Huawei predstavuje Xinghe - komplexné bezpečnostné riešenie pre areály s AI: nová podoba bezpečnosti areálov s podporou AI

Huawei

Mar 05, 2026, 14:29 ET

BARCELONA, Španielsko, 5. marca 2026 /PRNewswire/ – Na veľtrhu MWC Barcelona 2026 predstavila spoločnosť Huawei komplexné riešenie Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution, ktorého dizajn mení podobu bezpečnosti areálovej siete v ére AI. Huawei tiež oznámila prvé komerčné uvedenie prístupového bodu AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP, čo predstavuje ďalší míľnik v spoľahlivosti, výkonnosti a mobilnom zážitku z bezdrôtového pripojenia.

Shawn Zhao delivering a speech

Shawn Zhao, prezident úseku pre areálové siete v rámci produktovej línie dátovej komunikácie Huawei, povedal: „V ére AI sa kampusové siete posunuli za hranice konektivity a stali sa bezpečným centrom, ktoré spája digitálny a fyzický svet. Riešenie Huawei Xinghe AI Full-Scope Security Campus spĺňa tento cieľ tým, že ponúka zabezpečenie majetku, pripojenia, priestoru a súkromia."

  • Zabezpečenie majetku: Riešenie Huawei využíva identifikáciu klastrovaním na automatické rozpoznávanie nefunkčných terminálov s presnosťou 95 %. Kombináciou detekcie anomálií v správaní terminálov s lokálnou inferenciou na prepínačoch dokáže detekovať anomálie v správaní terminálov do niekoľkých sekúnd a proaktívne ich blokovať, čím sa zabráni prienikom.
  • Zabezpečenie pripojenia: Riešenie spoločnosti Huawei využíva technológiu Wi-Fi Shield na elimináciu odpočúvania údajov na fyzickej vrstve. Taktiež využíva end-to-end MACsec a postkvantovú kryptografiu (PQC) na zaistenie dlhodobej bezpečnosti prenosu dát, a to aj v čase, keď kvantové výpočty dozrievajú.
  • Zabezpečenie priestoru: Riešenie Huawei deteguje priestorový status priestorovej bezpečnosti v areálovej sieti prostredníctvom jediného bezdrôtového prístupového bodu a identifikuje neoprávnené aktivity do niekoľkých sekúnd.
  • Zabezpečenie súkromia: Prístupový bod iGuard od Huawei presne detekuje nelegálne zobrazovacie zariadenia, ako napríklad skryté kamery. Chráni tak obchodné tajomstvá a osobné súkromie v súkromných priestoroch, ako sú firemné kancelárie či hotelové izby.

Spoločnosť Huawei tiež predstavila mnoho inovatívnych produktov pre areálové siete.

  • Prístupový bod AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP: Tento prístupový bod využíva technológiu Intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR) – technológiu spolupráce viacerých prístupových bodov – na zníženie rušenia medzi kanálmi a zároveň zdvojnásobenie výkonu siete. Jeho technológia Smart Beamforming (Smart BF) detekuje pohyb používateľa v priebehu milisekúnd a zabezpečuje, aby nedošlo k zníženiu rýchlosti v prostrediach s terminálovou mobilitou. Technológia Advanced Same Frequency Network (ASFN) virtualizuje viacero prístupových bodov do jedného super prístupového bodu, čím umožňuje nulový roaming v rámci siete.
  • Dvojité prepínače CloudEngine: Aby sa predišlo zlyhaniam prístupu pre koncové body s jedným uplinkom, používajú dvojité prepínače Huawei architektúru viacnásobnej prepínacej matice, ktorá zaisťuje obnovu po poruche do jednej sekundy a bezproblémové aktualizácie bez prestojov. Dosahuje sa tak vysoko výkonný a spoľahlivý sieťový zážitok s neprerušovanými službami.

Spoločnosť Huawei bude do budúcnosti pokračovať v inováciách s cieľom vybudovať vysokokvalitnú základňu areálovej siete s rýchlosťou 10 Gb/s a spoločne so zákazníkmi, partnermi a priemyselnými organizáciami podporovať analýzu informácií z odvetvia.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2926109/Shawn_Zhao_delivering_a_speech.jpg

