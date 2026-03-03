HONOR představuje svou vizi umělé inteligence na veletrhu MWC 2026 s robotickým telefonem, humanoidním robotem a Magic V6

BARCELONA, Španělsko, 3. března 2026 /PRNewswire/ -- Na Světovém kongresu mobilních technologií (MWC) 2026 společnost HONOR představila svou vizi rozšířené lidské inteligence (AHI) a urychlila realizaci plánu ALPHA PLAN prostřednictvím tří propojených pilířů: Alpha Phone, Alpha Store a Alpha Lab. Na základě svého dlouhodobého závazku k umělé inteligenci zaměřené na člověka nabídla společnost HONOR náhled na robotický telefon, odvážný pokus o ztělesnění inteligence a nový druh smartphonu, který přináší nové pojetí toho, jak by budoucí zařízení s umělou inteligencí mohla integrovat pohyb a prostorové vnímání.

Vedle této futuristické inovace představila společnost HONOR také Magic V6, vrchol své inovace v oblasti skládacích zařízení, který kombinuje průlomovou technologii křemíkovo-uhlíkových baterií, pokročilou technologii displejů a produktivitu vylepšenou umělou inteligencí v dosud nejvypracovanějším skládacím designu. Spolu s novými zařízeními ekosystému HONOR MagicPad 4 a MagicBook Pro 14 posilují tyto novinky plán společnosti HONOR integrovat inteligentní hardware a software podle skutečných lidských potřeb.

James Li, generální ředitel společnosti HONOR, řekl: „S lidským přístupem jako naším majákem navigujeme růst AI prostřednictvím dvou paprsků IQ a EQ, které spojují tři formy inteligence. S Alpha Phone zkoumáme nové paradigma AI zařízení; s Alpha Store přebíráme nové paradigma AI ekosystému; a s Alpha Lab budujeme nové paradigma křemíkovo-uhlíkové civilizace. Díky třem vlnám plánu Alpha máme nyní všechny komponenty na místě a tuto cestu absolvujeme plnou rychlostí."

HONOR Magic V6: nový standard v oblasti skládacích zařízení

Zatímco Robot Phone zkoumá budoucnost ztělesněné inteligence, Magic V6 představuje špičkovou vlajkovou loď v oblasti skládacích zařízení. Magic V6 navazuje na vedoucí postavení společnosti HONOR u skládacích zařízeních a přináší objekty navržené s ohledem na odolnost, výkon a inteligentní produktivitu.

Díky kombinaci ultratenkého uzavřeného profilu o tloušťce 8,75 mm[1] s posílenou strukturální integritou a pokročilou architekturou pantů je Magic V6 navržen pro dlouhodobou spolehlivost při zachování výjimečné tenkosti. Zařízení má certifikaci IP68 a IP69[2] pro odolnost proti vodě a prachu, což posiluje jeho trvanlivost v každodenním prostředí. Do tohoto ultratenkého skládacího designu začleňuje HONOR svou technologii křemíkovo-uhlíkových baterií nové generace.

Díky spolupráci se společností ATL získává Magic V6 pátou generaci křemíkovo-uhlíkového materiálu HONOR, který řeší problém vyvážení tenkého provedení a vysoké energetické hustoty. Tato inovace umožňuje modelu HONOR Magic V6 dosáhnout v tomto odvětví prvenství s obsahem křemíku ve výši 25 %, což podporuje vyšší energetickou hustotu v ultratenkém skládacím designu. Výsledkem je baterie s kapacitou 6660 mAh[3] umístěná v jednom z nejtenčích skládacích telefonů na trhu, která redefinuje očekávání ohledně výdrže v této kategorii, aniž je ohrožena designová stránka.

Na veletrhu MWC 2026 společnost HONOR také předvedla inovaci baterií nové generace v podobě zcela nové křemíkovo-uhlíkové baterie HONOR Silicon-carbon Blade Battery s obsahem křemíku 32 % a kapacitou přes 900 Wh/l. Tato baterie, navržená tak, aby umožnila skládacím zařízením vstoupit do éry 7000 mAh, signalizuje další skok v technologii ultratenkých baterií s ultravysokou energií.

Magic V6 také stanovuje nový standard v oblasti inovací skládacích displejů. Jeho duální vlajkové obrazovky LTPO 2.0, které mají vnější rozměry 6,52 palce a po rozložení 7,95 palce[4], poskytují adaptivní obnovovací frekvenci 1–120 Hz a maximální jas až 6000 nitů, respektive 5000 nitů pro obsah HDR. Vnitřní displej je vybaven ultratenkým flexibilním sklem s certifikací minimalizované hloubky ohybu od společnosti SGS a o 44 % menší hloubkou záhybů ve srovnání s předchozí generací. To vytváří rovnější a působivější plochu. Antireflexní vrstva na bázi nitridu křemíku snižuje odrazivost až na 1,5 %, zatímco pokročilé stmívání PWM 4320 Hz[5] a AI Defocus Display zvyšují pohodlí při dlouhodobém používání. Díky těmto inovacím je Magic V6 při každodenním používání propracovanější a odolnější.

Při použití rozloženého displeje optimalizují funkce produktivity vylepšené umělou inteligencí multitasking, tvorbu obsahu a komunikaci. Nástroje pro různé ekosystémy dále zvyšují flexibilitu a činí z Magic V6 výkonné doplňkové zařízení, které hladce spolupracuje s ekosystémem Apple.

Jako první skládací zařízení poháněné procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5[6], doplněné pokročilým chlazením pomocí parní komory pro trvalý výkon, nabízí Magic V6 dokonale plynulé hraní her, multitasking a náročné pracovní úlohy. To z něj činí nejvěrnější vyjádření skládacího zařízení éry AI, které je dnes k dispozici, navržené tak, aby vydrželo a pomáhalo.

Ekosystém HONOR AI: MagicPad 4 a MagicBook Pro 14

Společnost HONOR rozšířila své portfolio produktů s umělou inteligencí i mimo smartphony a na veletrhu MWC 2026 představila také MagicPad 4 a MagicBook Pro 14, které doplňují její vlajkovou loď ekosystému.

HONOR MagicPad 4, poháněný mobilní platformou Snapdragon 8 Gen 5[6], přináší špičkový výkon do ultratenkého tabletu o tloušťce 4,8 mm. Jeho špičkový 3K OLED displej má obnovovací frekvenci 165 Hz a díky nástrojům pro multitasking vylepšeným umělou inteligencí je MagicPad 4 navržen tak, aby podporoval plynulou produktivitu a tvorbu obsahu na svém displeji o 12,3 palce. Stejně jako u Magic V6 umožňuje spolupráce mezi zařízeními hladkou interakci se smartphony a multiplatformními prostředími, včetně ekosystému Apple. Navíc na základě nového Linux Lab v Developer Options můžeme na HONOR MagicPad4 úspěšně nasadit a spustit AI asistenta OpenClaw[7]. To poskytuje pohodlnější prostředí a širší možnosti pro odemknutí dalších nástrojů ke zvýšení efektivity a scénářů produktivity v budoucnosti.

HONOR MagicBook Pro 14 dále posiluje nabídku notebooků od HONOR s umělou inteligencí, jejichž výkon je poháněn procesory Intel Core Ultra Series 3[8]. Je navržen pro trvalé pracovní zatížení, kreativní úkoly a každodenní efektivitu. Kombinuje OLED displej o rozměru 14,6 palce s přesným podáním barev se špičkovým výkonem baterie, inteligentním řízením výkonu a ultralehkým designem pro lepší přenositelnost.

MagicPad 4 a MagicBook Pro 14 společně posilují strategii HONOR v oblasti integrace umělé inteligence napříč kategoriemi zařízení a přinášejí propojené, inteligentní zážitky, které přesahují rámec smartphonů.

Pokročilá inteligentní zařízení a roboti pro éru umělé inteligence

Na své zahajovací akci společnost HONOR také představila svého prvního humanoidního robota, čímž signalizovala širší strategický krok k využití svých odborných znalostí v oblasti mobilních technologií k vytvoření robotů pro spotřebitele. Roboti od HONOR se zaměří na tři základní scénáře: pomoc při nakupování, kontroly na pracovišti a zejména podpůrné doprovázení. Na rozdíl od tradičních robotických společností přináší HONOR hluboké porozumění uživatelům, které získala díky svým smartphonům a připojeným zařízením. Tato kontinuita ekosystému umožňuje budoucím zařízením s umělou inteligencí rozpoznávat uživatele, rozumět jejich potřebám a poskytovat personalizovanou fyzickou pomoc již od prvního kontaktu.

Robot Phone, humanoidní robot, HONOR Magic V6, MagicPad 4 a MagicBook Pro 14 společně demonstrují, jak společnost HONOR rozšiřuje AHI jak v digitální, tak fyzické oblasti. Od zkoumání pravé umělé inteligence až po vlajkovou loď skládacích zařízení a produktivitu poháněnou umělou inteligencí – každé oznámení odráží hlubší integraci inteligence do hardwaru i softwaru.

Dostupnost a cena

HONOR Magic V6 bude k dispozici na vybraných trzích ve druhé polovině tohoto roku, přičemž regionální dostupnost bude potvrzena. Další podrobnosti o konfiguracích, barevných variantách a cenách budou oznámeny na místních trzích.

HONOR MagicPad 4 bude k dispozici v šedé a bílé barvě, cena začíná na 699 eurech. Dostupnost, konfigurace a propagační balíčky se mohou lišit podle regionu.

O společnosti HONOR

HONOR je přední globální společnost v oblasti ekosystému zařízení s umělou inteligencí. Zavázala se k revoluci v interakcích mezi člověkem a zařízením, aby propojila ekosystém umělé inteligence se všemi spotřebiteli v éře agentické umělé inteligence i v dalších obdobích.

[1] 8,75 mm označuje tloušťku zařízení ve složeném stavu. Tloušťka nezahrnuje ochranné fólie ani vyvýšený modul fotoaparátu.

[2] Hodnocení IP68 a IP69 je testováno za kontrolovaných laboratorních podmínek. Odolnost proti vodě a prachu se může snížit v důsledku každodenního opotřebení.

[3] Typická kapacita baterie je 6660 mAh a jmenovitá kapacita baterie je 6510 mAh.

[4] Díky designu displeje se zaoblenými rohy se úhlopříčky vnitřního a vnějšího displeje měří jako standardní obdélníky. Skutečná zobrazitelná plocha může být o něco menší.

[5] Stmívání PWM 4320 Hz není lékařská funkce a nemělo by se používat k léčebným účelům.

[6] Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated, registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

[7] Tato funkce slouží pouze pro informaci. Skutečné možnosti AI vyžadují, aby uživatelé dokončili instalaci a nasazení; podporováno na MagicPad 4 Commercial Edition a ve vyšších verzích.

[8] Intel a logo Intel jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností.

