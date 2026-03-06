Huawei představuje řešení Xinghe AI Full-Scope Security Campus, které přetváří bezpečnost kampusů pomocí umělé inteligence
Mar 06, 2026, 08:26 ET
BARCELONA, Španělsko, 6. března 2026 /PRNewswire/ – Na veletrhu MWC 2026 v Barceloně představila společnost Huawei řešení Xinghe AI Full-Scope Security Campus, které bylo navržené pro přetvoření bezpečnosti kampusových sítí v éře umělé inteligence. Společnost Huawei rovněž oznámila první komerční uvedení přístupového bodu AirEngine Pre Wi-Fi 8, což znamená další milník v oblasti spolehlivosti bezdrátových sítí, výkonu a mobilních zážitků.
Shawn Zhao, prezident divize Campus Network v produktové linii Data Communication společnosti Huawei, uvedl: „V éře umělé inteligence se kampusové sítě posunuly za hranice pouhé konektivity a staly se bezpečným centrem propojujícím digitální a fyzický svět. Řešení Huawei Xinghe AI Full-Scope Security Campus toto naplňuje tím, že poskytuje zabezpečení majetku, konektivity, prostorové bezpečnosti a ochrany soukromí."
- Zabezpečení majetku: Řešení Huawei využívá clusteringovou identifikaci k automatickému rozpoznání neinteligentních terminálů s přesností 95 %. Kombinací detekce abnormálního chování terminálů a lokálního vyhodnocování na přepínačích dokáže detekovat anomálie v chování terminálů během několika sekund a proaktivně je blokovat, čímž zabraňuje průnikům.
- Zabezpečení konektivity: Řešení Huawei využívá technologii Wi-Fi Shield k eliminaci odposlechu dat na fyzické vrstvě. Dále používá metodu zabezpečení end-to-end MACsec a postkvantovou kryptografii, aby zajistilo dlouhodobou bezpečnost přenosu dat i s nástupem kvantových počítačů.
- Zabezpečení prostoru: Řešení Huawei detekuje prostorový stav bezpečnosti v kampusové síti prostřednictvím jediného bezdrátového přístupového bodu a během několika sekund identifikuje neoprávněné aktivity.
- Zabezpečení soukromí: Přístupový bod Huawei iGuard přesně detekuje nelegální zobrazovací zařízení, jako jsou například skryté kamery, aby chránil obchodní tajemství a osobní soukromí v soukromých prostorách, jako jsou kanceláře vedoucích pracovníků nebo hotelové pokoje.
Společnost Huawei rovněž představila řadu inovativních produktů pro kampusové sítě.
- Přístupový bod AirEngine Pre Wi-Fi 8: Tento přístupový bod využívá technologii Intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR) – spolupráci více přístupových bodů – k redukci rušení na stejném kanálu a zároveň zdvojnásobuje výkon sítě. Jeho technologie Smart Beamforming (Smart BF) detekuje pohyb uživatelů během milisekund a zajišťuje, že v prostředí s pohyblivými terminály nedochází k žádnému zpomalení. Pokročilá technologie Same Frequency Network (ASFN) virtualizuje více přístupových bodů do jednoho super přístupového bodu, který v celé síti umožňuje nulový roaming.
- Dvojité přepínače CloudEngine: Aby se předešlo výpadkům přístupu u koncových zařízení s jedním uplinkem, využívají dvojité přepínače od společnosti Huawei architekturu s více přepínači, která zajišťuje obnovu po poruše v řádu méně než jedné sekundy a bezproblémové upgrady bez prostojů, které poskytují vysoce výkonnou a spolehlivou síťovou zkušenost s nepřerušovanými službami.
V budoucnu bude společnost Huawei pokračovat v inovacích s cílem vybudovat kvalitní kampusovou síťovou infrastrukturu s rychlostí 10 Gbps a spolu s klienty, partnery a průmyslovými organizacemi podporovat inteligenci v odvětví.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926109/Shawn_Zhao_delivering_a_speech.jpg
