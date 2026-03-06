Huawei presenta la solución de seguridad integral para campus Xinghe AI, que transforma la seguridad de los campus con IA

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, Huawei presentó la solución de seguridad integral para campus Xinghe AI, diseñada para transformar la seguridad de la red de los campus en la era de la IA. Huawei también anunció el primer lanzamiento comercial del punto de acceso AirEngine Pre Wi-Fi 8, lo que marca otro hito en cuanto a confiabilidad inalámbrica, rendimiento y experiencia móvil.

Shawn Zhao, presidente del dominio de redes de campus, línea de productos de comunicación de datos de Huawei, afirmó: "En la era de la IA, las redes de campus han ido más allá de la conectividad y se han convertido en el centro seguro que conecta los mundos digital y físico. La solución de seguridad integral para campus Xinghe AI de Huawei cumple con esto al ofrecer seguridad en materia de activos, conectividad, espacio y privacidad".

Seguridad de los activos: la solución de Huawei aprovecha la identificación por clústeres para reconocer automáticamente las terminales tontas con un 95 % de precisión. Al combinar la detección de anomalías en el comportamiento de la terminal con la inferencia local en los conmutadores, puede detectar anomalías en el comportamiento de la terminal en cuestión de segundos y bloquearlas de manera proactiva, lo que evita las intrusiones.





Huawei también presentó muchos productos innovadores para redes de campus.

Punto de acceso AirEngine Pre Wi-Fi 8: este punto de acceso aprovecha la Programación inteligente coordinada y la reutilización espacial (iCSSR), una tecnología de colaboración entre múltiples puntos de acceso, para reducir la interferencia entre canales y duplicar el rendimiento de la red. Su tecnología Smart Beamforming (Smart BF) detecta el movimiento del usuario en cuestión de milisegundos y garantiza que no se produzca ninguna pérdida de velocidad en entornos de movilidad de terminales. La tecnología de red avanzada de la misma frecuencia (ASFN) virtualiza varios puntos de acceso en un único súperpunto de acceso, lo que permite una itinerancia nula en toda la red.





De cara al futuro, Huawei continuará innovando para construir una base de red de campus de 10 Gbps de alta calidad e impulsar la inteligencia de la industria, junto con clientes, socios y organizaciones de la industria.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926865/Shawn_Zhao_delivering_a_speech.jpg

FUENTE Huawei