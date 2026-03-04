Huawei présente 115 expositions sur l'intelligence industrielle à des clients mondiaux et lance 22 solutions d'intelligence industrielle auprès de partenaires au MWC 2026

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a présenté 115 expositions sur l'intelligence industrielle, en collaboration avec ses clients, au cours du Sommet 2026 sur la transformation numérique et intelligente de l'industrie. Le sommet, intitulé Advancing Industrial All Intelligence, a été organisé par Huawei pour explorer de nouvelles pratiques en matière d'intelligence industrielle avec ses clients, ses partenaires et ses homologues. En outre, Huawei a annoncé la mise à jour de son cadre de partenariat SHAPE 2.0. Huawei a également présenté 22 nouvelles solutions d'intelligence industrielle avec des partenaires du secteur de l'énergie électrique, de la fabrication et de la vente au détail, de la finance, du transport, du pétrole et du gaz, des fournisseurs d'accès Internet, des réseaux sociaux, des services publics et des villes intelligentes.

from left to right: Len De Villiers, Chief Technology and Information Officer of Eskom; Zhang Liangang, Chief Scientist of Shandong Port Group; Nicholas Ma, Corporate Vice President, President Global Gov. & Enterprise Key Accounts, Huawei; Dennis Uy, CEO and Co-Founder of Converge ICT; Dr. Juan Abarca Cidón, President of HM Hospitales; and Su Yila, Deputy Director of PetroChina (Beijing) Digital Intelligent Research Institute Co., Ltd, CNPC The Huawei Enterprise booth at MWC Barcelona 2026

Huawei a proposé le parcours ACT : un cadre d'intelligence reproductible

Les technologies de l'IA ont progressé rapidement au cours de l'année écoulée, les modèles de raisonnement et les flux de travail agentiques arrivant à maturité et l'IA physique commençant à prendre un véritable essor. Cela a permis aux outils d'IA d'intégrer des scénarios de production de base, et aux applications de passer du stade de projet pilote à celui d'une utilisation à grande échelle. Les agents d'IA peuvent également mieux appréhender le monde physique et interagir avec lui, et sont désormais capables de prendre des décisions de manière autonome.

Huawei a introduit le parcours ACT, et trois étapes clés spécifiées dans le cadre ACT étaient obligatoires pour parvenir à une intelligence industrielle complète. Première étape : évaluer les scénarios à forte valeur. Huawei a aidé ses clients à identifier plus de 1 000 scénarios de production de base dans lesquels l'IA peut jouer un rôle important. Deuxième étape : étalonner les modèles d'IA avec des données verticales de grande qualité. Huawei a construit un cadre de sécurité de l'IA à 6 couches pour garantir la sécurité et la confiance de chaque étape du cycle de vie de l'IA. Troisième étape : transformer les opérations commerciales grâce aux talents de l'IA. Des talents qui comprennent à la fois l'industrie et l'IA sont nécessaires. Huawei intervient dans trois domaines, notamment les exercices pratiques, les communautés open-source CANN, les communautés industrielles verticales sur Huawei Cloud et les académies des TIC.

Huawei a travaillé avec ses clients pour présenter des expositions sur l'intelligence industrielle au niveau mondial

Au cours du sommet, un certain nombre de clients de Huawei sont montés sur scène pour lancer 115 expositions mondiales sur l'intelligence industrielle, y compris des cadres d'Eskom, de Shandong Port Group, de Converge ICT, de HM Hospitales et du PetroChina (Beijing) Digital Intelligent Research Institute, CNPC, fournissant des références pour les organisations de divers secteurs à entamer leur parcours vers l'intelligence.

Huawei a amélioré son cadre de partenariat SHAPE 2.0

Huawei a amélioré son le cadre de partenariat SHAPE 2.0 avec l'IA comme moteur principal, qui comprend cinq mises à jour majeures :

La première concerne la mise à niveau des produits alimentés par l'IA. Huawei intègre l'IA dans les offres de produits et de solutions, comme les nouveaux agents de réseau qui peuvent désormais automatiser la localisation des pannes et l'optimisation du réseau pour rendre l'exploitation et la maintenance plus efficace.

En second lieu, Huawei a amélioré son mécanisme d'innovation conjointe. Les partenaires peuvent utiliser AgentArts sur Huawei Cloud pour développer des agents et des solutions d'IA pour le secteur.

Le troisième concerne l'aide apportée aux partenaires pour développer leurs capacités d'IA. Huawei a publié un ensemble de normes relatives aux capacités d'IA et a lancé plus de 20 nouveaux cours de certification en IA. Elle prévoit d'aider plus de 1 000 partenaires à obtenir une certification en matière d'IA.

La quatrième consiste à rendre la coopération plus efficace grâce à l'IA. Huawei propose de nombreux outils d'IA qui aident les partenaires à augmenter leur productivité (la configuration assistée par IA et le chat HUAWEI eKit pour l'assistance technique, par exemple).

La cinquième consiste à créer davantage d'opportunités de croissance grâce à l'IA. Huawei déploie plus de 3 000 experts en IA spécifique aux scénarios et lance des projets phares de transformation intelligente dans 38 secteurs d'activité. Ses solutions intégrées à l'IA, comme le serveur Atlas 850, permettent aux partenaires de construire efficacement leurs propres solutions d'IA tout-en-un.

Lors du sommet, Huawei a présenté 22 de ses dernières solutions d'intelligence industrielle développées en collaboration avec des partenaires.

Des clients et des partenaires du monde entier ont échangé des pratiques innovantes lors du sommet

Len De Villiers, Directeur de la technologie et de l'information d'Eskom, a déclaré lors du sommet : « L'électricité durable stimule la croissance économique, réduit la pauvreté et améliore la qualité de vie. Eskom joue toujours une rôle essentiel pour transformer nos vies grâce à notre contribution importante à l'économie sud-africaine. La stratégie et le plan de restructuration d'Eskom consistent à assurer la viabilité financière et opérationnelle, ainsi qu'à moderniser le système électrique et la transition énergétique. Grâce au dégroupage, Eskom évoluera vers plus d'agilité et attirera les financements dont le paysage énergétique et la croissance économique auront besoin ».

Ng Wun-kit, Directeur de l'école secondaire Pui Kiu, Hong Kong, Chine, a déclaré lors du sommet : « A l'ère de l'IA, l'école secondaire Pui Kiu a vocation à être à l'avant-garde de l'éducation axée sur l'IA, en tirant parti de cette technologie pour proposer un apprentissage personnalisé et intelligent, et former les leaders de demain dotés d'une approche globale et d'un esprit novateur. Nous avons déjà mis en place un cours de connaissances générales sur l'IA, une salle de classe intelligente alimentée par l'IA et un campus intelligent et sûr. Nous lancerons l'école pilote mondiale de la solution Huawei AI Education Center (AIEC), et nous sommes impatients de partager notre parcours transformateur et nos méthodes éprouvées avec la communauté internationale ».

Hoy-Jin Lee, Vice-président des ventes de Solum Europe GmbH, a déclaré lors du sommet : « Avec la gamme ESL la plus complète du secteur, Solum est équipé pour optimiser l'environnement de n'importe quel magasin.Nous avons développé conjointement une plateforme d'infrastructure de vente au détail tout-en-un, unifiant l'infrastructure de télécommunication et l'ESL dans une architecture évolutive et rentable. Cette solution propose une passerelle unifiée qui prend en charge la LTE, le Wi-Fi et l'ESL, sans nécessiter d'AP ESL dédié. Elle assure un déploiement pré-intégré et prêt à l'emploi, ainsi qu'une architecture réseau indépendante et sécurisée, ce qui peut contribuer à réduire le coût total de possession (TCO) jusqu'à 55 % et à réaliser jusqu'à 33 % d'économies pour les magasins de grande surface ».

Dans la zone d'exposition Enterprise Business du hall 1, 98 stands d'exposition et 51 démonstrations interactives ont été mis en place pour démontrer l'engagement de Huawei en faveur d'une transformation intelligente et d'une infrastructure numérique innovante, en présentant aux clients et aux partenaires les derniers produits, solutions et pratiques mondiales de la transformation intelligente du secteur.

En outre, Huawei a mis en place une zone d'exposition pour ses partenaires, afin de présenter ses dernières politiques de partenariat, ses outils, ses solutions commercialisables et ses produits phares.

Veuillez consulter la page suivante : MWC Barcelona 2026 | Huawei Enterprise

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924817/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924818/2.jpg