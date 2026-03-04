HONOR entwickelt seine KI-Vision auf dem MWC 2026 mit Robotertelefon, humanoidem Roboter und Magic V6 weiter

Von Robotik-Innovationen bis zu Flaggschiff-Geräten: HONOR erweitert sein KI-Geräte-Ökosystem auf dem MWC 2026

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC 2026 hat HONOR seine Vision der erweiterten menschlichen Intelligenz (Augmented Human Intelligence, AHI) weiterentwickelt und ALPHA PLAN durch drei miteinander verbundene Säulen beschleunigt: Alpha Phone, Alpha Store und Alpha Lab. Aufbauend auf seinem langfristigen Engagement für menschenzentrierte KI präsentierte HONOR eine Vorschau auf das Robot Phone, eine gewagte Auseinandersetzung mit verkörperten Intelligenz und eine neue Art von Smartphone, das neu definiert, wie zukünftige KI-Geräte Bewegung und räumliches Bewusstsein integrieren könnten.

Neben dieser zukunftsweisenden Innovation stellte HONOR außerdem das Magic V6 vor – den Höhepunkt seiner Foldable-Innovationen. Das Gerät vereint bahnbrechende Silizium-Kohlenstoff-Akkutechnologie, modernste Display-Technik sowie KI-gestützte Produktivitätsfunktionen in seinem bislang ausgereiftesten Foldable-Design. Gemeinsam mit neuen Ökosystem-Geräten, dem HONOR MagicPad 4 und dem MagicBook Pro 14, unterstreichen diese Ankündigungen HONORs Roadmap zur Integration intelligenter Hard- und Software, die konsequent an den realen Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist.

James Li, CEO von HONOR, sagte: „Mit der Menschenzentrierung als unserem Leuchtturm navigieren wir das Wachstum der KI durch die beiden Strahlen von IQ und EQ und bringen drei Formen der Intelligenz zusammen. Mit Alpha Phone erforschen wir das neue Paradigma von KI-Geräten, mit Alpha Store das neue Paradigma eines KI-Ökosystems und mit Alpha Lab das neue Paradigma einer Silizium-Kohlenstoff-Zivilisation. Mit den drei Wellen des Alpha-Plans haben wir nun alle Komponenten beisammen und bewegen uns mit voller Warp-Geschwindigkeit voran."

HONOR Magic V6: Ein neuer Foldable-Benchmark

Während das Robot Phone die Zukunft der verkörperten Intelligenz auslotet, steht das Magic V6 für innovative Flaggschiff-Innovation im Bereich der Foldables. Aufbauend auf HONORs Führungsrolle im Bereich des Foldable-Designs, liefert das unternehmen mit dem Magic V6 ein Gerät, das auf Langlebigkeit, Leistung und intelligente Produktivität ausgelegt ist.

Mit einem ultradünnen Profil von 8,75 mm[1] im geschlossenen Zustand, einer besonders stabilen Konstruktion und einer fortschrittlichen Scharnierarchitektur ist das Magic V6 für langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt und bleibt dabei außergewöhnlich schlank. Das Gerät ist nach IP68 und IP69[2] wasser- und staubdicht, was seine Robustheit im Alltag unterstreicht. In dieses ultradünne, faltbare Design integriert HONOR seine Silizium-Kohlenstoff-Akkutechnologie der nächsten Generation.

Dank der Partnerschaft mit ATL verfügt das Magic V6 über HONORs Silizium-Kohlenstoff-Material der fünften Generation, das die Balance zwischen außergewöhnlicher Schlankheit und hoher Energiedichte ermöglicht. Dank dieser Innovation erreicht das HONOR Magic V6 einen branchenweit einzigartigen Siliziumanteil von 25 %, der eine höhere Energiedichte in einem ultradünnen, faltbaren Design ermöglicht. Das Ergebnis ist ein Akku mit 6.660-mAh[3], der in einem der dünnsten faltbaren Geräte auf dem Markt untergebracht ist und die Erwartungen an die Ausdauer in dieser Kategorie neu definiert, ohne dabei Kompromisse beim Design einzugehen.

Auf dem MWC 2026 demonstrierte HONOR auch die nächste Generation von Akku-Innovationen mit dem brandneuen HONOR Silizium-Kohlenstoff-Akku, der 32 % Silizium enthält und eine energiedichte von 900+ Wh/L aufweist. Er wurde entwickelt, um faltbare Geräte in die 7000-mAh-Ära zu bringen und stellt einen weiteren Sprung in der ultradünnen Ultrahochenergie-Batterietechnologie dar.

Das Magic V6 setzt außerdem neue innovative Maßstäbe für faltbare Displays. Die beiden LTPO 2.0-Flaggschiff-Bildschirme mit einer Größe von 6,52 Zoll (außen) und 7,95 Zoll[4] im aufgeklappten Zustand bieten adaptive Bildwiederholraten von 1–120 Hz und eine maximale Helligkeit von bis zu 6.000 nits bzw. 5.000 nits für HDR-Inhalte. Das Innendisplay ist mit ultradünnem, flexiblem Glas ausgestattet und trägt die SGS-Zertifizierung für ein nahezu knickfreies Display. Im Vergleich zur Vorgängergeneration wurde die Knicktiefe um 44 % reduziert, was für eine noch flachere und immersivere Displayfläche sorgt. Eine Antireflexionsschicht auf Siliziumnitridbasis reduziert die Reflexion auf bis zu 1,5 %, während das fortschrittliche 4320 Hz PWM Dimming[5] und das AI Defocus Display den Komfort bei längerem Gebrauch erhöhen. Gemeinsam heben diese Innovationen das Magic V6 in puncto Raffinesse und Alltagstauglichkeit auf ein neues Niveau.

Bei Verwendung des großen aufgeklappten Displays optimieren KI-gestützte Produktivitätsfunktionen Multitasking, Content-Erstellung und Kommunikation. Systemübergreifende Tools erhöhen die Flexibilität und machen das Magic V6 zu einem leistungsstarken Begleiter, der nahtlos mit dem Apple-Ökosystem zusammenarbeitet.

Als erstes Foldable mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5[6], kombiniert mit einem fortschrittlichen Vapor-Chamber-Kühlsystem für dauerhaft stabile Leistung, bietet das Magic V6 ein besonders flüssiges Gaming-, Multitasking- und Performance-Erlebnis selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. Damit verkörpert es wie kein anderes ein Foldable für das KI-Zeitalter, das auf Ausdauer und intelligente Unterstützung ausgelegt ist.

HONOR AI Ecosystem: MagicPad 4 und MagicBook Pro 14

HONOR hat sein KI-gestütztes Portfolio über Smartphones hinaus erweitert und auf dem MWC 2026 auch das MagicPad 4 und das MagicBook Pro 14 in sein Flaggschiff-Ökosystem aufgenommen.

Das HONOR MagicPad 4, das von der Snapdragon 8 Gen 5 Mobilplattform[6] angetrieben wird, liefert absolute Spitzenleistung in einem ultraflachen 4,8-mm-Tablet-Gehäuse. Mit seinem klassenführenden 3K 0OLED-Display und 165 Hz Bildwiederholfrequenz bietet das MagicPad 4 eine außergewöhnlich flüssige Darstellung. KI-gestützte Multitasking-Tools unterstützen produktives Arbeiten und kreative Inhalte auf dem großzügigen 12,3-Zoll-Display Wie bei Magic V6 ermöglicht die geräteübergreifende Kompatibilität eine nahtlose Interaktion mit Smartphones und Multiplattform-Umgebungen, einschließlich des Apple-Ökosystems. Darüber hinaus lässt sich auf Basis des neuen Linux Labs in den Entwickleroptionen der OpenClaw[7] KI-Assistent erfolgreich auf dem HONOR MagicPad 4 bereitstellen und ausführen. Dies schafft eine komfortablere Entwicklungsumgebung und eröffnet künftig noch mehr Möglichkeiten zur Integration zusätzlicher Effizienz-Tools und Produktivitätsszenarien.

Das HONOR MagicBook Pro 14 stärkt das Angebot an KI-Laptops von HONOR weiter, die erforderliche Leistung liefern Intel Core Ultra Series 3 Prozessoren[8]. Entwickelt für dauerhaft anspruchsvolle Workloads, kreative Aufgaben und effizientes Arbeiten im Alltag, kombiniert es ein farbpräzises 14,6-Zoll-OLED-Display mit klassenführender Akkuleistung, intelligentem Performance-Management und einem ultraleichten Design für maximale Mobilität.

Zusammen unterstützen das MagicPad 4 und das MagicBook Pro 14 die Strategie von HONOR, KI in alle Gerätekategorien zu integrieren, um vernetzte, intelligente Erlebnisse jenseits des Smartphones zu bieten.

Fortschrittliche intelligente Geräte und Roboter für das KI-Zeitalter

Im Rahmen des Launch-Events präsentierte HONOR außerdem seinen ersten humanoiden Roboter und unterstrich damit seinen strategischen Schritt, die eigene Kompetenz im Bereich mobiler Technologien künftig auch für die Entwicklung verbrauchernaher Robotiklösungen zu nutzen. Die HONOR-Roboter werden sich auf drei Kernszenarien konzentrieren: Einkaufshilfen, Arbeitsplatzinspektionen und insbesondere unterstützende Begleitung. Anders als traditionelle Robotikunternehmen bringt HONOR ein umfassendes Nutzerverständnis mit, das auf der Erfahrung mit Smartphones und vernetzten Geräten basiert. Diese Kontinuität des Ökosystems ermöglicht es zukünftigen verkörperten KI-Geräten, Nutzerinnen und Nutzer zu erkennen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und von der ersten Interaktion an personalisierte physische Unterstützung zu bieten.

Robot Phone, humanoider Roboter, HONOR Magic V6, MagicPad 4 und MagicBook Pro 14 zeigen, wie HONOR die AHI sowohl auf digitale als auch auf physische Erfahrungen ausweitet. Von der Erforschung künstlicher Intelligenz (KI) bis hin zu faltbarer Technik und KI-gestützter Produktivität spiegelt jede Ankündigung eine tiefere Integration von Intelligenz in Hardware und Software wider.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Das HONOR Magic V6 wird in der zweiten Jahreshälfte in ausgewählten Märkten erhältlich sein, wobei die jeweilige regionale Verfügbarkeit noch bestätigt werden muss. Weitere Einzelheiten zu Konfigurationen, Farboptionen und Preisen werden vor Ort bekannt gegeben.

Das HONOR MagicPad 4 wird in den Farben Grau und Weiß zu einem Preis ab 699,- Euro erhältlich sein. Verfügbarkeit, Konfigurationen und Aktionspakete können je nach Region variieren.

[1] 8,75 mm bezieht sich auf die Dicke des Geräts in gefaltetem Zustand. Die Dicke schließt keine Schutzfolien oder das erhöhte Kameramodul ein. [2] Die Schutzarten IP68 und IP69 werden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Die Wasser- und Staubbeständigkeit kann durch tägliche Abnutzung abnehmen. [3] Die typische Akkukapazität beträgt 6.660 mAh, die Nennkapazität des Akkus 6.510 mAh. [4] Bei einem Display mit abgerundeten Ecken werden die Diagonalen der inneren und äußeren Bildschirme als Standardrechtecke gemessen. Der tatsächliche sichtbare Bereich kann etwas kleiner sein. [5] 4320 Hz PWM Dimming ist keine medizinische Funktion und sollte nicht zu Behandlungszwecken verwendet werden. [6] Qualcomm und Snapdragon sind Marken von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. [7] Diese Funktion ist nur als Referenz gedacht. Für die tatsächlichen KI-Funktionen müssen Benutzerinnen und Benutzer die Installation und Bereitstellung abschließen; unterstützt wird MagicPad 4 Commercial Edition und höher. [8] Intel und das Intel-Logo sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

