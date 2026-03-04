Huawei publikuje 115 przykładów zastosowań inteligencji przemysłowej u globalnych klientów i wraz z partnerami prezentuje 22 rozwiązania w tym zakresie podczas MWC 2026

BARCELONA, Hiszpania, 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026 firma Huawei zaprezentowała 115 przykładów zastosowań inteligencji przemysłowej, opracowanych wspólnie z klientami, w trakcie Szczyty Cyfrowej i Inteligentnej Transformacji w Przemyśle 2026. Szczyt, odbywający się pod hasłem „Rozwijanie kompleksowej inteligencji przemysłowej", został zorganizowany przez Huawei w celu wspólnego z klientami, partnerami i przedstawicielami branży zbadania nowych praktyk w obszarze inteligencji przemysłowej. Ponadto Huawei ogłosił uruchomienie ulepszeń w ramach partnerskiego modelu SHAPE 2.0. Firma zaprezentowała także 22 nowe rozwiązania inteligencji przemysłowej opracowane wspólnie z partnerami dla sektorów energetyki, produkcji i handlu detalicznego, finansów, transportu, ropy i gazu, dostawców usług internetowych, mediów, usług publicznych oraz inteligentnych miast.

Firma Huawei zaproponowała ścieżkę ACT: powtarzalne ramy inteligencji

Technologie AI w ciągu ostatniego roku rozwijały się niezwykle dynamicznie - dojrzałość osiągnęły zarówno modele rozumowania, jak i przepływy pracy agentowej, a fizyczna AI zaczęła realnie nabierać znaczenia. Umożliwiło to narzędziom AI wejście do kluczowych scenariuszy produkcyjnych oraz przejście aplikacji z fazy pilotażowej do zastosowań na dużą skalę. Agenty AI są dziś w stanie lepiej rozumieć i wchodzić w interakcję ze światem fizycznym, a także samodzielnie podejmować decyzje.

Huawei przedstawił ścieżkę ACT oraz trzy kluczowe kroki, które są niezbędne do osiągnięcia kompleksowej inteligencji przemysłowej. Pierwszym krokiem jest „ocena scenariuszy o wysokiej wartości". Huawei pomógł klientom zidentyfikować ponad 1000 kluczowych scenariuszy produkcyjnych, w których AI może odegrać istotną rolę. Drugim krokiem jest „kalibracja modeli AI z wykorzystaniem wysokiej jakości danych branżowych". Huawei zbudował sześciowarstwowe ramy bezpieczeństwa AI, aby zapewnić bezpieczeństwo i wiarygodność na każdym etapie cyklu życia AI. Trzecim krokiem jest „transformacja operacji biznesowych dzięki talentom AI". Niezbędni są specjaliści rozumiejący zarówno branżę, jak i AI. Huawei realizuje to poprzez trzy obszary działań obejmujące programy praktycznego kształcenia, społeczności open source CANN, branżowe społeczności wertykalne na Huawei Cloud oraz Akademie ICT.

Huawei wraz z klientami opublikował globalne przykłady zastosowań inteligencji przemysłowej

Podczas szczytu na scenie pojawili się klienci Huawei, którzy wspólnie ogłosili 115 globalnych przykładów zastosowań inteligencji przemysłowej. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele firm Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitales oraz Digital Intelligent Research Institute PetroChina (Pekin) i, CNPC. Przykłady te stanowią punkt odniesienia dla organizacji z różnych sektorów rozpoczynających swoją drogę ku inteligentnej transformacji.

Huawei zmodernizował partnerski model SHAPE 2.0

Huawei unowocześnił partnerski model SHAPE 2.0, czyniąc AI jego głównym silnikiem. Modernizacja obejmuje pięć głównych obszarów:

Po pierwsze - aktualizacje produktów oparte na AI. Huawei integruje AI z ofertą produktów i rozwiązań, takich jak nowe agenty sieciowe, które automatyzują lokalizację usterek i optymalizację sieci, zwiększając efektywność obsługi i konserwacji.

Po drugie - ulepszenie mechanizmu wspólnych innowacji. Partnerzy mogą korzystać z kompleksowej platformy AgentArts na Huawei Cloud do tworzenia agentów oraz branżowych rozwiązań AI.

Po trzecie - wsparcie rozwoju kompetencji AI u partnerów. Huawei opublikował zestaw standardów kompetencji AI oraz uruchomił ponad 20 nowych kursów certyfikacyjnych z zakresu AI. Firma planuje pomóc ponad 1000 partnerów w uzyskaniu certyfikacji AI.

Po czwarte - zwiększenie efektywności współpracy dzięki AI. Huawei udostępnia wiele narzędzi AI zwiększających produktywność partnerów, takich jak konfiguracja wspomagana przez AI oraz czat HUAWEI eKit do wsparcia technicznego.

Po piąte - tworzenie nowych możliwości wzrostu dzięki AI. Huawei angażuje ponad 3000 ekspertów AI wyspecjalizowanych w konkretnych scenariuszach oraz uruchamia projekty latarni inteligentnej transformacji w 38 branżach. Zintegrowane z AI rozwiązania, takie jak serwer Atlas 850, umożliwiają partnerom efektywne budowanie własnych kompleksowych rozwiązań AI.

Podczas szczytu Huawei zaprezentował 22 najnowsze rozwiązania inteligencji przemysłowej opracowane wspólnie z partnerami.

Globalni klienci i partnerzy dzielą się innowacyjnymi praktykami

Len De Villiers, dyrektor ds. technologii i informacji w Eskom, powiedział podczas szczytu: „Zrównoważona energia elektryczna wspiera wzrost gospodarczy, ogranicza ubóstwo i podnosi poziom życia. Eskom odgrywa kluczową rolę w transformacji życia poprzez istotny wkład w gospodarkę Republiki Południowej Afryki. Strategia Eskom oraz plan naprawczy koncentrują się na osiągnięciu stabilności finansowej i operacyjnej oraz modernizacji systemu energetycznego i transformacji energetycznej. Poprzez rozdzielenie działalności Eskom stanie się bardziej elastyczny i zdolny do pozyskania finansowania niezbędnego do tworzenia przyszłego krajobrazu energetycznego i wzrostu gospodarczego".

Ng Wun-kit, dyrektor Pui Kiu Middle School w Hongkongu (Chiny), powiedział podczas szczytu: „Wizją Pui Kiu Middle School w erze AI jest stanie się czołowym pionierem edukacji opartej na AI, wykorzystującym technologię do zapewniania spersonalizowanej, inteligentnej edukacji oraz kształtowania liderów przyszłości o globalnej perspektywie i innowacyjnym podejściu. Wdrożyliśmy już kurs ogólnej wiedzy o AI, inteligentne klasy wspierane przez AI oraz inteligentny i bezpieczny kampus. Uruchomimy Globalną Szkołę Modelową rozwiązania Centrum edukacji AI Huawei (AIEC) i z niecierpliwością czekamy na możliwość podzielenia się naszą transformacyjną drogą i sprawdzonymi metodologiami ze społecznością międzynarodową".

Hoy-Jin Lee, wiceprezes ds. sprzedaży w Solum Europe GmbH, powiedział podczas szczytu: „Dzięki najszerszemu w branży portfolio ESL spółka Solum jest przygotowana do optymalizacji każdej przestrzeni sklepowej. Wspólnie opracowaliśmy kompleksową platformę infrastruktury handlu detalicznego typu „wszystko w jednym", łączącą infrastrukturę telekomunikacyjną i ESL w jedną skalowalną, opłacalną architekturę. Rozwiązanie to oferuje zunifikowaną bramę obsługującą LTE, Wi-Fi i ESL, bez konieczności stosowania dedykowanych punktów dostępowych ESL; zapewnia wstępnie zintegrowane, gotowe do użycia wdrożenie oraz niezależną, bezpieczną architekturę sieciową, co pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO) nawet o 55% i przynieść do 33% oszczędności w sklepach wielkopowierzchniowych".

W strefie wystawowej Enterprise Business w hali 1 przygotowano 98 stoisk oraz 51 interaktywnych prezentacji, które pokazują zaangażowanie Huawei w inteligentną transformację i innowacyjną infrastrukturę cyfrową. Zaprezentowano najnowsze produkty, rozwiązania oraz globalne praktyki inteligentnej transformacji przemysłowej dla klientów i partnerów.

Ponadto firma Huawei zorganizowała strefę wystawową dla partnerów, w której zaprezentowano najnowsze polityki partnerskie, narzędzia, gotowe do komercjalizacji rozwiązania oraz flagowe produkty.

