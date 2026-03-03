HONOR Mempercepat Visi AI di MWC 2026 Melalui "Robot Phone", Robot Humanoid, dan Magic V6

Selain inovasi futuristis tersebut, HONOR juga meluncurkan Magic V6 sebagai puncak inovasi ponsel lipat. Perangkat ini memadukan teknologi baterai silikon-karbon terbaru, rekayasa displai canggih, serta fitur produktivitas berbasiskan AI dalam desain lipat yang paling mutakhir hingga saat ini. Bersama perangkat ekosistem baru—MagicPad 4 dan MagicBook Pro 14—peluncuran produk ini menegaskan strategi HONOR untuk mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak cerdas yang berfokus pada kebutuhan nyata pengguna.

James Li, CEO, HONOR, berkata: "Dengan manusia sebagai pusat inovasi, kami mengembangkan AI dengan menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan emosional. Melalui Alpha Phone, Alpha Store, dan Alpha Lab, kami membangun paradigma baru untuk perangkat dan ekosistem AI serta mendorong inovasi ini dengan kecepatan penuh."

HONOR Magic V6: Standar Baru Ponsel Lipat

Jika Robot Phone menggambarkan masa depan AI yang terwujud secara fisik, Magic V6 menunjukkan inovasi ponsel lipat kelas flagship saat ini. Magic V6 dirancang untuk daya tahan, performa, dan produktivitas cerdas.

Dengan ketebalan hanya 8,75 mm[1] saat dilipat, struktur yang lebih kuat, dan sistem engsel canggih, Magic V6 dirancang untuk penggunaan jangka panjang. Perangkat ini memiliki sertifikasi IP68 dan IP69[2] untuk ketahanan terhadap air dan debu saat digunakan setiap hari. Melalui desain ponsel lipat yang sangat tipis, HONOR menggunakan teknologi baterai karbon-silikon generasi baru.

Terwujud lewat kerja sama dengan ATL, Magic V6 memakai material karbon silikon generasi kelima HONOR yang menyeimbangkan desain tipis dan densitas energi besar. Inovasi ini mendukung HONOR Magic V6 mencapai konten silikon 25%, pencapaian pertama di industri, sehingga mendukung densitas energi yang lebih besar dalam desain lipat yang sangat tipis. Hasilnya, baterai 6,660mAh[3] terdapat pada salah satu ponsel lipat tertipis di pasar, mengubah ekspektasi tentang daya tahan produk pada kategori ini tanpa mengorbankan desain.

Di MWC 2026, HONOR juga memperkenalkan Baterai Silicon-Carbon Blade terbaru dengan kandungan silikon 32% dan densitas energi lebih dari 900 Wh/L. Terobosan ini bergerak menuju era baterai 7.000mAh untuk perangkat lipat, sebuah lompatan penting dalam teknologi baterai yang sangat tipis dengan kapasitas yang sangat besar.

Magic V6 juga menetapkan standar baru dalam inovasi layar ponsel lipat. Perangkat ini dilengkapi dua layar flagship LTPO 2.0, masing-masing berukuran 6,52 inci (layar luar) dan 7,95 inci[4] saat dibuka. Kedua layar mendukung refresh rate adaptif 1–120Hz, serta tingkat kecerahan puncak hingga 6.000 nits dan 5.000 nits untuk konten HDR. Layar bagian dalam menggunakan kaca fleksibel ultra-tipis dengan sertifikasi "SGS Minimized Crease" sehingga kedalaman lipatan berkurang hingga 44% dibanding generasi sebelumnya. Hasilnya, layar tampil lebih rata dan imersif. Lapisan antireflektif berbahan silikon nitrida menurunkan tingkat pantulan layar hingga serendah 1,5%, sedangkan teknologi PWM dimming[5] 4320Hz dan AI Defocus Display meningkatkan kenyamanan layar saat digunakan dalam waktu lama. Berkat inovasi ini, Magic V6 menjadi lebih mulus, nyaman, dan tahan lama untuk penggunaan sehari-hari.

Saat layar dibuka sepenuhnya, fitur produktivitas berbasiskan AI turut mengoptimalkan multitasking, pembuatan konten, dan komunikasi. Dukungan lintasekosistem juga meningkatkan fleksibilitas, menjadikan Magic V6 perangkat pendamping yang andal dan dapat bekerja secara mulus bersama ekosistem Apple.

Sebagai ponsel lipat pertama yang dibekali Snapdragon 8 Elite Gen 5[6] dan didukung sistem pendingin vapor chamber canggih untuk menjaga performa stabil, Magic V6 menghadirkan pengalaman bermain gim, multitasking, dan pemrosesan berat yang sangat lancar. Perangkat ini menjadi representasi nyata ponsel lipat pada era AI yang tangguh dan membantu pengguna.

Ekosistem AI HONOR: MagicPad 4 dan MagicBook Pro 14

Memperluas portofolio berbasiskan AI di luar kategori ponsel pintar, HONOR juga memperkenalkan MagicPad 4 dan MagicBook Pro 14 dalam ekosistem produk flagship di MWC 2026.

MagicPad 4 dibekali platform seluler Snapdragon 8 Gen 5[5] dan menghadirkan performa kelas flagship dalam desain tablet ultra-tipis 4,8 mm. Tablet ini memiliki layar OLED 3K dengan refresh rate 165Hz, yang terdepan di kelasnya. Didukung fitur multitasking berbasiskan AI, MagicPad 4 mendukung produktivitas dan pembuatan konten secara lancar pada layar 12,3 inci. Seperti Magic V6, perangkat ini mendukung kolaborasi lintasperangkat, termasuk dengan ponsel pintar dan berbagai platform, termasuk ekosistem Apple. Melalui Linux Lab di menu Developer Options, pengguna dapat menjalankan asisten AI OpenClaw[7] pada MagicPad 4 sehingga membuka potensi yang lebih luas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada masa depan.

MagicBook Pro 14 semakin memperkuat jajaran laptop AI HONOR dengan dukungan prosesor Intel Core Ultra Series 3[8]. Laptop ini mampu menangani beban kerja berat, tugas kreatif, dan kebutuhan harian secara efisien. Dilengkapi layar OLED 14,6 inci dengan akurasi warna tinggi, daya tahan baterai unggulan, manajemen performa cerdas, serta desain ringan, perangkat ini menawarkan portabilitas maksimal.

MagicPad 4 dan MagicBook Pro 14 menegaskan strategi HONOR dalam mengintegrasikan AI pada berbagai kategori perangkat, menghadirkan pengalaman yang saling terhubung dan cerdas di luar produk ponsel pintar.

Mendorong Inovasi Perangkat dan Robot Cerdas pada Era AI

Dalam acara peluncuran produk, HONOR juga memperkenalkan robot humanoid pertamanya. Langkah ini menandai strategi lebih luas untuk memanfaatkan keahlian teknologi seluler dalam menciptakan robot untuk konsumen. Robot HONOR berfokus pada tiga skenario utama: membantu aktivitas belanja, inspeksi tempat kerja, dan pendampingan personal. Berbeda dari perusahaan robotik konvensional, HONOR sangat memahami kebutuhan pengguna melalui ponsel pintar dan perangkat terhubung. Kesinambungan ekosistem ini mendukung kemampuan perangkat AI masa depan dalam mengenali pengguna, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan bantuan fisik yang dipersonalisasi sejak interaksi pertama.

Robot Phone, robot humanoid, Magic V6, MagicPad 4, dan MagicBook Pro 14 menunjukkan bagaimana HONOR memperluas visi AHI ke ranah digital maupun fisik. Setiap inovasi mencerminkan integrasi teknologi cerdas yang semakin dalam antara perangkat keras dan perangkat lunak.

Ketersediaan dan Harga Produk

HONOR Magic V6 akan tersedia di beberapa pasar mulai Semester II-2026. Ketersediaan produk secara regional akan diumumkan kemudian, termasuk detail konfigurasi, pilihan warna, dan harga.

HONOR MagicPad 4 tersedia dalam warna Grey dan White dengan harga mulai dari €699. Ketersediaan, konfigurasi, dan paket promosi berbeda-beda menurut wilayah.

[1] 8.75mm merupakan ketebalan perangkat dalam kondisi terlipat. Ketebalan tidak termasuk lapisan pelindung atau modul kamera yang menonjol. [2] Peringkat IP68 dan IP69 diuji dalam kondisi laboratorium yang terkendali. Daya tahan terhadap air dan debu dapat berkurang akibat kondisi penggunaan sehari-hari. [3] Kapasitas baterai tipikal mencapai 6.660mAh, sedangkan kapasitas baterai terukur (rated) mencapai 6.510mAh. [4] Dengan desain layar sudut yang membulat, ukuran diagonal layar bagian dalam dan luar diukur sebagai persegi panjang standar. Area tampilan sebenarnya terlihat sedikit lebih kecil. [5] Fitur 4320Hz PWM bukan fitur medis dan tidak dimaksudkan untuk tujuan pengobatan. [6] Qualcomm dan Snapdragon adalah merek dagang milik Qualcomm Incorporated yang terdaftar di Amerika Serikat dan negara lainnya. [7] Fitur ini hanya merupakan referensi. Kemampuan AI yang sebenarnya memerlukan proses instalasi dan penerapan oleh pengguna; didukung pada MagicPad 4 Commercial Edition dan versi di atasnya. [8] Intel dan logo Intel adalah merek dagang milik Intel Corporation atau anak usahanya.

