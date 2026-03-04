HONOR presenta su visión de la IA en el MWC 2026 con Robot Phone, un robot humanoide y el Magic V6

Desde la innovación en robótica hasta los dispositivos insignia, HONOR amplía su ecosistema de dispositivos con IA en el MWC 2026

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026, HONOR presentó su visión de Inteligencia Humana Aumentada (AHI) y aceleró el PLAN ALPHA a través de tres pilares conectados: Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab. Como parte de su compromiso a largo plazo con la IA centrada en el ser humano, HONOR presentó un adelanto de Robot Phone, una audaz exploración de la inteligencia incorporada y una nueva especie de teléfono inteligente que reimagina cómo los futuros dispositivos de IA podrían integrar el movimiento y la conciencia espacial.

image1 image2

Junto con esta innovación futurista, HONOR presentó el Magic V6, el pináculo de su innovación en dispositivos plegables, que combina la innovadora tecnología de baterías de silicio y carbono, la ingeniería avanzada de pantallas y la productividad mejorada por la IA en su diseño plegable más refinado hasta la fecha. Junto con los nuevos dispositivos del ecosistema, HONOR MagicPad 4 y MagicBook Pro 14, estos anuncios refuerzan la hoja de ruta de HONOR para integrar hardware y software inteligentes en torno a las necesidades reales de las personas.

James Li, director ejecutivo de HONOR, afirmó: "Con el enfoque centrado en el ser humano como nuestro faro, navegamos por el crecimiento de la IA a través de los dos haces de IQ y EQ, que unen tres formas de inteligencia". Estamos explorando el nuevo paradigma de los dispositivos de IA con Alpha Phone; alojando el nuevo paradigma del ecosistema de IA con Alpha Store; y construyendo el nuevo paradigma de una civilización de silicio y carbono con Alpha Lab. Con tres fases del Plan Alfa, ahora contamos con todos los componentes necesarios y estamos impulsando este viaje a toda velocidad".

HONOR Magic V6: un nuevo punto de referencia en dispositivos plegables

Mientras que Robot Phone explora el futuro de la inteligencia incorporada, Magic V6 representa la innovación en dispositivos plegables de vanguardia. Gracias al liderazgo de HONOR en el diseño plegable, Magic V6 ofrece un dispositivo diseñado para ofrecer durabilidad, rendimiento y productividad inteligente.

Con una combinación de perfil cerrado ultradelgado de 8,75 mm[1], integridad estructural reforzada y arquitectura de bisagra avanzada, Magic V6 está diseñado para ofrecer confiabilidad a largo plazo sin renunciar a su excepcional delgadez. El dispositivo cuenta con la clasificación IP68 e IP69[2] de resistencia al agua y al polvo, lo que refuerza su resistencia en entornos cotidianos. Dentro de este diseño plegable ultradelgado, HONOR integra su tecnología de batería de silicio y carbono de última generación.

Gracias a la asociación con ATL, Magic V6 incorpora el material de silicio y carbono de quinta generación de HONOR, que resuelve el desafío de equilibrar la delgadez y la alta densidad energética. Esta innovación permite al HONOR Magic V6 alcanzar un contenido de silicio del 25 %, pionero en el sector, lo que favorece una mayor densidad de energía en un diseño plegable ultradelgado. El resultado es una batería de 6.660 mAh[3] alojada en uno de los dispositivos plegables más delgados del mercado, que redefine las expectativas de autonomía en la categoría sin comprometer el diseño.

En el MWC 2026, HONOR también demostró su innovación en baterías de próxima generación con la nueva batería HONOR Silicon-carbon Blade Battery, con un contenido de silicio del 32 % y más de 900 Wh/L. Diseñada para permitir que los dispositivos plegables entren en la era de los 7.000 mAh, marca un nuevo avance en la tecnología de baterías ultrafinas y de altísima energía.

Magic V6 también establece un nuevo punto de referencia en innovación en pantallas plegables. Sus dos pantallas insignia LTPO 2.0, con un tamaño externo de 6,52 pulgadas y 7,95 pulgadas[4] cuando se despliegan, ofrecen frecuencias de actualización adaptables de 1 a 120 Hz y un brillo máximo de hasta 6.000 nits y 5.000 nits, respectivamente, para el contenido HDR. La pantalla interior cuenta con un vidrio flexible ultradelgado con certificación SGS Minimized Crease y una reducción del 44 % en la profundidad de los pliegues en comparación con la generación anterior, lo que crea un lienzo más plano y envolvente. Una capa antirreflectante a base de nitruro de silicio reduce la reflectividad hasta un 1,5 %, mientras que la avanzada función de atenuación PWM de 4.320 Hz[5] y la pantalla con desenfoque AI mejoran la comodidad durante el uso prolongado. En conjunto, estas innovaciones hacen que Magic V6 sea más refinado y duradero en el uso diario.

Al utilizar su amplia pantalla desplegada, las funciones de productividad mejoradas con IA optimizan la multitarea, la creación de contenido y la comunicación. Las herramientas entre ecosistemas mejoran aún más la flexibilidad, lo que posiciona a Magic V6 como un potente dispositivo complementario que funciona a la perfección junto con el ecosistema de Apple.

Como el primer dispositivo plegable con tecnología Snapdragon 8 Elite Gen 5[6], combinado con un avanzado sistema de refrigeración por cámara de vapor para un rendimiento sostenido, el Magic V6 ofrece una experiencia de juego ultrasuave, multitarea y cargas de trabajo exigentes, lo que lo convierte en la expresión más auténtica de un dispositivo plegable de la era de la IA disponible en la actualidad, diseñado para resistir y ayudar.

Ecosistema HONOR AI: MagicPad 4 y MagicBook Pro 14

Con el fin de ampliar su catálogo de productos con tecnología de IA más allá de los teléfonos inteligentes, HONOR también presentó MagicPad 4 y MagicBook Pro 14 en su ecosistema insignia en el MWC 2026.

La HONOR MagicPad 4, con tecnología de la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 5[6], ofrece un rendimiento de primera clase en una tableta ultradelgada de 4,8 mm. Su pantalla OLED 3K, líder en su categoría, cuenta con una frecuencia de actualización de 165 Hz y, gracias a sus herramientas multitarea mejoradas con IA, MagicPad 4 está diseñada para facilitar la productividad y la creación de contenido en su pantalla de 12,3 pulgadas. Al igual que con Magic V6, la colaboración entre dispositivos permite una interacción fluida con teléfonos inteligentes y entornos multiplataforma, incluido el ecosistema de Apple. Además, gracias al nuevo Linux Lab en Opciones para desarrolladores, podemos implementar y ejecutar con éxito el asistente de IA OpenClaw[7] en HONOR MagicPad4, lo que proporciona un entorno más cómodo y amplía las posibilidades de desbloquear más herramientas de eficiencia y escenarios de productividad en el futuro.

La HONOR MagicBook Pro 14 refuerza aún más la oferta de computadoras portátiles con IA de HONOR, con un rendimiento impulsado por los procesadores Intel Core Ultra Series 3[8]. Diseñada para cargas de trabajo sostenidas, tareas creativas y eficiencia diaria, combina una pantalla OLED de 14,6 pulgadas con precisión de color con un rendimiento de batería líder en su clase, gestión inteligente del rendimiento y un diseño ultraligero para una mayor portabilidad.

Juntas, MagicPad 4 y MagicBook Pro 14 refuerzan la estrategia de HONOR de integrar la IA en todas las categorías de dispositivos, lo que permite ofrecer experiencias conectadas e inteligentes más allá del teléfono inteligente.

Avances en dispositivos inteligentes y robots para la era de la IA

En su evento de lanzamiento, HONOR también presentó su primer robot humanoide, lo que indica un movimiento estratégico más amplio para aprovechar su experiencia en tecnología móvil y crear robots para el consumidor. Los robots de HONOR se centrarán en tres escenarios principales: asistencia en las compras, inspecciones en el lugar de trabajo y, en especial, compañía de apoyo. A diferencia de las empresas de robótica tradicionales, HONOR aporta un profundo conocimiento de los usuarios desarrollado a través de sus teléfonos inteligentes y dispositivos conectados. Esta continuidad del ecosistema permite que los futuros dispositivos con IA incorporada reconozcan a los usuarios, comprendan sus necesidades y brinden asistencia física personalizada desde la primera interacción.

Juntos, Robot Phone, el robot humanoide, HONOR Magic V6, MagicPad 4 y MagicBook Pro 14 demuestran cómo HONOR está ampliando la AHI tanto en experiencias digitales como físicas. Desde la exploración de la IA incorporada hasta la ingeniería plegable insignia y la productividad impulsada por la IA, cada anuncio refleja una integración más profunda de la inteligencia en el hardware y el software.

Disponibilidad y precios

El HONOR Magic V6 estará disponible en determinados mercados en el segundo semestre de este año, aunque aún está por confirmar su disponibilidad regional. Se anunciarán más detalles sobre las configuraciones, las opciones de color y los precios a nivel local.

La HONOR MagicPad 4 estará disponible en gris y blanco, a partir de 699 euros. La disponibilidad, las configuraciones y los paquetes promocionales pueden variar según la región.

Acerca de HONOR

HONOR es una empresa líder mundial en el ecosistema de dispositivos con IA. Su objetivo es revolucionar las interacciones entre seres humanos y dispositivos para conectar el ecosistema de IA con todos los consumidores en la era de la IA agéntica y más allá.

[1] 8,75mm se refiere al grosor del dispositivo en estado plegado. El grosor no incluye películas protectoras ni el módulo de cámara elevado. [2] Las clasificaciones IP68 e IP69 se prueban en condiciones de laboratorio controladas. La resistencia al agua y al polvo puede disminuir debido al desgaste diario. [3] La capacidad típica de la batería es de 6.660 mAh, y la capacidad nominal es de 6.510 mAh. [4] Con un diseño de pantalla con esquinas redondeadas, las longitudes diagonales de las pantallas interna y externa se miden como rectángulos estándar. El área visible real puede ser ligeramente más pequeña. [5] La atenuación PWM de 4.320 Hz no es una función médica y no debe utilizarse con fines de tratamiento. [6] Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en Estados Unidos y otros países. [7] Esta característica es solo de referencia. Las capacidades reales de IA requieren que los usuarios completen la instalación y la implementación; compatible con MagicPad 4 Commercial Edition y versiones superiores. [8] Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias.

