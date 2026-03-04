Huawei выпустила 115 демонстрационных стендов промышленного интеллекта с глобальными клиентами; и запускает 22 решения промышленного интеллекта с партнерами на MWC 2026

БАРСЕЛОНА, Испания, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Во время MWC Barcelona 2026 компания Huawei вместе со своими клиентами представила 115 демонстрационных стендов промышленного интеллекта во время Саммита по промышленной цифровой и интеллектуальной трансформации 2026. Саммит под названием Advancing Industrial All Intelligence был проведен Huawei для изучения новых практик в области промышленного интеллекта со своими клиентами, партнерами и коллегами. Кроме того, компания Huawei объявила о запуске обновлений партнерской платформы SHAPE 2.0. Компания Huawei также представила 22 новых промышленных интеллектуальных решения с партнерами для электроэнергетики, производства и розничной торговли, финансов, транспорта, нефти и газа, интернет-провайдеров, средств массовой информации, государственных услуг и умных городов.

from left to right: Len De Villiers, Chief Technology and Information Officer of Eskom; Zhang Liangang, Chief Scientist of Shandong Port Group; Nicholas Ma, Corporate Vice President, President Global Gov. & Enterprise Key Accounts, Huawei; Dennis Uy, CEO and Co-Founder of Converge ICT; Dr. Juan Abarca Cidón, President of HM Hospitales; and Su Yila, Deputy Director of PetroChina (Beijing) Digital Intelligent Research Institute Co., Ltd, CNPC The Huawei Enterprise booth at MWC Barcelona 2026

Компания Huawei предложила программу ACT : воспроизводимая интеллектуальная платформа

Технологии ИИ быстро развиваются в течение последнего года, модели рассуждений и агентские рабочие процессы созревают, а физический ИИ начинает по-настоящему взлетать. Это позволило инструментам ИИ начать входить в основные сценарии производства и помогло приложениям перейти от пилотных проектов к крупномасштабному использованию. Агенты ИИ также теперь могут лучше понимать физический мир и взаимодействовать с ним, а также принимать самостоятельные решения.

Huawei представила программу ACT Pathway, и три ключевых шага, указанных в рамках ACT, были обязательными для достижения всеобъемлющего промышленного интеллекта. Первым шагом является «оценка сценариев с высокой ценностью». Компания Huawei помогла клиентам определить более 1000 основных сценариев производства, в которых ИИ может сыграть большую роль. Второй — это «калибровка моделей ИИ с высококачественными данными по вертикалям». Компания Huawei создала 6-уровневую инфраструктуру безопасности ИИ, чтобы гарантировать, что каждый этап жизненного цикла ИИ безопасен и заслуживает доверия. Третий —трансформация бизнес-операций с помощью ИИ-агентов». Нужны таланты, которые понимают как отрасль, так и ИИ. Huawei делает это по трем направлениям, включая практические программы, сообщества с открытым исходным кодом CANN, вертикальные отраслевые сообщества в Huawei Cloud и академии ИКТ.

Компания Huawei работала с клиентами над выпуском глобальных демонстрационных стендов промышленного интеллекта

Во время саммита ряд клиентов Huawei объединились на сцене, чтобы запустить 115 глобальных демонстрационных стендов для промышленного интеллекта, в том числе руководители Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitales и PetroChina (Beijing) Digital Intelligent Research Institute, CNPC, предоставляя справочную информацию для организаций различных секторов, чтобы начать свой путь к интеллектуальности.

Компания Huawei обновила партнерскую платформу SHAPE 2.0

Компания Huawei обновила партнерскую платформу SHAPE 2.0 с ИИ в качестве основной технологии, которая включает в себя пять основных обновлений:

Первое — это модернизация продуктов на базе искусственного интеллекта. Huawei внедряет ИИ в продукты и решения, такие как новые сетевые агенты, которые теперь могут автоматизировать обнаружение неисправностей и оптимизировать сеть, чтобы повысить эффективность эксплуатации и технического обслуживания.

Во-вторых, компания Huawei модернизировала свой совместный инновационный механизм. Партнеры могут использовать универсальные AgentArts в Huawei Cloud для разработки агентов и отраслевых решений ИИ.

Третье — помощь партнерам в развитии возможностей ИИ. Компания Huawei выпустила набор стандартов для возможностей ИИ и запустила более 20 новых курсов по сертификации ИИ. И она планирует помочь более чем 1000 партнерам получить сертификат ИИ.

Четвертое — сделать сотрудничество с ИИ более эффективным. Huawei предоставляет несколько инструментов искусственного интеллекта, которые помогают партнерам повысить производительность, например, конфигурацию с помощью искусственного интеллекта и чат HUAWEI eKit для технической поддержки.

В-пятых, создание большего количества возможностей для роста с помощью ИИ. Huawei привлекает более 3000 экспертов по ИИ для конкретных сценариев и запускает проекты интеллектуальных трансформационных маяков в 38 отраслях. ИИ-интегрированные решения, такие как сервер Atlas 850, позволяют партнерам эффективно создавать свои собственные комплексные ИИ-решения.

На саммите компания Huawei представила 22 новейших решения в области промышленного интеллекта, разработанных совместно с партнерами.

Глобальные клиенты и партнеры поделились инновационными практиками на саммите

Лен Де Вилье, директор по технологиям и информации Eskom, сказал на саммите: «Устойчивое электричество поддерживает экономический рост, сокращает бедность и улучшает уровень жизни. Eskom по-прежнему играет ключевую роль в преобразовании жизни благодаря нашему значительному вкладу в экономику Южной Африки. Стратегия и план финансового оздоровления Eskom направлены на достижение финансовой и операционной устойчивости, а также на модернизацию энергосистемы и энергетический переход. Благодаря реорганизации Eskom будет развиваться, чтобы быть более гибкой и привлекать финансирование, необходимое для обеспечения будущего энергетического ландшафта и экономического роста».

Нг Вун-кит (Ng Wun-kit), директор средней школы Пуй-Киу, Гонконг, Китай, сказал на саммите: «Видение средней школы Пуй-Киу в эпоху ИИ заключается в том, чтобы стать первопроходцами в области образования на основе ИИ, используя технологии для предоставления персонализированного, интеллектуального обучения и воспитания готовых к будущему лидеров с глобальными перспективами и инновационными умами. Мы уже внедрили курс общих знаний по ИИ, интеллектуальный класс с искусственным интеллектом и интеллектуальный и безопасный кампус. Мы запустим решение Global Model School of Huawei AI Education Center (AIEC) и с нетерпением ждем возможности поделиться нашей трансформацией, проверенными методологиями с международным сообществом».

Хой-Джин Ли (Hoy-Jin Lee), вице-президент по продажам Solum Europe GmbH, сказал на саммите: «Благодаря самой обширной линейке ESL в отрасли Solum способен оптимизировать любые настройки магазина. Мы совместно разработали комплексную платформу розничной инфраструктуры, объединяющую телекоммуникационную инфраструктуру и ESL в одну масштабируемую, экономически эффективную архитектуру. Это решение оснащено унифицированным шлюзом, поддерживающим LTE, Wi-Fi и ESL, без необходимости в выделенной точке доступа ESL; оно предлагает предварительно интегрированное, готовое к использованию развертывание и независимую, безопасную сетевую архитектуру, которая может помочь снизить общую стоимость владения (TCO) до 55 процентов и обеспечить экономию до 33% для магазинов большого формата».

В выставочной зоне Enterprise Business в павильоне 1 были установлены 98 выставочных стендов и 51 интерактивная демонстрация, чтобы продемонстрировать приверженность Huawei интеллектуальной трансформации и инновационной цифровой инфраструктуре, продемонстрировать клиентам и партнерам новейшие продукты, решения и глобальные практики промышленной интеллектуальной трансформации.

Кроме того, компания Huawei создала партнерскую выставочную зону для демонстрации своих последних партнерских политик, инструментов, рыночных решений и знаменитой продукции.

