Huawei e China Telecom receberam o GSMA GLOMO por melhorar a vida de crianças e jovens

BARCELONA, Espanha, 11 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei e China Telecom receberam o prêmio GSMA GLOMO de Melhor Inovação Móvel para Melhorar a Vida de Crianças e Jovens na categoria Tech4Good durante o MWC 2026 em Barcelona pelo Plano Qingjiao no Condado de Langcang, China.

Desenvolvido pela China Social Entrepreneur Foundation (CSEF) e lançado em 2019, o Plano Qingjiao utiliza a rede 5G da China Telecom e a plataforma WeLink da Huawei para fornecer recursos de aprendizagem e uma comunidade online para treinamento de professores, beneficiando estudantes e professores de áreas rurais carentes.

"Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Plano Qingjiao reduz de forma significativa a disparidade entre áreas urbanas e rurais em termos de equidade educacional", disse Cui Yangyang, Diretor do Escritório do Programa TECH4ALL da Huawei. "Ele fornece à geração atual de estudantes em áreas remotas os recursos de aprendizagem necessários para prosperar no mundo digital."

Até o momento, o projeto treinou quase 180.000 jovens professores rurais em toda a China, beneficiando indiretamente dezenas de milhões de estudantes. No Condado de Langcang, o projeto treinou 600 professores de escolas primárias e secundárias, beneficiando 5.000 estudantes.

O painel de jurados dos prêmios GLOMO é composto por mais de 200 especialistas independentes da indústria, incluindo analistas, jornalistas, acadêmicos e CTOs de todo o mundo.

O painel de jurados comentou sobre o Plano Qingjiao: "Impressionante em escala e com potencial para beneficiar um grande número de jovens estudantes. Oferecendo múltiplos benefícios ao mesmo tempo, a conectividade e os recursos para professores fazem com que esta solução seja completa."

Funções dos parceiros do Plano Qingjiao

CSEF: com o apoio do governo, a CSEF identifica professores destacados de toda a China para compartilhar sua experiência online e fornecer recursos educacionais para aprimorar as capacidades de professores rurais e, assim, melhorar os resultados dos estudantes.

Huawei: implementado no âmbito do programa de inclusão digital TECH4ALL da Huawei, a plataforma WeLink da Huawei Cloud fornece uma plataforma de ensino interativa online que conecta escolas, estudantes e professores. Estudantes em áreas rurais com poucos recursos podem receber aulas multimídia à distância e desfrutar da mesma experiência de aprendizagem que seus colegas urbanos.

A China Telecom fornece sua infraestrutura de rede 5G e óptica para oferecer serviços de conexão em todo o país para áreas rurais, integrando suas redes 5G de campus e Wi-Fi. A solução de rede suporta roaming contínuo e o gerenciamento seguro de diversos terminais entre redes móveis e fixas.

No prêmio deste ano, a campanha TECH4ALL Skills on Wheels da Huawei também foi indicada na categoria de Excelência em Marketing, Marketing para o Bem.

