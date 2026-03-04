Spoločnosť Huawei predstavuje 115 prezentácií priemyselnej inteligencie s globálnymi zákazníkmi a na veľtrhu MWC 2026 s partnermi uvádza na trh 22 riešení priemyselnej inteligencie
Mar 04, 2026, 15:25 ET
BARCELONA, Španielsko, 4. marca 2026 /PRNewswire/ -- Počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 spoločnosť Huawei predstavila 115 prezentácií priemyselnej inteligencie spolu so svojimi zákazníkmi na Summite o digitálnej a inteligentnej transformácii priemyslu 2026. Summit s názvom Na ceste k všeobecnej inteligencii v priemysle usporiadala spoločnosť Huawei s cieľom preskúmať nové postupy v oblasti priemyselnej inteligencie so svojimi zákazníkmi, partnermi a kolegami. Spoločnosť Huawei okrem toho oznámila spustenie aktualizácií svojho partnerského rámca SHAPE 2.0. Zároveň tiež predstavila 22 nových riešení priemyselnej inteligencie s partnermi pre sektory elektrickej energie, výroby a maloobchodu, financií, dopravy, energetiky (ropa a plyn), poskytovateľov internetových služieb, médií, verejných služieb a inteligentných miest.
Spoločnosť Huawei navrhla postup ACT : rámec pre replikovateľnú inteligenciu
Technológie umelej inteligencie sa za posledný rok rýchlo rozvíjali, pričom modely uvažovania a agentické pracovné postupy dozrievali a fyzická umelá inteligencia sa začala skutočne presadzovať. Vďaka tomu sa nástroje umelej inteligencie začali dostávať do základných produkčných scenárov, čo pomohlo aplikáciám prejsť od pilotných projektov k rozsiahlemu využívaniu. Agenti umelej inteligencie teraz dokážu lepšie rozumieť fyzickému svetu a interagovať s ním a sú teraz schopní robiť samostatné rozhodnutia.
Spoločnosť Huawei predstavila cestu ACT a tri kľúčové kroky špecifikované v rámci ACT boli povinné na dosiahnutie komplexnej priemyselnej inteligencie. Prvým krokom je „posúdenie scenárov s vysokou hodnotou". Spoločnosť Huawei pomohla zákazníkom identifikovať viac ako 1 000 kľúčových produkčných scenárov, v ktorých môže umelá inteligencia zohrať dôležitú úlohu. Druhým krokom je „kalibrácia modelov umelej inteligencie s vysokokvalitnými vertikálnymi údajmi". Spoločnosť Huawei vybudovala 6-vrstvový bezpečnostný rámec umelej inteligencie, aby zaistila bezpečnosť a dôveryhodnosť každej fázy životného cyklu umelej inteligencie. Tretím krokom je „transformácia obchodných operácií s pomocou talentov z oblasti umelej inteligencie". Sú potrebné talenty, ktoré rozumejú priemyslu aj umelej inteligencii. Spoločnosť Huawei to robí v troch oblastiach, vrátane programov praktického vzdelávania, komunít s otvoreným zdrojovým kódom CANN, vertikálnych priemyselných komunít v oblasti Huawei Cloud a IKT akadémií.
Spoločnosť Huawei spolupracovala so zákazníkmi na vydaní globálnych prezentácií priemyselnej inteligencie
Počas summitu sa na pódiu objavilo viacero zákazníkov spoločnosti Huawei, ktorí uviedli 115 globálnych prezentácií priemyselnej inteligencie, vrátane vedúcich pracovníkov spoločností Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitales a Digitálneho inštitútu pre výskum inteligencie (CNPC) spoločnosti PetroChina (Peking), čím poskytli organizáciám z rôznych sektorov referencie na cestu k inteligencii.
Spoločnosť Huawei aktualizovala partnerský rámec SHAPE 2.0
Spoločnosť Huawei aktualizovala partnerský rámec SHAPE 2.0 s umelou inteligenciou ako hlavným nástrojom, ktorý zahŕňa päť hlavných aktualizácií:
Prvou sú modernizácie produktov s využitím umelej inteligencie. Spoločnosť Huawei zahŕňa umelú inteligenciu do ponúkaných produktov a riešení, ako sú napríklad noví sieťoví agenti, ktorí teraz dokážu automatizovať lokalizáciu porúch a optimalizáciu siete, aby bola prevádzka a údržba efektívnejšia.
Po druhé, spoločnosť Huawei vylepšila svoj spoločný inovačný mechanizmus. Partneri môžu využívať komplexné riešenie AgentArts v cloude Huawei Cloud na vývoj agentov a riešení umelej inteligencie v tomto odvetví.
Treťou aktualizáciou je pomôcť partnerom rozvíjať schopnosti umelej inteligencie. Spoločnosť Huawei vydala súbor štandardov pre spôsobilosti umelej inteligencie a spustila viac ako 20 nových certifikačných kurzov v oblasti umelej inteligencie. A plánuje pomôcť viac ako 1 000 partnerom získať certifikáciu v oblasti umelej inteligencie.
Štvrtou je zefektívnenie spolupráce s umelou inteligenciou. Spoločnosť Huawei poskytuje viacero nástrojov umelej inteligencie, ktoré pomáhajú partnerom zvýšiť produktivitu, ako napríklad konfiguráciu s pomocou umelej inteligencie a chat HUAWEI eKit pre technickú podporu.
Piatou aktualizáciou je vytváranie ďalších príležitostí na rast pomocou umelej inteligencie. Spoločnosť Huawei nasadzuje viac ako 3 000 expertov na umelú inteligenciu pre špecifické scenáre a spúšťa inteligentné transformačné vzorové projekty v 38 odvetviach. Jej riešenia integrované s umelou inteligenciou, ako napríklad server Atlas 850, umožňujú partnerom efektívne budovať vlastné komplexné riešenia umelej inteligencie.
Na summite spoločnosť Huawei predstavila 22 svojich najnovších riešení priemyselnej inteligencie, ktoré vyvinula spoločne s partnermi.
Globálni zákazníci a partneri sa na summite podelili o inovatívne postupy
Len De Villiers, riaditeľ pre technológie a informácie spoločnosti Eskom, na summite povedal: „Udržateľná elektrina podporuje hospodársky rast, znižuje chudobu a zlepšuje životnú úroveň. Spoločnosť Eskom zostáva kľúčovou pri transformácii životov prostredníctvom nášho významného príspevku k ekonomike Južnej Afriky. Stratégia a plán reštrukturalizácie spoločnosti Eskom spočíva v úsilí o finančnú a prevádzkovú udržateľnosť a modernizáciu napájacieho systému a energetickej transformácie. Vďaka rozčleneniu sa zo spoločnosti Eskom stane agilnejší partner a priláka finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie budúceho energetického systému a hospodárskeho rastu."
Ng Wun-kit, riaditeľ strednej školy Pui Kiu v Hongkongu v Číne, na summite povedal: „Víziou strednej školy Pui Kiu v ére umelej inteligencie je byť popredným priekopníkom v oblasti vzdelávania založeného na umelej inteligencii, využívať technológie na poskytovanie personalizovaného a inteligentného vzdelávania a pestovať lídrov pripravených na budúcnosť s globálnymi perspektívami a inovatívnym myslením. Už sme realizovali kurz všeobecných vedomostí o umelej inteligencii, inteligentnú učebňu s umelou inteligenciou a inteligentný a bezpečný kampus. Spustíme riešenie Globálnej modelovej školy Huawei AI Education Center (AIEC) a tešíme sa na zdieľanie našej transformačnej cesty a overených metodík s medzinárodnou komunitou."
Hoy-Jin Lee, viceprezident pre predaj spoločnosti Solum Europe GmbH, na summite povedal: „S najrozsiahlejším sortimentom elektronických cenoviek ESL v tomto odvetví je spoločnosť Solum vybavená na optimalizáciu prostredia akejkoľvek predajne. Spoločne sme vyvinuli komplexnú platformu maloobchodnej infraštruktúry, ktorá zjednocuje telekomunikačnú infraštruktúru a ESL do jednej škálovateľnej a nákladovo efektívnej architektúry. Toto riešenie obsahuje unifikovanú bránu, ktorá podporuje LTE, Wi-Fi a ESL, bez potreby vyhradeného prístupového bodu ESL; ponúka vopred integrované, na použitie pripravené nasadenie a nezávislú, bezpečnú sieťovú architektúru, ktorá môže pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo (TCO) až o 55 percent a priniesť úspory až o 33 % pre veľkoformátové predajne."
Vo výstavnom priestore Enterprise Business v hale 1 bolo zriadených 98 výstavných stánkov a 51 interaktívnych ukážok, ktoré demonštrovali záväzok spoločnosti Huawei k inteligentnej transformácii a inovatívnej digitálnej infraštruktúre a predstavili zákazníkom a partnerom najnovšie produkty, riešenia a globálne postupy priemyselnej inteligentnej transformácie.
Spoločnosť Huawei okrem toho vytvorila výstavnú plochu s partnermi, aby prezentovala spolu s nimi svoje najnovšie politiky, nástroje, predajné riešenia a špičkové produkty.
