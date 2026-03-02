HONOR amplía su visión de IA en el MWC 2026 con un teléfono robot, un robot humanoide y el Magic V6

Desde la innovación robótica hasta los dispositivos estrella, HONOR amplía su ecosistema de dispositivos de IA en el MWC 2026

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026, HONOR impulsó su visión de Inteligencia Humana Aumentada (IHA) y aceleró el PLAN ALPHA a través de tres pilares conectados: Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab. Con el objetivo de consolidar su compromiso a largo plazo con la IA centrada en el ser humano, HONOR presentó un avance de Robot Phone, una audaz exploración de la inteligencia corporal y un nuevo tipo de smartphone que reinventa cómo los futuros dispositivos de IA podrían integrar el movimiento y la percepción espacial.

image1 image2

Junto con esta innovación futurista, HONOR presentó Magic V6, la cúspide de su innovación plegable, que combina la revolucionaria tecnología de baterías de silicio-carbono, ingeniería de pantalla avanzada y productividad optimizada por IA en su diseño plegable más refinado hasta la fecha. Junto con los nuevos dispositivos del ecosistema, HONOR MagicPad 4 y MagicBook Pro 14, estos anuncios refuerzan la hoja de ruta de HONOR para integrar hardware y software inteligentes en torno a las necesidades humanas reales.

James Li, consejero delegado de HONOR, comentó: "Con el enfoque centrado en el ser humano como nuestro faro, impulsamos el crecimiento de la IA a través de los dos ejes del CI y el CE, uniendo tres formas de inteligencia. Exploramos el nuevo paradigma de los dispositivos de IA con Alpha Phone; alojamos el nuevo paradigma del ecosistema de IA con Alpha Store; y construimos el nuevo paradigma de una civilización de silicio y carbono con Alpha Lab. Con tres oleadas del Alpha Plan, ahora tenemos todos los componentes listos y estamos impulsando este viaje a toda velocidad.

HONOR Magic V6: Un nuevo referente plegable

Mientras Robot Phone explora el futuro de la inteligencia incorporada, Magic V6 representa la innovación plegable más vanguardista. Basándose en el liderazgo de HONOR en diseño plegable, Magic V6 ofrece un dispositivo diseñado para proporcionar durabilidad, rendimiento y productividad inteligente.

Combinando un perfil cerrado ultrafino de 8,75 mm[1] con una integridad estructural reforzada y una arquitectura de bisagra avanzada, Magic V6 está diseñado para una fiabilidad a largo plazo, manteniendo una delgadez excepcional. El dispositivo cuenta con certificación IP68 e IP69[2] de resistencia al agua y al polvo, lo que refuerza su resistencia en entornos cotidianos. En este diseño plegable ultrafino, HONOR integra su tecnología de batería de silicio-carbono de última generación.

Gracias a la colaboración con ATL, el Magic V6 incorpora el material de silicio-carbono de quinta generación de HONOR, lo que permite equilibrar la delgadez con una alta densidad energética. Esta innovación permite al HONOR Magic V6 alcanzar un contenido de silicio del 25 %, pionero en la industria, lo que permite una mayor densidad energética en un diseño plegable ultrafino. El resultado es una batería de 6.660 mAh[3] alojada en uno de los plegables más finos del mercado, que redefine las expectativas de resistencia en la categoría sin comprometer el diseño.

En el MWC 2026, HONOR también demostró la innovación en baterías de última generación con la nueva HONOR Silicon-carbon Blade Battery, con un 32 % de contenido de silicio y más de 900 Wh/L. Diseñada para permitir que los plegables entren en la era de los 7000 mAh, supone un nuevo avance en la tecnología de baterías ultrafinas y de ultraalta energía.

El Magic V6 también establece un nuevo referente en innovación de pantallas plegables. Sus dos pantallas insignia LTPO 2.0, de 6,52 pulgadas externamente y 7,95 pulgadas[4] desplegadas, ofrecen frecuencias de actualización adaptativas de 1 a 120 Hz y un brillo máximo de hasta 6.000 nits y 5.000 nits, respectivamente, para contenido HDR. La pantalla interior cuenta con un cristal flexible ultrafino con certificación SGS Minimized Crease y una reducción del 44 % en la profundidad de las arrugas en comparación con la generación anterior, creando una experiencia más plana e inmersiva. Un panel antirreflejo de nitruro de silicio reduce la reflectividad hasta un 1,5 %, mientras que la atenuación PWM avanzada de 4320 Hz[5] y la pantalla AI Defocus mejoran la comodidad durante el uso prolongado. En conjunto, estas innovaciones hacen que el Magic V6 sea más refinado y duradero en la interacción diaria.

Al usar su amplia pantalla desplegada, las funciones de productividad mejoradas con IA optimizan la multitarea, la creación de contenido y la comunicación. Las herramientas interecosistema mejoran aún más la flexibilidad, posicionando al Magic V6 como un potente dispositivo complementario que se integra a la perfección con el ecosistema de Apple.

Como el primer plegable con Snapdragon 8 Elite Gen 5[6], junto con refrigeración avanzada por cámara de vapor para un rendimiento sostenido, el Magic V6 ofrece juegos, multitarea y cargas de trabajo exigentes ultrafluidos, lo que lo convierte en la expresión más auténtica de un plegable de la era de la IA disponible hoy en día, diseñado para resistir y asistir.

Ecosistema de IA de HONOR: MagicPad 4 y MagicBook Pro 14

Ampliando su cartera de productos con IA más allá de los smartphones, HONOR también presentó MagicPad 4 y MagicBook Pro 14 a su ecosistema insignia en el MWC 2026.

HONOR MagicPad 4, impulsado por la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 5[5], ofrece un rendimiento excepcional en una tableta ultradelgada de 4,8 mm. Su pantalla OLED 3K, líder en su categoría, cuenta con una frecuencia de actualización de 165 Hz y, con herramientas multitarea mejoradas por IA, el MagicPad 4 está diseñado para una productividad fluida y la creación de contenido en su pantalla de 12,3 pulgadas. Al igual que con el Magic V6, la colaboración entre dispositivos permite una interacción fluida con smartphones y entornos multiplataforma, incluido el ecosistema de Apple. Además, gracias al nuevo Laboratorio de Linux en las Opciones de Desarrollador, podemos implementar y ejecutar con éxito el asistente de IA OpenClaw[7] en el HONOR MagicPad4, lo que proporciona un entorno más práctico y mayores posibilidades para acceder a más herramientas de eficiencia y escenarios de productividad en el futuro.

El HONOR MagicBook Pro 14 refuerza aún más la oferta de portátiles con IA de HONOR, gracias a su rendimiento impulsado por los procesadores Intel Core Ultra Serie 3[8]. Diseñado para cargas de trabajo sostenidas, tareas creativas y eficiencia diaria, combina una pantalla OLED de 14,6 pulgadas con colores precisos con un rendimiento de batería líder en su clase, gestión inteligente del rendimiento y un diseño ultraligero para una portabilidad optimizada.

Juntos, el MagicPad 4 y el MagicBook Pro 14 refuerzan la estrategia de HONOR de integrar la IA en todas las categorías de dispositivos, ofreciendo experiencias conectadas e inteligentes más allá del smartphone.

Impulsando dispositivos inteligentes y robots para la era de la IA

En su evento de lanzamiento, HONOR también presentó su primer robot humanoide, lo que marca una estrategia más amplia para aprovechar su experiencia en tecnología móvil y crear robots de consumo. Los robots de HONOR se centrarán en tres escenarios principales: asistencia en compras, inspecciones en el lugar de trabajo y, especialmente, compañía de apoyo. A diferencia de las empresas de robótica tradicionales, HONOR aporta un profundo conocimiento de los usuarios, desarrollado a través de sus smartphones y dispositivos conectados. Esta continuidad del ecosistema permite que los futuros dispositivos de IA corporal reconozcan a los usuarios, comprendan sus necesidades y brinden asistencia física personalizada desde la primera interacción.

Juntos, el Robot Phone, el robot humanoide, HONOR Magic V6, MagicPad 4 y MagicBook Pro 14 demuestran cómo HONOR está extendiendo la IA corporal a las experiencias digitales y físicas. Desde la exploración de la IA corporal hasta la ingeniería plegable de vanguardia y la productividad impulsada por IA, cada anuncio refleja una mayor integración de la inteligencia en hardware y software.

Disponibilidad y precios

El HONOR Magic V6 estará disponible en mercados seleccionados en el segundo semestre de este año, con disponibilidad regional por confirmar. Se anunciarán más detalles sobre configuraciones, opciones de color y precios a nivel local.

El HONOR MagicPad 4 estará disponible en gris y blanco desde 699 €. La disponibilidad, las configuraciones y los paquetes promocionales pueden variar según la región.

Acerca de HONOR

HONOR es una empresa líder mundial en el ecosistema de dispositivos de IA. Su compromiso es revolucionar las interacciones entre personas y dispositivos para conectar el ecosistema de IA con todos los consumidores en la era de la IA de agentes y más allá.

[1] 8,75mm Se refiere al grosor del dispositivo plegado. El grosor no incluye las películas protectoras ni el módulo de la cámara elevado. [2] Las clasificaciones IP68 y IP69 se prueban en condiciones controladas de laboratorio. La resistencia al agua y al polvo puede disminuir debido al desgaste diario. [3] La capacidad típica de la batería es de 6.660 mAh y la capacidad nominal de la batería es 6.510mAh. [4] Con un diseño de pantalla con esquinas redondeadas, las longitudes diagonales de las pantallas interna y externa se miden como rectángulos estándar. El área visible real puede ser ligeramente menor. [5] La atenuación 4320Hz PWM no es una característica médica y no debe utilizarse con fines terapéuticos. [6] Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países. [7] Esta función es solo de referencia. Las funciones de IA reales requieren que los usuarios completen la instalación y la implementación; compatible con MagicPad 4 Commercial Edition y versiones posteriores. [8] Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923360/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923361/image2.jpg