Huawei представляет решение Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution, меняющее подход к обеспечению безопасности кампусных сетей с помощью ИИ

News provided by

Huawei

Mar 06, 2026, 08:46 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2026 компания Huawei представила решение Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution, предназначенное для изменения подхода к обеспечению безопасности кампусных сетей в эпоху искусственного интеллекта. Huawei также объявила о первом коммерческом выпуске точки доступа AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP, что знаменует собой очередную веху в повышении надежности, производительности и удобства использования беспроводной связи.

Shawn Zhao delivering a speech

Шон Чжао (Shawn Zhao), президент по вопросам кампусных сетей (Campus Network Domain) в линейке продуктов Huawei для передачи данных (Huawei Data Communication Product Line), отметил: «В эпоху искусственного интеллекта кампусные сети перестали быть просто средством связи, превратившись в безопасный центр, соединяющий цифровой и физический миры. Решение Xinghe AI Full-Scope Security Campus от Huawei отвечает на эти потребности, обеспечивая защиту безопасности активов, подключений, пространственной среды и конфиденциальности».

  • Безопасность активов. Решение Huawei использует технологию кластерной идентификации, позволяющую автоматически распознавать «немые» терминалы с точностью 95%. Комбинируя обнаружение аномалий поведения терминала с локальным инференсом на сетевых коммутаторах, система способна выявлять аномальное поведение устройств в течение считанных секунд и проактивно блокировать его, предотвращая вторжение.

  • Безопасность соединений. Решение Huawei задействует технологию Wi-Fi Shield, устраняющую возможность перехвата данных на физическом уровне. Кроме того, применяется сквозное шифрование MACsec и постквантовая криптография (PQC) для обеспечения долгосрочной защиты передачи данных, даже в условиях развития квантовых вычислений.

  • Безопасность пространственной среды. Решение Huawei способно определять пространственный статус безопасности кампусной сети с помощью одной беспроводной точки доступа, выявляя несанкционированные действия за считанные секунды.

  • Защита конфиденциальности. Точка доступа Huawei iGuard может с точностью обнаруживать незаконные устройства видеосъемки, такие как скрытые камеры, защищая коммерческую тайну и конфиденциальность в частных зонах, включая офисы руководителей и гостиничные номера.

Huawei также продемонстрировала ряд инновационных продуктов для кампусных сетей.

  • Точка доступа AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP. Данная точка доступа задействует технологию интеллектуального планирования и координации между несколькими точками доступа (Intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse, iCSSR) — технологию взаимодействия нескольких точек доступа — для снижения помех совмещенного канала и удвоения производительности сети. Технология Smart Beamforming (Smart BF) определяет перемещение пользователя в течение миллисекунд и не теряет скорости обнаружения в средах с мобильными терминалами. Технология Advanced Same Frequency Network (ASFN) виртуализирует несколько точек доступа в единую супер-точку доступа, обеспечивая нулевой роуминг во всей сети.

  • Коммутаторы CloudEngine Twins. Для предотвращения отказов доступа у конечных устройств с одним восходящим каналом связи компутаторы Huawei Twins с двойным резервированием используют архитектуру многокоммутационной матрицы, обеспечивающую восстановление после отказа менее чем за секунду и обновление без прерывания работы сети, поддерживая высокую производительность и надежность сети с непрерывным предоставлением сервисов.

В дальнейшем Huawei продолжит внедрять инновации для создания высококачественной основы кампусных сетей 10 Гбит/с, а также совместно с клиентами, партнерами и отраслевыми организациями будет способствовать развитию интеллектуальных решений в различных отраслях.

