositivos inteligentes e robôs para a era da IA

No evento de lançamento, a HONOR também apresentou seu primeiro robô humanoide, sinalizando um movimento estratégico mais amplo para aproveitar sua experiência em tecnologia móvel na criação de robôs voltados para o consumidor. Os robôs da HONOR terão foco em três cenários principais: assistência em compras, inspeções no ambiente de trabalho e, especialmente, companhia de apoio. Ao contrário das empresas tradicionais de robótica, a HONOR traz uma compreensão profunda dos usuários desenvolvida por meio de seus smartphones e dispositivos conectados. Essa continuidade do ecossistema permite que futuros dispositivos de IA incorporada reconheçam os usuários, compreendam suas necessidades e forneçam assistência física personalizada desde a primeira interação.

Juntos, o Robot Phone, o robô humanoide, o HONOR Magic V6, o MagicPad 4 e o MagicBook Pro 14 demonstram como a HONOR está expandindo o AHI tanto nas experiências digitais quanto nas físicas. Da exploração da IA incorporada à engenharia dos principais dispositivos dobráveis e à produtividade impulsionada por IA, cada anúncio reflete uma integração mais profunda da inteligência entre hardware e software.

Disponibilidade e preços

O HONOR Magic V6 estará disponível em mercados selecionados no segundo semestre deste ano, com a disponibilidade regional ainda a ser confirmada. Mais detalhes sobre configurações, opções de cores e preços serão anunciados localmente.

O HONOR MagicPad 4 estará disponível nas cores cinza e branco, com preço inicial de € 699. A disponibilidade, as configurações e os pacotes promocionais podem variar de acordo com a região.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma empresa de liderança global em ecossistemas de dispositivos de IA. Ela está comprometida em revolucionar as interações entre humanos e dispositivos para conectar o ecossistema de IA a todos os consumidores na era da IA agêntica e além.

[1] 8,75 mm refere-se à espessura do dispositivo em seu estado dobrado. A espessura não inclui películas protetoras nem o módulo de câmera elevado. [2] As classificações IP68 e IP69 são testadas em condições controladas de laboratório. A resistência à água e à poeira pode diminuir devido ao desgaste diário. [3] A capacidade típica da bateria é de 6.660 mAh, e a capacidade nominal da bateria é de 6.510 mAh. [4] Com um design de tela de cantos arredondados, os comprimentos diagonais das telas interna e externa são medidos como retângulos padrão. A área visível pode ser ligeiramente menor. [5] O escurecimento PWM de 4320 Hz não é um recurso médico e não deve ser usado para fins de tratamento. [6] Qualcomm e Snapdragon são marcas registradas da Qualcomm Incorporated, registradas nos Estados Unidos e em outros países. [7] Este recurso é apenas para referência. Os recursos reais de IA exigem que os usuários concluam a instalação e a implantação; são compatíveis a partir da versão MagicPad 4 Commercial Edition e superiores. [8] Intel e o logotipo da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

