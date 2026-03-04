هواوي تكشف عن 115 نموذجًا تطبيقيًا للذكاء الصناعي بالتعاون مع عملاء عالميين، وتطلق 22 حلًا للذكاء الصناعي مع الشركاء خلال MWC 2026

from left to right: Len De Villiers, Chief Technology and Information Officer of Eskom; Zhang Liangang, Chief Scientist of Shandong Port Group; Nicholas Ma, Corporate Vice President, President Global Gov. & Enterprise Key Accounts, Huawei; Dennis Uy, CEO and Co-Founder of Converge ICT; Dr. Juan Abarca Cidón, President of HM Hospitales; and Su Yila, Deputy Director of PetroChina (Beijing) Digital Intelligent Research Institute Co., Ltd, CNPC

The Huawei Enterprise booth at MWC Barcelona 2026

برشلونة، إسبانيا، 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال فعاليات MWC Barcelona 2026، كشفت هواوي، بالتعاون مع عملائها، عن 115 نموذجًا تطبيقيًا للذكاء الصناعي، وذلك ضمن قمة Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit 2026. وعُقدت القمة، التي نظمتها هواوي لاستكشاف ممارسات جديدة في مجال الذكاء الصناعي مع عملائها وشركائها ونظرائها، تحت عنوان "Advancing Industrial All Intelligence". كما أعلنت هواوي إطلاق تحديثات على إطار الشراكة SHAPE 2.0. كذلك استعرضت هواوي، بالتعاون مع شركائها، 22 حلًا جديدًا للذكاء الصناعي لقطاعات الطاقة الكهربائية، والتصنيع والتجزئة، والتمويل، والنقل، والنفط والغاز، ومقدمي خدمات الإنترنت، والإعلام، والخدمات العامة، والمدن الذكية.

هواوي تطرح ACT Pathway بوصفه إطارًا قابلًا للتكرار

شهدت تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورًا متسارعًا خلال العام الماضي، مع نضوج نماذج الاستدلال وسير العمل القائم على الوكلاء، وبدء الذكاء الاصطناعي الفيزيائي في الانطلاق فعليًا. وقد أتاح ذلك لأدوات الذكاء الاصطناعي دخول سيناريوهات الإنتاج الأساسية، وساعد التطبيقات على الانتقال من المشاريع التجريبية إلى الاستخدام واسع النطاق. كما بات بإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي فهم العالم المادي والتفاعل معه بصورة أفضل، وأصبحوا قادرين على اتخاذ القرارات بشكل مستقل.

وقدمت هواوي إطار ACT Pathway، موضحة أن هناك ثلاث خطوات رئيسية ضمن إطار ACT تُعد ضرورية لتحقيق الذكاء الصناعي بصورة شاملة. الخطوة الأولى هي "تقييم السيناريوهات عالية القيمة"، حيث ساعدت هواوي عملاءها على تحديد أكثر من 1000 سيناريو إنتاجي أساسي يمكن أن يلعب فيه الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا. والخطوة الثانية هي "معايرة نماذج الذكاء الاصطناعي ببيانات قطاعية متخصصة عالية الجودة"، إذ بنت هواوي إطار أمان للذكاء الاصطناعي من ست طبقات لضمان أن تكون كل مرحلة من مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي آمنة وموثوقة. أما الخطوة الثالثة فهي "تحويل عمليات الأعمال بكفاءات الذكاء الاصطناعي"، حيث تبرز الحاجة إلى كفاءات تفهم القطاع والذكاء الاصطناعي معًا. وتعمل هواوي على تحقيق ذلك عبر برامج التدريب العملي، ومجتمعات CANN مفتوحة المصدر، ومجتمعات القطاعات المتخصصة على منصة Huawei Cloud، وأكاديميات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

هواوي تتعاون مع العملاء لإطلاق نماذج تطبيقية عالمية للذكاء الصناعي

خلال القمة، انضم عدد من عملاء هواوي إلى المنصة لإطلاق 115 نموذجًا تطبيقيًا عالميًا للذكاء الصناعي، من بينهم مسؤولون تنفيذيون من إسكوم (Eskom)، ومجموعة موانئ شاندونغ، وConverge ICT، وHM Hospitales، ومعهد الأبحاث الرقمية والذكية التابع لشركة PetroChina (Beijing)، التابعة للمؤسسة الوطنية الصينية للنفط (CNPC)، بما يوفر مرجعًا للمؤسسات في مختلف القطاعات للشروع في رحلتها نحو الذكاء.

هواوي تُحدّث إطار الشراكة SHAPE 2.0

قامت هواوي بتحديث إطار الشراكة SHAPE 2.0 مع اعتماد الذكاء الاصطناعي محركًا أساسيًا له، ويتضمن ذلك خمسة تحديثات رئيسية:

أولًا، ترقيات المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تُضمّن هواوي الذكاء الاصطناعي في عروض منتجاتها وحلولها، مثل وكلاء الشبكة الجدد الذين يمكنهم الآن أتمتة تحديد الأعطال وتحسين الشبكة، بما يجعل التشغيل والصيانة أكثر كفاءة.

ثانيًا، تحديث آلية الابتكار المشترك. يمكن للشركاء استخدام منصة AgentArts المتكاملة على Huawei Cloud لتطوير الوكلاء وحلول الذكاء الاصطناعي للقطاعات.

ثالثًا، مساعدة الشركاء على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. أصدرت هواوي مجموعة من المعايير لقدرات الذكاء الاصطناعي، وأطلقت أكثر من 20 دورة اعتماد جديدة في هذا المجال، وتخطط لمساعدة أكثر من 1000 شريك في الحصول على الاعتماد.

رابعًا، جعل التعاون أكثر كفاءة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي. توفر هواوي عدة أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد الشركاء على زيادة الإنتاجية، مثل التهيئة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتطبيق HUAWEI eKit chat للدعم التقني.

خامسًا، خلق المزيد من فرص النمو بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. تنشر هواوي أكثر من 3000 خبير ذكاء اصطناعي مخصص لسيناريوهات محددة، وتطلق مشروعات منارة للتحول الذكي عبر 38 صناعة تعمل كنماذج مرجعية. كما تمكّن حلولها المدمجة بالذكاء الاصطناعي، مثل Atlas 850 server، الشركاء من بناء حلولهم الشاملة للذكاء الاصطناعي بكفاءة.

وخلال القمة، استعرضت هواوي 22 من أحدث حلول الذكاء الصناعي التي طُوّرت بالاشتراك مع الشركاء.

العملاء والشركاء العالميون يشاركون ممارسات مبتكرة في القمة

قال لين دي فيلييرس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات في شركة إسكوم (Eskom)، خلال القمة: "تدعم الكهرباء المستدامة النمو الاقتصادي، وتقلل من الفقر، وتحسن مستويات المعيشة. لا تزال إسكوم تلعب دورًا محوريًا في تغيير حياة الناس من خلال مساهمتنا الكبيرة في اقتصاد جنوب إفريقيا. تتمثل استراتيجية إسكوم وخطة التحول الخاصة بها في السعي لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، وتحديث نظام الطاقة وانتقال الطاقة. ومن خلال فصل أنشطتها، ستتطور إسكوم لتصبح أكثر مرونة وتجذب التمويل اللازم لبناء مشهد الطاقة المستقبلي ودعم النمو الاقتصادي."

وقال نغ ون-كيت، مدير مدرسة بوي كيو المتوسطة في هونغ كونغ بالصين، في القمة: "تتمثل رؤية مدرسة بوي كيو المتوسطة في عصر الذكاء الاصطناعي في أن تكون مؤسسة تعليمية رائدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تستفيد من التكنولوجيا لتقديم تعليم ذكي ومخصص، وإعداد قادة جاهزين للمستقبل يمتلكون رؤية عالمية وعقولاً مبتكرة. لقد نفذنا بالفعل دورة المعرفة العامة بالذكاء الاصطناعي، والفصل الدراسي الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والحرم الجامعي الذكي والآمن. وسنطلق نموذج Global Model School of Huawei AI Education Center (AIEC) Solution، ونتطلع إلى مشاركة رحلة التحول الخاصة بنا ومنهجياتنا المثبتة مع المجتمع الدولي."

وقال هوي-جين لي، نائب رئيس المبيعات في شركة Solum Europe GmbH، في القمة: "بفضل امتلاكنا لأوسع تشكيلة من حلول ESL (ملصقات الرفوف الإلكترونية) في القطاع، فإن Solum مجهزة لتحسين أي بيئة متجر. لقد قمنا معًا بتطوير All-in-One Retail Infrastructure Platform، وهي منصة توحد البنية التحتية للاتصالات وحلول ESL في بنية واحدة قابلة للتوسع وفعالة من حيث التكلفة. يتميز هذا الحل ببوابة موحدة تدعم شبكات LTE وWi-Fi وESL، دون الحاجة إلى نقطة وصول (AP) مخصصة لملصقات ESL؛ كما يوفر نشرًا مدمجًا مسبقًا وجاهزًا للاستخدام، وبنية شبكة مستقلة وآمنة، مما قد يساعد في تقليل إجمالي تكلفة الملكية بنسبة تصل إلى 55 بالمائة وتحقيق وفورات تصل إلى 33% للمتاجر الكبيرة."

في منطقة عرض أعمال المؤسسات في القاعة 1، تم إعداد 98 جناحًا و51 عرضًا تفاعليًا لإبراز التزام هواوي بالتحول الذكي والبنية التحتية الرقمية المبتكرة، واستعراض أحدث المنتجات والحلول والممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي والذكي للصناعات أمام العملاء والشركاء.

كما أقامت هواوي منطقة عرض مخصصة للشركاء لعرض أحدث سياسات الشركاء، والأدوات، والحلول الجاهزة للطرح في السوق، والمنتجات البارزة.

يرجى زيارة: MWC Barcelona 2026 | Huawei Enterprise

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2924817/1.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2924818/2.jpg