Huawei apresenta a visão "Impulsionando a Mobilidade e a Logística para um Mundo Inteligente" no setor de Transportes, baseada em cinco novas soluções

BARCELONA, Espanha, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No MWC Barcelona 2026, a Huawei organizou um fórum intitulado Acelerar a Inteligência Digital no Transporte. Junto com clientes, parceiros e especialistas do setor, a Huawei explorou novos caminhos para o transporte inteligente, compartilhou suas últimas conquistas tecnológicas e anunciou cinco soluções inovadoras, com o objetivo de levar a mobilidade e a logística para o mundo inteligente.

David Shi, vice-presidente de Marketing de TIC e Vendas de Soluções da Huawei, afirmou que "a Huawei é dedicada à abertura, cooperação e sucesso compartilhado. Trabalharemos com clientes e parceiros para construir uma base digital e inteligente sólida, conectando os fluxos de passageiros, cargas, negócios, receitas e informações." Segundo ele, a Huawei integrará IA em cenários de ferrovia, rodovia, logística, aviação e portos para aumentar a segurança e eficiência no transporte e logística abrangentes, promovendo laços mais próximos com turismo, energia, comércio e outras indústrias para um futuro melhor.

Dr. Reha Çetin, CIO do Aeroporto Grand Istanbul e CEO da IST Systems, destacou que, como o hub de aviação de crescimento mais rápido da Europa, o Aeroporto de Istambul continuará a avançar em sua transformação digital Airport 5.0 e oferecer experiências aeroportuárias de próxima geração, impulsionadas pelas tecnologias digitais de ponta e expertise em TIC da Huawei.

Zaiming Ren, vice-gerente geral da CRSC International, explicou como o FRMCS aumenta a eficiência do controle de trens, melhora a capacidade do transporte ferroviário e reduz os custos do ciclo de vida, ajudando os sistemas ferroviários futuristas a operar de forma mais eficiente e segura.

A IA está prestes a se tornar o centro nervoso dos sistemas de transporte inteligente (ITSs). Carlos López Gutiérrez, diretor da BU de transporte da SICE, disse: "A SICE e a Huawei estão trabalhando para usar IA e plataformas de edge computing para explorar e apoiar diversos cenários de transporte, melhorando significativamente a conectividade da infraestrutura e a confiabilidade do sistema de transporte."

Os portos desempenham um papel crucial na estabilização dos ciclos econômicos e na garantia da continuidade industrial e da cadeia de suprimentos. Yang Rong, Engenheiro Geral da Tianjin Port (Group) Co., Ltd., observou que o Porto de Tianjin tem consistentemente priorizado a integração de TICs como 5G, IA, computação em nuvem e direção autônoma em seus serviços. Até agora, eles gerenciaram digitalmente todos os elementos do porto e implantaram um sistema de transporte horizontal inteligente, todos voltados a moldar o futuro de portos inteligentes de classe mundial.

Dr. Rachad Nassar, diretor global de negócios e parceiros estratégicos da BU de transporte inteligente da Huawei, anunciou que a empresa estabeleceu uma base digital abrangente para a indústria global de transporte. Ao implantar uma arquitetura integrada de sensoriamento inteligente, conectividade, plataformas digitais e aplicativos, a Huawei está colaborando com parceiros do ecossistema para lançar cinco soluções especializadas em quatro cenários principais. Essas inovações oferecem os seguintes benefícios principais:

Rodovia: a Huawei lançou a Solução do Centro de Coordenação de Operações de Transporte (TOCC), baseada em ITS, para aumentar a eficiência em diversos cenários, como monitoramento integrado de transporte, suporte a viagens em feriados e logística multimodal. Isso estabelece um novo modelo para gerenciamento e controle integrado do transporte urbano.





Trens: a Huawei desenvolveu a Solução de Rede Portadora de Próxima Geração para Operação e Despacho para ferrovias. Com confiabilidade robusta, alta largura de banda e baixa latência, a solução transporta de forma segura, confiável e eficiente os serviços de comunicação operacional, impulsionando a indústria ferroviária rumo ao digital e inteligente.





Alfândega: a Huawei lançou uma solução de controle de risco baseada em big data em parceria com colaboradores. Aproveitando as principais plataformas de big data da Huawei e os serviços e governança de dados dos parceiros, a solução integra eficientemente dados heterogêneos de múltiplas fontes e responde a riscos em segundos. Ela aborda desafios tradicionais de controle de risco, como dimensões limitadas, cobertura incompleta e grande dependência de processos manuais, permitindo que as autoridades aduaneiras aumentem a precisão da supervisão e a eficiência do desembaraço.





Porto: a Huawei desenvolveu o primeiro agente de agendamento de todos os elementos da indústria, impulsionado pela tecnologia chain-of-thought (CoT). Esse agente coordena todo o processo operacional do porto, incluindo planejamento de berços junto à distribuição e transporte, reduzindo o tempo de planejamento de horas para minutos. A solução de transporte horizontal inteligente 2.0 suporta tráfego misto eficiente de caminhões de contêiner manuais e veículos guiados inteligentes (IGVs). Permite o agendamento em larga escala de mais de 300 veículos, reduz taxas de tomada manual para menos de 0,1% e garante alinhamento preciso do estacionamento com a posição operacional dentro de ±5 cm, aumentando a eficiência do movimento de cargas.

No fórum, Huawei e Surge anunciaram a implantação comercial bem-sucedida da primeira rede mundial de acesso sem fio fixo (FWA) 5G de 1,4 GHz para ferrovias. Esse marco representa uma mudança de paradigma na conectividade ferroviária, entregando redes de comunicação de próxima geração ao longo das ferrovias da Indonésia e alcançando cobertura inclusiva nacional.

Além disso, a Huawei destacou avanços cruciais realizados junto a seus parceiros globais, impulsionando o ecossistema de transporte digital e inteligente. Um exemplo principal é o Global Smart Port Showcase lançado com o Shandong Port Group. Ao integrar big data, grandes modelos e outras tecnologias de ponta, a demonstração apresenta aplicações específicas de cenários como operações digitais e planejamento inteligente, servindo como modelo para a modernização da indústria portuária global.

Até o momento, a Huawei já atendeu mais de 100 portos, mais de 210 aeroportos e companhias aéreas, mais de 300 linhas ferroviárias urbanas, mais de 180.000 km de ferrovias, redes rodoviárias com mais de 200.000 km, projetos ITS em mais de 70 cidades e mais de 200 empresas de logística no mundo todo. Olhando para o futuro, a Huawei continuará praticando a estratégia "plataforma + ecossistema". A empresa se especializa no desenvolvimento de hubs de transporte, redes de transporte, fluxos de passageiros/cargas e sistemas aéreos de baixa altitude para estabelecer uma base digital e inteligente para transporte e logística abrangentes. A Huawei está comprometida em "conduzir mobilidade e logística para o mundo inteligente", capacitando o transporte inteligente.

