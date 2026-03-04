HONOR fait progresser sa vision de l'IA au MWC 2026 avec ses produits Robot Phone, Humanoid Robot et Magic V6

De l'innovation robotique aux appareils incontournables, HONOR développe son écosystème d'appareils d'IA au MWC 2026

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au MWC 2026, HONOR a concrétisé sa vision de l'intelligence humaine augmentée (IHA) et accéléré le PLAN ALPHA en s'appuyant sur trois piliers connectés : Alpha Phone, Alpha Store et Alpha Lab. S'appuyant sur son engagement à long terme envers l'IA centrée sur l'humain, HONOR a offert un aperçu du Robot Phone, une exploration audacieuse de l'intelligence incarnée et une nouvelle espèce de téléphone intelligent qui repense comment les futurs appareils IA pourraient intégrer le mouvement et la conscience spatiale.

image1 image2

Parallèlement à cette innovation futuriste, HONOR a dévoilé le Magic V6, l'aboutissement de son expertise en matière de téléphones intelligents pliables, combinant une technologie de batterie révolutionnaire au silicium-carbone, une ingénierie d'affichage de pointe et une productivité optimisée par l'IA dans son design pliable le plus abouti à ce jour. Avec les nouveaux appareils de l'écosystème, les HONOR MagicPad 4 et MagicBook Pro 14, ces annonces renforcent la feuille de route de HONOR visant à intégrer du matériel et des logiciels intelligents autour des besoins réels des utilisateurs.

James Li, PDG de HONOR, a déclaré : « Avec l'humain comme phare, nous naviguons dans la croissance de l'IA à travers les deux axes du quotient intellectuel et du quotient émotionnel, réunissant trois formes d'intelligence. Nous explorons le nouveau paradigme des appareils IA avec Alpha Phone, accueillons le nouveau paradigme de l'écosystème d'IA avec Alpha Store et construisons le nouveau paradigme d'une civilisation fondée sur le silicium et le carbone avec Alpha Lab. Grâce aux trois vagues d'Alpha Plan, nous disposons désormais de tous les éléments nécessaires et faisons avancer cette démarche à pleine vitesse. »

HONOR Magic V6 : nouvelle référence pliable

Tandis que Robot Phone explore l'avenir de l'intelligence incarnée, Magic V6 représente une innovation pliable de pointe. S'appuyant sur le leadership de HONOR en matière de conception pliable, le Magic V6 est un appareil conçu pour offrir durabilité, performance et productivité intelligente.

Combinant un profil fermé ultra-mince de 8,75 mm[1], une intégrité structurelle renforcée et une architecture de charnière avancée, le Magic V6 est conçu pour une fiabilité à long terme tout en restant exceptionnellement mince. L'appareil est classé IP68 et IP69[2] pour sa résistance à l'eau et à la poussière, ce qui renforce sa résilience dans les environnements du quotidien. Dans cette conception pliable ultra-mince, HONOR intègre sa technologie de batterie au silicium-carbone nouvelle génération.

Développée dans le cadre d'un partenariat avec ATL, le Magic V6 est composé de matériaux silicium-carbone cinquième génération de HONOR, relevant le défi de l'équilibre entre minceur et densité énergétique élevée. Cette innovation permet au HONOR Magic V6 de présenter une teneur en silicium de 25 % inédite dans le secteur et censée améliorer la densité énergétique tout en conservant un format pliable ultra-mince. Cela permet de proposer une batterie de 6 660 mAh[3] logée dans l'un des appareils pliables les plus minces du marché, redéfinissant les attentes en matière d'endurance dans la catégorie sans compromettre le design.

Au salon MWC 2026, HONOR annonce également la nouvelle génération de batteries avec la toute nouvelle batterie HONOR Silicon-carbon Blade, présentant une teneur en silicium de 32 % et plus de 900 Wh/L. Ouvrant la voie aux batteries de 7 000 mAh, elle marque un nouveau pas en avant dans la technologie de batteries ultra-minces et ultra-haute énergie.

Magic V6 établit également une nouvelle référence en matière d'innovation d'écran pliable. Ses deux écrans LTPO 2.0 de 6,52 pouces à l'extérieur et de 7,95 pouces[4] dépliés, offrent des taux de rafraîchissement adaptatifs de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale comprise entre 6 000 et 5 000 nits respectivement pour le contenu HDR. L'écran interne intègre un verre flexible ultra-mince certifié SGS Minimized Crease avec une réduction de 44 % de la profondeur de pliure par rapport à la génération précédente, créant une toile plus plate et plus immersive. Une traitement antireflet au nitrure de silicium réduit la réflectivité à 1,5 %, tandis que la gradation PWM avancée de 4 320 Hz[5] et l'AI Defocus Display améliorent le confort en utilisation prolongée. Toutes ces innovations rendent le Magic V6 plus raffiné et durable dans toutes les interactions quotidiennes.

Son écran déplié, les fonctionnalités de productivité améliorées par l'IA optimisent le multitâche, la création de contenu et la communication. Les outils inter-écosystèmes améliorent encore plus la flexibilité, positionnant le Magic V6 comme un puissant appareil compagnon, fonctionnant de manière transparente avec l'écosystème d'Apple.

Premier pliable alimenté par le Snapdragon 8 Elite Gen 5[6], associé au refroidissement avancé par chambre à vapeur pour assurer des performances durables, le Magic V6 offre des performances très fluides pour le gaming, le multitâche et les usages exigeants, ce qui en fait l'incarnation la plus aboutie d'un pliable conçu pour l'ère de l'IA et prévu pour durer et aider.

Écosystème IA d'HONOR : MagicPad 4 et MagicBook Pro 14

Au-delà des smartphones alimentés par l'IA, HONOR a également introduit le MagicPad 4 et le MagicBook Pro 14 dans son écosystème phare au MWC 2026.

Le HONOR MagicPad 4, équipé de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 5[6], offre des performances inégalées dans un format tablette ultra-fin de 4,8 mm. Son écran OLED 3K de pointe offre une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et, associé à des outils multitâches optimisés par l'IA, le MagicPad 4 est conçu pour soutenir la fluidité de la productivité et la création de contenu sur son écran de 12,3 po. Comme pour le Magic V6, la collaboration entre appareils permet une interaction transparente avec les smartphones et les environnements multiplateformes, y compris l'écosystème d'Apple. De plus, en s'appuyant sur le nouveau Linux Lab dans Developer Options, nous pouvons déployer et exécuter avec succès l'assistant IA OpenClaw[7] sur le HONOR MagicPad 4, offrant un environnement plus pratique et des possibilités plus larges pour libérer plus d'outils d'efficacité et de scénarios de productivité à l'avenir.

Le HONOR MagicBook Pro 14 renforce encore davantage l'offre d'ordinateur portable IA de HONOR, avec des performances assurées par les processeurs Intel Core Ultra Series 3[8]. Conçu pour des charges de travail soutenues, des tâches créatives et une efficacité au quotidien, il associe un écran OLED de 14,6 pouces à des performances de batterie de premier plan, une gestion intelligente des performances et une conception ultra-légère pour une portabilité améliorée.

Ensemble, le MagicPad 4 et le MagicBook Pro 14 renforcent la stratégie de HONOR visant à intégrer l'IA dans toutes les catégories d'appareils en vue de proposer des expériences connectées et intelligentes au-delà du smartphone.

Faire progresser les appareils intelligents et les robots à l'ère de l'IA

Lors de son lancement, HONOR a également dévoilé son premier robot humanoïde, signe d'une ambition stratégique plus large visant à mettre son expertise en technologie mobile au service de robots grand public. Les robots d'HONOR se concentreront sur trois scénarios clés : l'assistance en magasin, l'inspection en environnement professionnel et le compagnonnage assisté. Contrairement aux entreprises traditionnelles de robotique, HONOR offre une compréhension approfondie des utilisateurs, développée grâce à ses smartphones et appareils connectés. Cette continuité de l'écosystème permet aux futurs appareils d'IA incarnés de reconnaître les utilisateurs, de comprendre leurs besoins et de fournir une assistance physique personnalisée dès la première interaction.

Ensemble, Robot Phone, le robot humanoïde, HONOR Magic V6, MagicPad 4 et MagicBook Pro 14 démontrent comment HONOR étend l'IHA aux expériences numériques et physiques. De l'exploration de l'IA incarnée à l'ingénierie pliable et à la productivité reposant sur l'IA, chaque annonce reflète une intégration plus poussée de l'intelligence dans le matériel et les logiciels.

Disponibilité et prix

HONOR Magic V6 sera disponible sur certains marchés au deuxième semestre de cette année, avec une disponibilité régionale à confirmer. De plus amples informations relatives aux configurations, aux options de couleurs et aux prix seront annoncées localement.

Le HONOR MagicPad 4 sera disponible en Gris et Blanc à partir de 699 €. La disponibilité, les configurations et les offres promotionnelles peuvent varier selon la région.

À propos de HONOR

HONOR est un leader mondial de l'écosystème des appareils IA. La société s'attache à révolutionner les interactions entre humain et appareil afin de rapprocher l'écosystème d'IA de tous les consommateurs à l'ère de l'IA agentique et au-delà.

[1] 8,75 mm fait référence à l'épaisseur de l'appareil plié. L'épaisseur ne comprend pas les films protecteurs ni le module de caméra surélevée. [2] Les classements IP68 et IP69 sont testés dans des conditions contrôlées de laboratoire. La résistance à l'eau et à la poussière peut diminuer en raison de l'usure quotidienne. [3] La capacité de la batterie est de 6 660 mAh et la capacité nominale de la batterie est de 6 510 mAh. [4] Avec un écran à coins arrondis, les longueurs diagonales des écrans internes et externes sont mesurées sous forme de rectangles standard. La zone visible réelle peut être légèrement plus petite. [5] La gradation PWM de 4 320 Hz n'est pas une caractéristique médicale et ne devrait pas être utilisée à des fins de traitement. [6] Qualcomm et Snapdragon sont des marques déposées de Qualcomm Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays. [7] Cette fonction est fournie à titre de référence seulement. Les capacités réelles d'IA exigent que les utilisateurs procèdent à l'installation et au déploiement ; pris en charge sur MagicPad 4 Commercial Edition et les versions ultérieures. [8] Intel et le logo Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923360/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923361/image2.jpg