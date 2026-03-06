Huawei apresenta 115 casos de aplicação de inteligência industrial com clientes globais e lança 22 soluções de inteligência industrial com parceiros no MWC 2026

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o MWC Barcelona 2026, a Huawei divulgou 115 casos de aplicação de inteligência industrial junto comseus clientes durante a Cúpula sobre Transformação Industrial Digital e Inteligente 2026. A cúpula, com o tema Avançando na Inteligência Industrial, foi organizada pela Huawei para explorar novas práticas em inteligência industrial com seus clientes, parceiros e colegas. Além disso, a Huawei comunicou o lançamento de atualizações para a sua estrutura de parceria SHAPE 2.0. A Huawei também apresentou 22 novas soluções de inteligência industrial junto com parceiros, voltadas para os setores de energia elétrica, manufatura e varejo, finanças, transporte, petróleo e gás, ISP, mídia, serviços públicos e cidades inteligentes.

Da esquerda para a direita: Len De Villiers, diretor de tecnologia e informação da Eskom; Zhang Liangang, cientista-chefe do Shandong Port Group; Nicholas Ma, vice-presidente corporativo, presidente global de contas governamentais e empresariais da Huawei; Dennis Uy, CEO e cofundador da Converge ICT; Dr. Juan Abarca Cidón, presidente da HM Hospitales; e Su Yila, diretor adjunto da PetroChina (Pequim) Digital Intelligent Research Institute Co., Ltd, CNPC (PRNewsfoto/Huawei) O estande da Huawei Enterprise no MWC Barcelona 2026 (PRNewsfoto/Huawei)

A Huawei propôs a ACT Pathway: uma estrutura de inteligência replicável

As tecnologias de IA progrediram rapidamente ao longo do último ano, com a maturação dos modelos de raciocínio e dos fluxos de trabalho agênticos, e com o início da verdadeira ascensão da IA física. Isso possibilitou que as ferramentas de IA começassem a entrar em cenários de produção essenciais e ajudou os aplicativos a passarem da fase piloto para o uso em larga escala. Agora, os agentes de IA também conseguem compreender melhor e interagir com o mundo físico, sendo capazes de tomar decisões por conta própria.

A Huawei introduziu a ACT Pathway, e três etapas principais especificadas na estrutura ACT eram obrigatórias para atingir a inteligência industrial completa. A primeira etapa consiste na "avaliação dos cenários de alto valor". A Huawei ajudou os clientes a identificar mais de 1.000 cenários de produção essenciais em que a IA pode exercer um papel importante. A segunda é a "calibração dos modelos de IA com dados verticais de alta qualidade". A Huawei criou uma estrutura de segurança de IA composta por seis camadas para garantir que todas as etapas do ciclo de vida da IA sejam seguras e confiáveis. A terceira etapa é a "transformação das operações comerciais com profissionais de IA" É necessário pessoal qualificado que compreenda tanto o setor quanto a IA. A Huawei faz isso em três áreas, incluindo programas de treinamento prático, comunidades de código aberto CANN, comunidades industriais verticais na Huawei Cloud e Academias de TIC.

A Huawei trabalhou com os clientes para lançar aplicações globais de inteligência industrial

Durante a cúpula, vários clientes da Huawei subiram ao palco para apresentar 115 casos globais de aplicações de sucesso em inteligência industrial, incluindo executivos da Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitales e do Instituto de Pesquisa Digital Inteligente da PetroChina (Pequim), CNPC, fornecendo referências para organizações de vários setores que desejam iniciar sua jornada rumo à inteligência.

A Huawei atualizou a estrutura de parceria SHAPE 2.0

A Huawei atualizou a estrutura de parceria SHAPE 2.0 tendo a IA como principal mecanismo, com cinco grandes atualizações:

A primeira é a atualização de produtos com tecnologia de IA. A Huawei está incorporando IA em suas ofertas de produtos e soluções, como os novos agentes de rede que agora podem automatizar a localização de falhas e a otimização da rede, aumentando a eficiência das operações e da manutenção.

A segunda é a atualização do mecanismo de inovação conjunta da Huawei. Os parceiros podem usar o AgentArts na Huawei Cloud para desenvolver agentes e soluções de IA para o setor.

A terceira é ajudar os parceiros a desenvolver recursos de IA. A Huawei divulgou um conjunto de normas para recursos de IA e lançou mais de 20 novos cursos de certificação em IA. E planeja ajudar mais de 1.000 parceiros a obterem certificação em IA.

A quarta é melhorar a eficiência da cooperação com a IA. A Huawei fornece várias ferramentas de IA que ajudam os parceiros a aumentar sua produtividade, como a configuração assistida por IA e o chat HUAWEI eKit para suporte técnico.

A quinta consiste em criar mais oportunidades de crescimento com a IA. A Huawei emprega mais de 3.000 especialistas em IA com experiência em cenários específicos e lança projetos pioneiros de transformação inteligente em 38 setores. Suas soluções integradas com IA, como o servidor Atlas 850, permitem que os parceiros criem com eficiência suas próprias soluções de IA completas.

Durante a cúpula, a Huawei apresentou 22 de suas mais recentes soluções de inteligência industrial desenvolvidas em conjunto com parceiros.

Clientes e parceiros globais compartilharam práticas inovadoras na cúpula

Len De Villiers, Diretor de Tecnologia e Informação da Eskom, disse na cúpula: "A eletricidade sustentável contribui para o crescimento econômico, reduz a pobreza e melhora os padrões de vida. A Eskom continua a desempenhar um papel fundamental, transformando vidas por meio de nossa contribuição significativa para a economia da África do Sul. A estratégia e o plano de recuperação da Eskom consistem em alcançar a sustentabilidade financeira e operacional, modernizar o sistema elétrico e promover a transição energética. Com a desagregação, a Eskom evoluirá para se tornar mais ágil e atrair o financiamento necessário para viabilizar o futuro panorama energético e o crescimento econômico".

Ng Wun-kit, diretor da Escola Secundária Pui Kiu, Hong Kong, China, afirmou na cúpula: "A visão da Escola Secundária Pui Kiu na era da IA é ser pioneira na educação baseada em IA, aproveitando a tecnologia para oferecer um aprendizado personalizado e inteligente e formar líderes preparados para o futuro, com perspectivas globais e mentes inovadoras. Já implementamos o Curso de Conhecimentos Gerais sobre IA, a Sala de Aula Inteligente com IA e o Campus Inteligente e Seguro. Vamos lançar a Escola Modelo Global da Solução do Centro de Educação em Inteligência Artificial (AIEC) da Huawei e estamos ansiosos para compartilhar com a comunidade internacional nossa jornada de transformação e nossas metodologias comprovadas".

Hoy-Jin Lee, vice-presidente de vendas da Solum Europe GmbH, afirmou na cúpula: "Com a linha de ESL mais completa do setor, a Solum está apta a otimizar qualquer configuração de loja. Desenvolvemos em conjunto uma plataforma de infraestrutura de varejo totalmente integrada, unificando a infraestrutura de telecomunicações e a ESL em uma arquitetura escalável e econômica. Esta solução inclui um gateway unificado que suporta LTE, Wi-Fi e ESL, sem necessidade de um AP ESL dedicado; oferece uma implementação pré-integrada e pronta para uso e uma arquitetura de rede independente e segura, que pode ajudar a reduzir o custo total de propriedade (TCO) em até 55% e proporcionar uma economia de até 33% para lojas de grande formato".

Na área de exposição Enterprise Business, no Hall 1, foram montados 98 estandes e 51 apresentações interativas para demonstrar o compromisso da Huawei com a transformação inteligente e a infraestrutura digital inovadora, apresentando os mais novos produtos, soluções e práticas globais de transformação inteligente industrial para clientes e parceiros.

Além disso, a Huawei montou uma área de exposição para parceiros com o objetivo de apresentar suas mais recentes políticas de parceria, ferramentas, soluções comercializáveis e produtos de destaque.

Visite: MWC Barcelona 2026 | Huawei Enterprise

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924966/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924967/2.jpg

FONTE Huawei