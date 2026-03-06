Huawei presenta la soluzione Xinghe AI Full-Scope Security Campus, che ridefinisce la sicurezza dei campus grazie all'IA

BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del MWC Barcelona 2026, Huawei ha presentato la soluzione Xinghe AI Full-Scope Security Campus, pensata per trasformare la sicurezza delle reti di campus nell'era dell'IA. Huawei ha inoltre annunciato il primo rilascio commerciale di AP AirEngine Pre Wi-Fi 8, che rappresenta un nuovo traguardo in termini di affidabilità della connettività wireless, di prestazioni ed esperienza mobile.

Shawn Zhao delivering a speech

Shawn Zhao, Presidente del Campus Network Domain della linea di prodotti Data Communication di Huawei, ha dichiarato: "Nell'era dell'IA, le reti di campus sono andate oltre la semplice connettività e sono diventate il nodo sicuro che collega il mondo digitale e quello fisico. Xinghe AI Full-Scope Security Campus di Huawei lo fa offrendo sicurezza per asset, connettività, spazi e privacy".

la soluzione Huawei utilizza tecniche di identificazione basate su clustering per riconoscere automaticamente i terminali non intelligenti con un'accuratezza del 95%. Grazie alla combinazione tra rilevamento delle anomalie nel comportamento dei terminali e inferenza locale sugli switch, la soluzione è in grado di identificare in pochi secondi comportamenti anomali dei terminali e bloccarli in modo proattivo, prevenendo potenziali intrusioni. Sicurezza della connessione : la soluzione Huawei utilizza Wi-Fi Shield per eliminare il rischio di intercettazione dei dati a livello di layer fisico. Utilizza inoltre MACsec end-to-end e crittografia post-quantistica (PQC) per garantire una protezione a lungo termine dei dati trasmessi, anche con l'evolversi del calcolo quantistico.





la soluzione Huawei monitora lo stato della sicurezza spaziale su una rete di campus tramite un singolo AP wireless, individuando attività non autorizzate in pochi secondi. Sicurezza della privacy: iGuard AP di Huawei rileva con precisione dispositivi di ripresa illegali, come telecamere nascoste, per salvaguardare segreti commerciali e la privacy personale in luoghi privati, come uffici dirigenziali e camere d'albergo.

Huawei ha inoltre presentato una vasta gamma di prodotti innovativi per reti di campus.

questo AP utilizza l'Intelligent Coordinated Scheduling e Spatial Reuse (iCSSR), una tecnologia di collaborazione multi-AP, per ridurre le interferenze sullo stesso canale, raddoppiando al contempo le prestazioni della rete. La tecnologia Smart Beamforming (Smart BF) utilizzata rileva il movimento degli utenti in millisecondi e garantisce l'assenza di degradazione della velocità negli ambienti con terminali in movimento. La tecnologia Advanced Same Frequency Network (ASFN) aggrega più AP in un unico super AP virtuale, permettendo il roaming senza interruzioni su tutta la rete. Twin switch CloudEngine: per prevenire interruzioni di accesso sui terminali con uplink singolo, i twin switch Huawei adottano un'architettura a matrice multi-switch, che garantisce il ripristino dei guasti in meno di un secondo e aggiornamenti senza interruzioni, offrendo un'esperienza di rete ad alte prestazioni, altamente affidabile e con servizi sempre operativi.

In futuro, Huawei continuerà a innovare per costruire una solida rete di campus ad alta qualità a 10 Gbps e promuovere l'intelligenza del settore, insieme a clienti, partner e organizzazioni industriali.

