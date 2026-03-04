Huawei выпустила 115 демонстрационных стендов промышленного интеллекта с глобальными клиентами; и запускает 22 решения промышленного интеллекта с партнерами на MWC 2026

News provided by

Huawei

Mar 04, 2026, 15:17 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Во время MWC Barcelona 2026 компания Huawei вместе со своими клиентами представила 115 демонстрационных стендов промышленного интеллекта во время Саммита по промышленной цифровой и интеллектуальной трансформации 2026. Саммит под названием Advancing Industrial All Intelligence был проведен Huawei для изучения новых практик в области промышленного интеллекта со своими клиентами, партнерами и коллегами. Кроме того, компания Huawei объявила о запуске обновлений партнерской платформы SHAPE 2.0. Компания Huawei также представила 22 новых промышленных интеллектуальных решения с партнерами для электроэнергетики, производства и розничной торговли, финансов, транспорта, нефти и газа, интернет-провайдеров, средств массовой информации, государственных услуг и умных городов.

Continue Reading
from left to right: Len De Villiers, Chief Technology and Information Officer of Eskom; Zhang Liangang, Chief Scientist of Shandong Port Group; Nicholas Ma, Corporate Vice President, President Global Gov. & Enterprise Key Accounts, Huawei; Dennis Uy, CEO and Co-Founder of Converge ICT; Dr. Juan Abarca Cidón, President of HM Hospitales; and Su Yila, Deputy Director of PetroChina (Beijing) Digital Intelligent Research Institute Co., Ltd, CNPC
from left to right: Len De Villiers, Chief Technology and Information Officer of Eskom; Zhang Liangang, Chief Scientist of Shandong Port Group; Nicholas Ma, Corporate Vice President, President Global Gov. & Enterprise Key Accounts, Huawei; Dennis Uy, CEO and Co-Founder of Converge ICT; Dr. Juan Abarca Cidón, President of HM Hospitales; and Su Yila, Deputy Director of PetroChina (Beijing) Digital Intelligent Research Institute Co., Ltd, CNPC
The Huawei Enterprise booth at MWC Barcelona 2026
The Huawei Enterprise booth at MWC Barcelona 2026

Компания Huawei предложила программу ACT : воспроизводимая интеллектуальная платформа

Технологии ИИ быстро развиваются в течение последнего года, модели рассуждений и агентские рабочие процессы созревают, а физический ИИ начинает по-настоящему взлетать. Это позволило инструментам ИИ начать входить в основные сценарии производства и помогло приложениям перейти от пилотных проектов к крупномасштабному использованию. Агенты ИИ также теперь могут лучше понимать физический мир и взаимодействовать с ним, а также принимать самостоятельные решения.

Huawei представила программу ACT Pathway, и три ключевых шага, указанных в рамках ACT, были обязательными для достижения всеобъемлющего промышленного интеллекта. Первым шагом является «оценка сценариев с высокой ценностью». Компания Huawei помогла клиентам определить более 1000 основных сценариев производства, в которых ИИ может сыграть большую роль. Второй — это «калибровка моделей ИИ с высококачественными данными по вертикалям». Компания Huawei создала 6-уровневую инфраструктуру безопасности ИИ, чтобы гарантировать, что каждый этап жизненного цикла ИИ безопасен и заслуживает доверия. Третий  —трансформация бизнес-операций с помощью ИИ-агентов». Нужны таланты, которые понимают как отрасль, так и ИИ. Huawei делает это по трем направлениям, включая практические программы, сообщества с открытым исходным кодом CANN, вертикальные отраслевые сообщества в Huawei Cloud и академии ИКТ.

Компания Huawei работала с клиентами над выпуском глобальных демонстрационных стендов промышленного интеллекта

Во время саммита ряд клиентов Huawei объединились на сцене, чтобы запустить 115 глобальных демонстрационных стендов для промышленного интеллекта, в том числе руководители Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitales и PetroChina (Beijing) Digital Intelligent Research Institute, CNPC, предоставляя справочную информацию для организаций различных секторов, чтобы начать свой путь к интеллектуальности.

Компания Huawei обновила партнерскую платформу SHAPE 2.0

Компания Huawei обновила партнерскую платформу SHAPE 2.0 с ИИ в качестве основной технологии, которая включает в себя пять основных обновлений:

Первое — это модернизация продуктов на базе искусственного интеллекта. Huawei внедряет ИИ в продукты и решения, такие как новые сетевые агенты, которые теперь могут автоматизировать обнаружение неисправностей и оптимизировать сеть, чтобы повысить эффективность эксплуатации и технического обслуживания.

Во-вторых, компания Huawei модернизировала свой совместный инновационный механизм. Партнеры могут использовать универсальные AgentArts в Huawei Cloud для разработки агентов и отраслевых решений ИИ.

Третье — помощь партнерам в развитии возможностей ИИ. Компания Huawei выпустила набор стандартов для возможностей ИИ и запустила более 20 новых курсов по сертификации ИИ. И она планирует помочь более чем 1000 партнерам получить сертификат ИИ.

Четвертое — сделать сотрудничество с ИИ более эффективным. Huawei предоставляет несколько инструментов искусственного интеллекта, которые помогают партнерам повысить производительность, например, конфигурацию с помощью искусственного интеллекта и чат HUAWEI eKit для технической поддержки.

В-пятых, создание большего количества возможностей для роста с помощью ИИ. Huawei привлекает более 3000 экспертов по ИИ для конкретных сценариев и запускает проекты интеллектуальных трансформационных маяков в 38 отраслях. ИИ-интегрированные решения, такие как сервер Atlas 850, позволяют партнерам эффективно создавать свои собственные комплексные ИИ-решения.

На саммите компания Huawei представила 22 новейших решения в области промышленного интеллекта, разработанных совместно с партнерами.

Глобальные клиенты и партнеры поделились инновационными практиками на саммите

Лен Де Вилье, директор по технологиям и информации Eskom, сказал на саммите: «Устойчивое электричество поддерживает экономический рост, сокращает бедность и улучшает уровень жизни. Eskom по-прежнему играет ключевую роль в преобразовании жизни благодаря нашему значительному вкладу в экономику Южной Африки. Стратегия и план финансового оздоровления Eskom направлены на достижение финансовой и операционной устойчивости, а также на модернизацию энергосистемы и энергетический переход. Благодаря реорганизации Eskom будет развиваться, чтобы быть более гибкой и привлекать финансирование, необходимое для обеспечения будущего энергетического ландшафта и экономического роста».

Нг Вун-кит (Ng Wun-kit), директор средней школы Пуй-Киу, Гонконг, Китай, сказал на саммите: «Видение средней школы Пуй-Киу в эпоху ИИ заключается в том, чтобы стать первопроходцами в области образования на основе ИИ, используя технологии для предоставления персонализированного, интеллектуального обучения и воспитания готовых к будущему лидеров с глобальными перспективами и инновационными умами. Мы уже внедрили курс общих знаний по ИИ, интеллектуальный класс с искусственным интеллектом и интеллектуальный и безопасный кампус. Мы запустим решение Global Model School of Huawei AI Education Center (AIEC) и с нетерпением ждем возможности поделиться нашей трансформацией, проверенными методологиями с международным сообществом».

Хой-Джин Ли (Hoy-Jin Lee), вице-президент по продажам Solum Europe GmbH, сказал на саммите: «Благодаря самой обширной линейке ESL в отрасли Solum способен оптимизировать любые настройки магазина. Мы совместно разработали комплексную платформу розничной инфраструктуры, объединяющую телекоммуникационную инфраструктуру и ESL в одну масштабируемую, экономически эффективную архитектуру. Это решение оснащено унифицированным шлюзом, поддерживающим LTE, Wi-Fi и ESL, без необходимости в выделенной точке доступа ESL; оно предлагает предварительно интегрированное, готовое к использованию развертывание и независимую, безопасную сетевую архитектуру, которая может помочь снизить общую стоимость владения (TCO) до 55 процентов и обеспечить экономию до 33% для магазинов большого формата».

В выставочной зоне Enterprise Business в павильоне 1 были установлены 98 выставочных стендов и 51 интерактивная демонстрация, чтобы продемонстрировать приверженность Huawei интеллектуальной трансформации и инновационной цифровой инфраструктуре, продемонстрировать клиентам и партнерам новейшие продукты, решения и глобальные практики промышленной интеллектуальной трансформации.

Кроме того, компания Huawei создала партнерскую выставочную зону для демонстрации своих последних партнерских политик, инструментов, рыночных решений и знаменитой продукции.

пожалуйста, посетите: MWC Barcelona 2026 | Huawei Enterprise

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2924817/1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2924818/2.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei presenta 115 exhibiciones de inteligencia industrial con clientes globales

Huawei presenta 115 exhibiciones de inteligencia industrial con clientes globales

Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei presentó 115 soluciones de inteligencia industrial junto con sus clientes en la Cumbre de Transformación...
Huawei proponuje budowę w pełni optycznej sieci docelowej ukierunkowanej na AI w celu poprawy jakości usług

Huawei proponuje budowę w pełni optycznej sieci docelowej ukierunkowanej na AI w celu poprawy jakości usług

Podczas MWC Barcelona 2026 firma Huawei zaprezentowała swoją wizję budowy w pełni optycznej sieci docelowej ukierunkowanej na AI podczas forum Green...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Networks

Networks

News Releases in Similar Topics