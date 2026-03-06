Huawei presenta 115 exhibiciones de inteligencia industrial con clientes globales y lanza 22 soluciones de inteligencia industrial con socios en el MWC 2026

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei hizo 115 presentaciones de inteligencia industrial, junto con sus clientes, durante la Cumbre Industrial Digital e Inteligente de Transformación 2026. La cumbre, titulada Avanzando en la inteligencia industrial, fue organizada por Huawei para explorar nuevas prácticas en inteligencia industrial con sus clientes, socios y pares. Además, Huawei anunció el lanzamiento de las actualizaciones de su marco de socios SHAPE 2.0. Huawei también presentó 22 nuevas soluciones de inteligencia industrial con socios para los sectores de energía eléctrica, manufactura y venta minorista, finanzas, transporte, petróleo y gas, ISP, medios, servicios públicos y ciudades inteligentes.

De izquierda a derecha: Len De Villiers, director de Tecnología e Información de Eskom; Zhang Liangang, científico jefe de Shandong Port Group; Nicholas Ma, vicepresidente corporativo y presidente de Cuentas Clave Globales de Gobierno y Empresas de Huawei; Dennis Uy, director ejecutivo y cofundador de Converge ICT; Dr. Juan Abarca Cidon, presidente de HM Hospitales; y Su Yila, subdirectora de PetroChina (Beijing) Digital Intelligent Research Institute Co., Ltd, CNPC. (PRNewsfoto/Huawei) El stand de Huawei Enterprise en el MWC Barcelona 2026 (PRNewsfoto/Huawei)

Huawei propuso el ACT Pathway: un marco de inteligencia replicable

Las tecnologías de IA han avanzado con gran rapidez durante el último año, y los modelos de razonamiento y flujos de trabajo agénticos han ido madurando, y la IA física ha comenzado realmente a despegar. Esto ha permitido que las herramientas de IA comiencen a ingresar a escenarios de producción centrales y ha ayudado a que las aplicaciones pasen de ser pilotos a ser utilizadas a gran escala. Los agentes de IA ahora también pueden comprender e interactuar mejor con el mundo físico y son capaces de tomar decisiones de forma independiente.

Huawei introdujo el ACT Pathway, y fue obligatorio integrar tres pasos clave especificados en el marco ACT para lograr una inteligencia industrial integral. El primer paso es "evaluar escenarios de alto valor". Huawei ha ayudado a sus clientes a identificar más de 1.000 escenarios de producción centrales en los que la IA puede desempeñar un papel importante. El segundo es "calibrar modelos de IA con datos verticales de alta calidad". Huawei ha construido un marco de seguridad de IA de 6 capas para garantizar que cada etapa del ciclo de vida de la IA sea segura y confiable. El tercero es "transformar las operaciones comerciales con talento en IA". Se necesita talento que entienda tanto la industria como la IA. Huawei lo hace a través de tres áreas, que incluyen programas de práctica, comunidades de código abierto CANN, comunidades industriales verticales en Huawei Cloud y academias TIC.

Huawei trabajó con sus clientes para lanzar exhibiciones globales de inteligencia industrial

Durante la cumbre, varios clientes de Huawei se unieron al escenario para lanzar 115 presentaciones globales de inteligencia industrial, incluidos ejecutivos de Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitales y el Instituto de Investigación de Inteligencia Digital de PetroChina (Beijing), CNPC, con el fin de dar referencia para que las organizaciones de varios sectores se embarquen en su viaje hacia la inteligencia.

Huawei actualizó el marco de socios SHAPE 2.0

Huawei actualizó el marco de socios SHAPE 2.0 con IA como motor central, que incluye cinco actualizaciones importantes:

Lo primero son las actualizaciones de productos impulsadas por IA. Huawei está incorporando IA en sus ofertas de productos y soluciones, como los nuevos agentes de red que ahora pueden automatizar la localización de fallas y la optimización de la red para hacer que las operaciones y el mantenimiento sean más eficientes.

En segundo lugar, Huawei ha mejorado su mecanismo de innovación conjunta. Los socios pueden utilizar AgentArts integral en Huawei Cloud para desarrollar agentes y soluciones de inteligencia artificial para la industria.

El tercero es ayudar a los socios a desarrollar capacidades de IA. Huawei lanzó un conjunto de estándares para las capacidades de IA y lanzó más de 20 nuevos cursos de certificación de IA. Y planea ayudar a más de 1.000 socios a obtener la certificación de IA.

El cuarto es hacer que la cooperación con la IA sea más eficiente. Huawei ofrece múltiples herramientas de IA que ayudan a los socios a aumentar la productividad, como la configuración asistida por IA y el chat HUAWEI eKit para soporte técnico.

En quinto lugar, está creando más oportunidades de crecimiento con IA. Huawei despliega más de 3.000 expertos en IA específicos para cada escenario y lanza proyectos insignias de transformación inteligente en 38 industrias. Sus soluciones integradas con IA, como el servidor Atlas 850, permiten a los socios construir de manera eficiente sus propias soluciones de IA todo en uno.

En la cumbre, Huawei presentó 22 de sus últimas soluciones de inteligencia industrial desarrolladas de forma conjunta con sus socios.

Clientes y socios globales compartieron prácticas innovadoras en la cumbre

Len De Villiers, director de Tecnología e Información de Eskom, afirmó en la cumbre: "La electricidad sostenible impulsa el crecimiento económico, reduce la pobreza y mejora el nivel de vida. Eskom sigue siendo un elemento fundamental en la transformación de vidas a través de nuestra importante contribución a la economía de Sudáfrica. La estrategia y el plan de recuperación de Eskom son lograr la sostenibilidad financiera y operativa y modernizar el sistema eléctrico y la transición energética. "A través de la desagregación, Eskom evolucionará para ser más ágil y atraer la financiación necesaria para ofrecer el panorama energético y el crecimiento económico futuros".

Ng Wun-kit, director de la escuela secundaria Pui Kiu de Hong Kong, China, afirmó en la cumbre: "La visión de la escuela secundaria Pui Kiu en la era de la IA es ser pionera en la educación impulsada por la IA, con el fin de aprovechar la tecnología para ofrecer un aprendizaje personalizado e inteligente, y formar líderes preparados para el futuro con perspectivas globales y mentes innovadoras. Ya hemos implementado el curso de conocimientos generales con IA, el aula inteligente potenciada con IA y el campus inteligente y seguro. Lanzaremos la solución Global Model School of Huawei AI Education Center (AIEC) y esperamos compartir nuestro recorrido transformador y nuestras metodologías probadas con la comunidad internacional".

Hoy-Jin Lee, vicepresidente de ventas de Solum Europe GmbH, afirmó en la cumbre: "Con la línea ESL más completa de la industria, Solum está equipada para optimizar cualquier entorno de tienda. Juntos, hemos desarrollado una plataforma de infraestructura minorista todo en uno, al unificar la infraestructura de telecomunicaciones y ESL en una arquitectura escalable y rentable. Esta solución cuenta con una puerta de enlace unificada que admite LTE, wifi y ESL, sin necesidad de un punto de acceso ESL dedicado; ofrece una implementación previamente integrada y lista para usar y una arquitectura de red independiente y segura, que puede ayudar a reducir el costo total de propiedad (TCO) hasta en un 55 por ciento y generar ahorros de hasta un 33 % a las tiendas de gran formato.

En el área de exposición de negocios empresariales en el pabellón 1, se instalaron 98 stands de exhibición y 51 demostraciones interactivas para demostrar el compromiso de Huawei con la transformación inteligente y la infraestructura digital innovadora, y mostrar los últimos productos, soluciones y prácticas globales de transformación inteligente industrial a clientes y socios.

Además, Huawei instaló un área de exposición para socios para mostrar sus últimas políticas, herramientas, soluciones comercializables y productos estrella.

