HONOR avança em sua visão de IA no MWC 2026 com o Robot Phone, o robô humanoide e o Magic V6

Da inovação em robótica aos principais dispositivos, a HONOR expande seu ecossistema de dispositivos de IA no MWC 2026

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No MWC 2026, a HONOR avançou sua visão de Inteligência Humana Aumentada (AHI) e acelerou o PLANO ALFA por meio de três pilares conectados: Alpha Phone, Alpha Store e Alpha Lab. Com base em seu compromisso de longo prazo com uma IA com foco no ser humano, a HONOR apresentou uma prévia do Robot Phone, uma ousada exploração da inteligência incorporada e uma nova espécie de smartphone que reinventa como os futuros dispositivos de IA podem integrar movimento e consciência espacial.

image1 image2

Junto a essa inovação futurista, a HONOR apresentou o Magic V6, o auge de sua inovação em dispositivos dobráveis, combinando tecnologia revolucionária de bateria de silício-carbono, engenharia avançada de tela e produtividade aprimorada por IA em seu design dobrável mais refinado até hoje. Junto com os novos dispositivos do ecossistema, HONOR MagicPad 4 e MagicBook Pro 14, esses anúncios reforçam o roteiro da HONOR para integrar hardware e software inteligentes em torno das reais necessidades humanas.

James Li, CEO da HONOR, declarou: "Com o ser humano no centro como nosso farol, navegamos o crescimento da IA através dos dois feixes de IQ e EQ, reunindo três formas de inteligência. Estamos explorando o novo paradigma dos dispositivos de IA com o Alpha Phone; hospedando o novo paradigma do ecossistema de IA com o Alpha Store; e construindo o novo paradigma de uma civilização de silício-carbono com o Alpha Lab. Com as três ondas do Alpha Plan, agora temos todos os componentes no lugar e estamos conduzindo essa jornada em velocidade máxima."

Dê uma espiada no HONOR Robot Phone: uma nova espécie de smartphone

O Robot Phone é uma nova espécie de smartphone, combinando interação de IA incorporada com movimento de nível robótico e recursos de imagem cinematográfica. Em vez de reagir apenas por meio de telas e comandos de voz, a HONOR está, figurativamente, dando à sua próxima geração de dispositivos não apenas um cérebro, mas também mãos e pés, combinando IA com interação mais física e expressiva por meio de movimento e câmera. Ele vai além do que um smartphone estático pode oferecer, trazendo uma interação mais humana e expressiva para a tecnologia do dia a dia e ajustando sua perspectiva em tempo real. A percepção multimodal significa que ele consegue identificar sons, rastrear movimentos e manter a consciência visual, criando um modelo de interação mais natural, sensorial e intuitivo.

O Robot Phone também apresenta uma interação de IA incorporada projetada para parecer mais natural e expressiva. Ele suporta chamadas de vídeo com IA em todos os ângulos que seguem o usuário por meio do controle de movimento de nível robótico. Também responde com linguagem corporal emocional, incluindo acenos expressivos e balanços de cabeça, e pode até dançar ao ritmo da música, trazendo interação lúdica e realista para a experiência do smartphone.

Fazer um robô caber em um smartphone exigia repensar o espaço, a força e o peso em um nível microscópico. A HONOR aplicou materiais de alto desempenho e know-how de confiabilidade desenvolvidos para dobráveis à engenharia de telefonia robótica, permitindo um micromotor autodesenvolvido projetado para extrema compacidade e resistência. Ao reduzir significativamente o tamanho do motor, A HONOR conseguiu encaixar um sistema de cardan 4DoF ultracompacto no telefone, criando a base de hardware para o controle de movimento incorporado de nível robótico.

Esta arquitetura mecânica suporta um sistema de estabilização de cardan de três eixos, proporcionando um movimento suave e preciso, mesmo em ambientes dinâmicos. O modo Super Steady Video aumenta a estabilidade em cenários de alto movimento, enquanto o AI Object Tracking permite que o Robot Phone acompanhe de forma inteligente os assuntos em tempo real. O AI SpinShot expande ainda mais o controle criativo, suportando movimentos inteligentes de rotação de 90° e 180° para transições fluidas e cinematográficas, mesmo ao fotografar com uma mão.

Construído em torno de um sensor de 200MP e um sistema de câmera de cardan estabilizado, o Robot Phone foi projetado para ajudar os usuários a ir além da captura de momentos e a capturar histórias de vida. Por meio de estabilização, rastreamento inteligente e movimento de câmera no estilo cinematográfico, ela visa preencher a lacuna entre o vídeo de smartphone e a narrativa de aparência profissional.

Juntos, esses recursos demonstram como a IA incorporada pode desbloquear novas formas de captura e interação, posicionando o Robot Phone como um passo decisivo na evolução da HONOR em direção a dispositivos mais inteligentes e adaptáveis. À medida que a HONOR continua avançando em seu PLANO ALFA, o Robot Phone oferece um vislumbre de como a inteligência incorporada pode moldar a próxima geração de tecnologia móvel.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma empresa líder global no ecossistema de dispositivos de IA. Seu compromisso é revolucionar as interações entre pessoas e dispositivos para fazer a ponte entre o ecossistema de IA e todos os consumidores na era da IA agêntica e no futuro.

