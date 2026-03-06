Huawei stelt de Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution voor en geeft campusbeveiliging opnieuw vorm met AI

BARCELONA, Spanje, 6 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Barcelona 2026 stelde Huawei de Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution voor, die is ontworpen om de beveiliging van campusnetwerken in het AI-tijdperk opnieuw vorm te geven. Huawei kondigde ook de eerste commerciële lancering aan van de AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP, een nieuwe mijlpaal op het gebied van draadloze betrouwbaarheid, prestaties en mobiele gebruikerservaring.

Shawn Zhao delivering a speech

Shawn Zhao, directeur van het Campus Network Domain binnen Huawei's productlijn voor datacommunicatie, zei: "In het AI-tijdperk zijn campusnetwerken verder geëvolueerd dan alleen connectiviteit en zijn ze uitgegroeid tot een veilige hub die de digitale en fysieke wereld met elkaar verbindt. Huawei's Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution speelt hierop in door beveiliging te bieden op het gebied van assets, connectiviteit, ruimtelijke beveiliging en privacy".

Assetbeveiliging:





De oplossing van Huawei maakt gebruik van clusteridentificatie om zogenaamde niet-intelligente terminals automatisch te herkennen met een nauwkeurigheid van 95%. Door detectie van afwijkend terminalgedrag te combineren met lokale inferentie op switches kan de oplossing afwijkend gedrag van terminals binnen enkele seconden detecteren en dit proactief blokkeren, waardoor indringing wordt voorkomen. Beveiliging van verbindingen :





De oplossing van Huawei maakt gebruik van Wi-Fi Shield om het afluisteren van gegevens op de fysieke laag te voorkomen. Daarnaast worden end-to-end MACsec en post-kwantumcryptografie (PQC) ingezet om langdurige beveiliging van gegevensoverdracht te waarborgen, zelfs naarmate quantumcomputing zich verder ontwikkelt. Ruimtelijke beveiliging:





De oplossing van Huawei detecteert de ruimtelijke beveiligingssituatie van een campusnetwerk via één enkele draadloze AP en kan ongeoorloofde activiteiten binnen enkele seconden identificeren. Privacybeveiliging: Huawei's iGuard AP detecteert nauwkeurig illegale opnameapparatuur, zoals verborgen camera's, om bedrijfsgeheimen en de persoonlijke privacy te beschermen in privéruimtes, zoals directiekantoren en hotelkamers.

Huawei presenteerde ook een reeks innovatieve producten voor campusnetwerken.

AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP:





Deze AP maakt gebruik van Intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR), een technologie voor samenwerking tussen meerdere AP's, om co-channelinterferentie te verminderen en tegelijkertijd de netwerkprestaties te verdubbelen. De Smart BF-technologie (Smart Beamforming) detecteert gebruikersbewegingen binnen milliseconden en zorgt ervoor dat de snelheid niet afneemt in omgevingen met mobiele terminals. De ASFN-technologie (Advanced Same Frequency Network) virtualiseert meerdere AP's tot één enkele super-AP waardoor roaming binnen het netwerk volledig wordt geëlimineerd. CloudEngine twins switches: Om toegangsproblemen bij endpoints met een enkele uplink te voorkomen, maken Huawei's twins switches gebruik van een multi-switchingmatrixarchitectuur. Deze biedt foutherstel binnen minder dan een seconde en zorgt voor naadloze upgrades zonder downtime, wat resulteert in een krachtige en zeer betrouwbare netwerkervaring met ononderbroken diensten.

Met het oog op de toekomst zal Huawei blijven innoveren om een hoogwaardige basis voor campusnetwerken van 10 Gbps te bouwen en samen met klanten, partners en sectororganisaties de intelligente ontwikkeling van de sector te stimuleren.

