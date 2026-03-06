Huawei dévoile sa solution Xinghe de sécurité complète du campus basée sur l'IA, qui redéfinit la sécurité des campus

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a dévoilé sa solution Xinghe de sécurité complète du campus basée sur l'IA, conçue pour remodeler la sécurité des réseaux de campus à l'ère de l'IA. Huawei a également annoncé la première commercialisation de l'AP Wi-Fi 8 AirEngine Pre, marquant une nouvelle étape dans la fiabilité, la performance et l'expérience mobile sans fil.

Shawn Zhao, président du domaine des réseaux de campus de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a déclaré : « À l'ère de l'IA, les réseaux de campus sont allés au-delà de la connectivité et sont devenus le centre sécurisé reliant les mondes numérique et physique. La solution Xinghe de sécurité complète du campus basée sur l'IA de Huawei y répond en offrant une sécurité des actifs, de la connectivité, de l'espace et de la vie privée. »

Sécurité des actifs : la solution de Huawei s'appuie sur l'identification par regroupement pour reconnaître automatiquement les terminaux muets avec une précision de 95 %. En combinant la détection d'anomalies dans le comportement des terminaux avec l'inférence locale sur les commutateurs, cette solution peut détecter des anomalies dans le comportement des terminaux en quelques secondes et les bloquer de manière proactive, empêchant ainsi les intrusions.





Sécurité de la connectivité : la solution de Huawei exploite le bouclier Wi-Fi pour éliminer l'écoute des données au niveau de la couche physique. Elle utilise également le MACsec de bout en bout et le chiffrement post-quantique (PQC) pour garantir la sécurité à long terme de la transmission des données, même lorsque l'informatique quantique aura atteint sa maturité.





Sécurité spatiale : la solution de Huawei détecte l'état de la sécurité spatiale sur un réseau de campus par le biais d'un seul point d'accès sans fil, identifiant les activités non autorisées en quelques secondes.





la solution de Huawei détecte l'état de la sécurité spatiale sur un réseau de campus par le biais d'un seul point d'accès sans fil, identifiant les activités non autorisées en quelques secondes. Sécurité de la vie privée : l'iGuard AP de Huawei détecte avec précision les dispositifs d'imagerie illégaux tels que les caméras cachées afin de protéger les secrets commerciaux et la vie privée dans les lieux privés tels que les bureaux de direction et les chambres d'hôtel.

Huawei a également présenté de nombreux produits innovants pour les réseaux de campus.

AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP : ce point d'accès exploite la planification intelligente coordonnée et la réutilisation spatiale (iCSSR), une technologie de collaboration à points d'accès multiples, pour réduire les interférences dans le même canal tout en doublant les performances du réseau. Sa technologie Smart Beamforming (Smart BF) détecte les mouvements de l'utilisateur en quelques millisecondes et garantit l'absence de dégradation de la vitesse dans les environnements de mobilité des terminaux. La technologie ASFN (Advanced Same Frequency Network) virtualise plusieurs points d'accès en un seul super point d'accès, ce qui permet d'éviter toute itinérance sur le réseau.





ce point d'accès exploite la planification intelligente coordonnée et la réutilisation spatiale (iCSSR), une technologie de collaboration à points d'accès multiples, pour réduire les interférences dans le même canal tout en doublant les performances du réseau. Sa technologie Smart Beamforming (Smart BF) détecte les mouvements de l'utilisateur en quelques millisecondes et garantit l'absence de dégradation de la vitesse dans les environnements de mobilité des terminaux. La technologie ASFN (Advanced Same Frequency Network) virtualise plusieurs points d'accès en un seul super point d'accès, ce qui permet d'éviter toute itinérance sur le réseau. Commutateurs CloudEngine : afin d'éviter les pannes d'accès pour les points d'extrémité à liaison unique, les commutateurs Huawei adoptent une architecture matricielle à commutation multiple, qui garantit une récupération des pannes en moins d'une seconde et des mises à niveau transparentes, sans temps d'arrêt, offrant ainsi une expérience de réseau hautement performante et très fiable, avec des services ininterrompus.

A l'avenir, Huawei continuera d'innover pour construire une base de réseau de campus de haute qualité à 10 Gbps et stimuler l'intelligence industrielle, en collaboration avec les clients, les partenaires et les organisations de l'industrie.

