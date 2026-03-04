HONOR продвигает свое видение ИИ на MWC 2026, представляя Robot Phone, гуманоидного робота и Magic V6

От инноваций в робототехнике до флагманских устройств — HONOR расширяет экосистему ИИ-устройств на MWC 2026

БАРСЕЛОНА, Испания, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На MWC 2026 компания HONOR представила свое видение дополненного человеческого интеллекта (AHI) и ускоренную реализацию стратегии ALPHA PLAN по трем взаимосвязанным направлениям: Alpha Phone, Alpha Store и Alpha Lab. Базируя свою работу на долгосрочной приверженности ИИ, ориентированному на человека, HONOR провела презентацию прототипа смартфона Robot Phone — смелого сочетания смартфона совершенно нового вида с воплощенным искусственным интеллектом — который по-новому определяет то, как будущие ИИ-устройства могут сочетать в себе движение и пространственное восприятие.

Наряду с этой футуристической инновацией HONOR представила Magic V6, вершину своей инновационной складной конструкции, сочетающую прорывную технологию кремниево-углеродных батарей, передовую конструкцию дисплея и улучшенную с помощью ИИ производительность в своем самом изысканном на сегодняшний день складном дизайне. Вместе с новыми устройствами экосистемы HONOR — MagicPad 4 и MagicBook Pro 14 — эти анонсы укрепляют дорожную карту HONOR по внедрению интеллектуального аппаратного и программного обеспечения в соответствии с реальными потребностями человека.

Джеймс Ли (James Li), генеральный директор HONOR, сказал: «С ориентированным на человека подходом мы стимулируем рост ИИ-технологий по двум направлениям — IQ и EQ, — объединяя воедино три формы интеллекта. Мы исследуем новую парадигму ИИ-устройств с помощью Alpha Phone; размещаем новую парадигму ИИ-экосистемы в Alpha Store; и строим новую парадигму кремниево-углеродной цивилизации с Alpha Lab. С учетом трех этапов реализации Alpha Plan у нас теперь есть все необходимые составляющие, и мы движемся по этому пути на огромной, максимально возможной скорости».

HONOR Magic V6 — Новый эталон складных смартфонов

В то время как Robot Phone исследует будущее воплощенного интеллекта, Magic V6 представляет собой передовую флагманскую складную инновацию. Опираясь на лидерство HONOR в складном дизайне, Magic V6 представляет собой устройство, разработанное для обеспечения долговечности, эффективных результатов и интеллектуальной производительности.

Сочетая ультратонкий профиль толщиной 8,75мм[1] в сложенном состоянии с усиленной структурной целостностью и передовой архитектурой петель, Magic V6 спроектирован для долгосрочной надежности при своей исключительной тонкости. Устройство имеет класс защиты IP68 и IP69[2], препятствующий проникновению воды и пыли, что повышает его устойчивость к внешним воздействиям в повседневных условиях. В этой ультратонкой складной конструкции HONOR использовала технологию кремниево-углеродных аккумуляторов следующего поколения.

Благодаря партнерству с ATL Magic V6 получает кремниево-углеродный материал HONOR пятого поколения, решая задачу балансировки тонкости и высокой плотности энергии. Данная инновация позволяет HONOR Magic V6 достичь первого в отрасли содержания кремния в 25 %, поддерживая более высокую плотность энергии в ультратонкой складной конструкции. Результатом этих усилий является батарея емкостью 6 660 мАч[3], размещенная в одном из самых тонких складных устройств на рынке, что переопределяет ожидания в отношении долговечности в этой категории без ущерба для конструкции.

На MWC 2026 HONOR также продемонстрировала инновационные технологии аккумуляторных батарей следующего поколения, представив совершенно новую ультратонкую кремниево-углеродную батарею HONOR, содержащую 32 % кремния плотностью 900+ Вч/л. Разработанная для того, чтобы складные модели могли войти в эпоху 7 000 мАч, она сигнализирует о еще одном скачке в технологии ультратонких батарей со сверхвысокой энергией.

Magic V6 также задает новый стандарт в инновации складных дисплеев. Его два флагманских экрана LTPO 2.0 размером 6,52 дюйма в сложенном состоянии и 7,95 дюйма[4] в раскрытом виде, обеспечивают адаптивную частоту обновления 1–120 Гц и пиковую яркость до 6 000 нит и 5 000 нит соответственно для HDR-контента. Внутренний дисплей оснащен ультратонким гибким стеклом, имеющим сертификат SGS за минимизированную складку и сокращение её глубины на 44 % по сравнению с предыдущим поколением, что создает более плоское и иммерсивное полотно. Антибликовый стек на основе нитрида кремния снижает отражательную способность до 1,5 %, в то время как усовершенствованное ШИМ-диммирование на 4 320 Гц[5] и ИИ-дисплей с расфокусировкой повышают комфорт при длительном использовании. Вместе эти инновации делают Magic V6 более изысканным и долговечным в повседневном взаимодействии.

При использовании увеличенного в развернутом состоянии дисплея функции повышения производительности на базе ИИ оптимизируют многозадачность, создание контента и общение. Кросс-экосистемные инструменты еще больше повышают гибкость, позиционируя Magic V6 как мощного компаньона, бесшовно работающего вместе с экосистемой Apple.

Являясь первым складным устройством на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5[6], в сочетании с улучшенным охлаждением паровой камеры для обеспечения устойчивой производительности, Magic V6 поддерживает ультра-гладкую игру, многозадачность и требовательные рабочие нагрузки, что делает его истинным выражением доступного сегодня складного устройства эпохи ИИ, спроектированного для того, чтобы быть долговечным и помогать.

Экосистема HONOR AI — MagicPad 4 и MagicBook Pro 14

Расширяя портфолио продуктов на базе искусственного интеллекта, флагманская экосистема HONOR пополнилась планшетом MagicPad 4 и ноутбуком MagicBook Pro 14, которые были представлены на MWC 2026.

HONOR MagicPad 4, работающий на мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 5[6], обеспечивает производительность флагманского класса в ультратонком форм-факторе планшета толщиной 4,8 мм. Ведущий в своей категории 3K OLED-дисплей имеет частоту обновления 165 Гц, а MagicPad 4 с инструментами многозадачности, улучшенными с помощью ИИ, предназначен для поддержки производительности и создания контента на дисплее с диагональю 12,3 дюйма. Как и в случае с Magic V6, совместная работа на разных устройствах обеспечивает бесшовное взаимодействие со смартфонами и мультиплатформенными средами, включая экосистему Apple. Более того, на базе новой Linux Lab в Developer Options мы можем успешно развернуть и запустить ИИ-помощника OpenClaw[7] на HONOR MAGICPAD4, обеспечивая более удобную среду и более широкие возможности для использования большего количества эффективных инструментов и сценариев производительности в будущем.

HONOR MagicBook Pro 14 еще больше усиливает предложение ноутбуков HONOR с искусственным интеллектом, а производительность обеспечивается процессорами Intel Core Ultra Series 3[8]. Разработанный для устойчивых рабочих нагрузок, творческих задач и повседневной эффективности, он сочетает в себе цветной 14,6-дюймовый OLED-дисплей с лучшими в своем классе производительностью батареи, интеллектуальным управлением производительностью и ультралегким дизайном для повышения мобильности.

Вместе MagicPad 4 и MagicBook Pro 14 усиливают стратегию HONOR по интеграции ИИ между категориями устройств, обеспечивая подключенный интеллектуальный опыт за пределами смартфона.

Продвижение интеллектуальных устройств и роботов в эпоху ИИ

На своем мероприятии по запуску HONOR также представила своего первого гуманоидного робота, сигнализируя о более широком стратегическом шаге по использованию своего опыта в области мобильных технологий для создания роботов потребительского класса. Роботы HONOR сосредоточатся на трех основных сценариях: помощь в покупках, инспекции на рабочем месте и, особенно, поддержание общения. В отличие от традиционных робототехнических компаний, HONOR обладаем глубоким пониманием пользователей, полученным благодаря разработке смартфонов и подключенных устройств. Эта целостность экосистемы позволяет будущим ИИ-устройствам распознавать пользователей, понимать их потребности и предоставлять персонализированную физическую помощь с первого взаимодействия.

Вместе Robot Phone, гуманоидный робот, HONOR Magic V6, MagicPad 4 и MagicBook Pro 14 демонстрируют, как HONOR расширяет AHI как в цифровом, так и в физическом плане. От исследования воплощенного ИИ до флагманской складной инженерии и производительности на основе ИИ — каждый анонс отражает более глубокую интеграцию искуственного интеллекта в аппаратном и программным обеспечении.

Доступность и цены

HONOR Magic V6 будет доступен на некоторых рынках во втором полугодии этого года. О доступности в конкретных регионах будет объявлено дополнительно. Более подробная информация о конфигурациях, цветовых вариантах и ценах будет объявлена на региональном уровне.

HONOR MagicPad 4 будет доступен в сером и белом цвете по цене от € 699. Доступность, конфигурации и рекламные пакеты могут отличаться в зависимости от региона.

О компании HONOR 

HONOR — одна из ведущих мировых компаний экосистемы ИИ-устройств. Компания стремится кардинально изменить взаимодействие между людьми и устройствами, чтобы соединить экосистему ИИ со всеми потребителями в эпоху агентского ИИ и за ее пределами.

[1] 8,75мм относится к толщине устройства в сложенном состоянии. Толщина не включает защитные пленки или поднятый модуль камеры.

[2] Степени защиты IP68 и IP69 были протестированы в контролируемых лабораторных условиях. Водонепроницаемость и пыленепроницаемость могут снизиться из-за ежедневного износа.

[3] Стандартная емкость аккумулятора составляет 6 660 мАч, а номинальная емкость аккумулятора — 6 510 мАч.

[4] У дисплея с закругленными углами длина диагонали внутренних и внешних экранов измеряются как стандартные прямоугольники. Фактическая видимая область может быть немного меньше.

[5] ШИМ-диммирование на 4 320 Гц не является медицинской функцией и не должно использоваться в лечебных целях.

[6] Qualcomm и Snapdragon являются товарными знаками Qualcomm Incorporated, зарегистрированными в США и других странах.

[7] Эта функция дана только в справочных целях. Реальные возможности ИИ требуют от пользователей полной установки и развертывания; поддерживается в MagicPad 4 Commercial Edition и выше.

[8] Intel и логотип Intel являются товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних компаний.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2923360/image1.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2923361/image2.jpg

