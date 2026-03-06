Huawei prezentuje rozwiązanie Xinghe AI zapewniające kompleksowe bezpieczeństwo sieci kampusowych zmieniające jego oblicze dzięki AI

BARCELONA, Hiszpania, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas MWC Barcelona 2026 firma Huawei zaprezentowała rozwiązanie Xinghe AI zapewniające kompleksowe bezpieczeństwo sieci kampusowych, zaprojektowane w celu zmian w bezpieczeństwie sieci kampusowych w erze AI. Huawei ogłosił również pierwsze komercyjne wprowadzenie punktu dostępowego AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP, co stanowi kolejny kamień milowy w zakresie niezawodności sieci bezprzewodowych, wydajności oraz jakości mobilnych doświadczeń użytkowników.

Shawn Zhao delivering a speech

Shawn Zhao, prezes działu sieci kampusowych Huawei w linii rozwiązań do transmisji danych firmy Huawei, powiedział: „W erze AI sieci kampusowe wykraczają poza samą łączność i stają się bezpiecznym węzłem łączącym świat cyfrowy i fizyczny. Rozwiązanie Xinghe AI zapewniające kompleksowe bezpieczeństwo sieci kampusowych odpowiada na te potrzeby, zapewniając bezpieczeństwo zasobów, łączności, przestrzeni oraz prywatności".

Bezpieczeństwo zasobów: rozwiązanie Huawei wykorzystuje identyfikację klastrową do automatycznego rozpoznawania prostych terminali z dokładnością sięgającą 95%. Połączenie wykrywania anomalii zachowań terminali z lokalnym wnioskowaniem na przełącznikach pozwala wykrywać nieprawidłowości w zachowaniu urządzeń w ciągu kilku sekund i proaktywnie je blokować, zapobiegając włamaniom.





Bezpieczeństwo łączności: rozwiązanie Huawei wykorzystuje technologię Wi-Fi Shield do eliminowania podsłuchu danych na poziomie warstwy fizycznej. Zastosowanie technologii end-to-end MACsec oraz kryptografii postkwantowej (PQC) zapewnia długoterminową ochronę transmisji danych, nawet w obliczu rozwoju technologii komputerów kwantowych.





Bezpieczeństwo przestrzeni: rozwiązanie Huawei umożliwia wykrywanie statusu bezpieczeństwa przestrzeni w sieci kampusowej przy użyciu pojedynczego bezprzewodowego punktu dostępowego, identyfikując nieautoryzowane działania w ciągu kilku sekund.





rozwiązanie Huawei umożliwia wykrywanie statusu bezpieczeństwa przestrzeni w sieci kampusowej przy użyciu pojedynczego bezprzewodowego punktu dostępowego, identyfikując nieautoryzowane działania w ciągu kilku sekund. Bezpieczeństwo prywatności: punkt dostępowy iGuard AP firmy Huawei precyzyjnie wykrywa nielegalne urządzenia rejestrujące obraz, takie jak ukryte kamery, chroniąc tajemnice handlowe i poufność w miejscach prywatnych, takich jak biura kierownictwa czy pokoje hotelowe.

Huawei zaprezentował również wiele innowacyjnych produktów dla sieci kampusowych.

Punkt dostępowy AirEngine Pre Wi-Fi 8: punkt dostępowy wykorzystuje technologię Intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR) - technologię współpracy wielu punktów dostępowych - która ogranicza zakłócenia pomiędzy kanałami i jednocześnie podwaja wydajność sieci. Technologia Smart Beamforming (Smart BF) wykrywa ruch użytkownika w ciągu milisekund i zapewnia brak spadku prędkości w środowiskach z mobilnością terminali. Zaawansowana technologia Advanced Same Frequency Network (ASFN) tworzy wiele wirtualnych punktów dostępowych i łączy je w jeden „superpunkt dostępowy", umożliwiając roaming bez przerw w całej sieci.





punkt dostępowy wykorzystuje technologię Intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR) - technologię współpracy wielu punktów dostępowych - która ogranicza zakłócenia pomiędzy kanałami i jednocześnie podwaja wydajność sieci. Technologia Smart Beamforming (Smart BF) wykrywa ruch użytkownika w ciągu milisekund i zapewnia brak spadku prędkości w środowiskach z mobilnością terminali. Zaawansowana technologia Advanced Same Frequency Network (ASFN) tworzy wiele wirtualnych punktów dostępowych i łączy je w jeden „superpunkt dostępowy", umożliwiając roaming bez przerw w całej sieci. Przełączniki CloudEngine twin: aby zapobiec problemom z dostępem w przypadku punktów końcowych z pojedynczym uplinkiem, przełączniki twin firmy Huawei wykorzystują architekturę macierzy wieloprzełącznikowej. Zapewnia ona przywracanie działania po awarii w czasie poniżej jednej sekundy oraz bezproblemowe aktualizacje bez przestojów, gwarantując wysoką wydajność i niezawodność sieci przy nieprzerwanym świadczeniu usług.

Huawei będzie kontynuować innowacje, aby budować wysokiej jakości fundamenty sieci kampusowych 10 Gb/s oraz wspierać rozwój inteligentnych rozwiązań branżowych we współpracy z klientami, partnerami i organizacjami branżowymi.

