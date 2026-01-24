Huawei Cloud представила глобальную политику партнерства по продажам на 2026 год, нацеленную на достижение общего успеха в эпоху искусственного интеллекта

СИНГАПУР, 24 января 2026 г. /PRNewswire/ -- 22 января в Сингапуре состоялась презентация глобальной политики Huawei Cloud в отношении партнеров по продажам на тему «Общий интеллект, общий успех» (Shared Intelligence, Shared Success). Чарльз Ян (Charles Yang), старший вице-президент компании Huawei и президент подразделения Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, представил глобальную политику партнерства по продажам Huawei Cloud на 2026 год. Эта политика направлена на укрепление доверия, повышение прибыльности, упрощение сотрудничества и содействие росту партнеров. Ее целью является формирование здоровой, динамичной и самодостаточной партнерской экосистемы.

Charles Yang, Senior Vice President of Huawei and President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Li Shi, President of Huawei Cloud Computing Global Sales Dale Chen, Director of Huawei Cloud Asia Pacific Sales Partner Development

Политика партнерства: больше доверия, больше прибыльности, больше простоты, больше роста

Чарльз Ян подчеркнул, что эпоха интеллектуальных технологий открывает огромные возможности и одновременно ставит сложные задачи перед Huawei Cloud и ее партнерами. Huawei Cloud последовательно внедряет системные инновации, предоставляя беспрецедентные вычислительные ресурсы искусственного интеллекта на базе самого мощного в отрасли суперузел CloudMatrix. Помимо разработки моделей Pangu для ключевых отраслевых сценариев, платформа MaaS от Huawei Cloud поддерживает широкий спектр моделей и приложений. В сочетании с комплексным управлением данными и сквозной системой безопасности эти инициативы способствую формированию динамичной экосистемы и стимулируют ускоренный рост партнеров. Далее он подробно рассказал о политике партнерства Huawei Cloud на 2026 год.

Huawei Cloud укрепляет доверие партнеров за счет четкого разграничения сфер бизнеса и рыночных стратегий, гарантируя отсутствие конкуренции за прибыль. Эта политика останется неизменной в течение последующих трех лет.

Для повышения прибыльности партнеров Huawei Cloud совершенствует политику по пяти ключевым направлениям, включая конкурентоспособные скидки и стимулы, укрепление проектного сотрудничества и использование своего бренда для привлечения новых клиентов и расширения рыночного присутствия партнеров.

В рамках оптимизации партнерских отношений Huawei Cloud придерживается четких стандартов сотрудничества и активно противодействует коррупции. Партнерский центр будет модернизирован и преобразован в единый цифровой рабочий центр по принципу «одного окна», что повысит эффективность и удобство взаимодействия.

В целях содействия росту партнеров Huawei Cloud предоставляет комплексную систему поддержки, включающую многоуровневое развитие и практические стимулы.

«Облачные технологии и искусственный интеллект — это 30-летний марафон, который только стартовал», — заявил Ян. Он добавил: «Выбор партнеров не менее важен, чем выбор направления развития. Настоящее партнерство — это не краткосрочные выгоды, а долгосрочное сотрудничество. Huawei Cloud готова идти рядом с партнерами к устойчивому и взаимовыгодному будущему».

Формирование здоровой, динамичной и самодостаточной партнерской экосистемы

Ли Ши (Li Shi), президент подразделения Huawei Cloud Computing Global Sales, подвел итоги прошедшего года, продемонстрировав совместный прогресс компании Huawei Cloud и ее партнеров. В 2025 году партнерский бизнес Huawei Cloud вырос более чем на 50%. Количество партнеров продолжало увеличиваться, а сотрудничество — углубляться. На сегодняшний день Huawei Cloud сотрудничает более чем с 40 глобальными дистрибьюторами и 50 ключевыми/ведущими поставщиками облачных решений за пределами Китая. Экосистема насчитывает более 4000 глобальных партнеров и сотни тысяч платежеспособных клиентов.

Являясь партнерской экосистемой, нацеленной на дальнейшее повышение доверия, прибыльности, простоты и роста, Huawei Cloud пересмотрела свою классификацию учетных записей клиентов и четко определила зоны ответственности Huawei и ее партнеров. Huawei Cloud обеспечивает стабильность этой экосистемы и поддержку успеха партнеров за счет трехкомпонентного подхода, включающего стимулы, преимущества и нормативные механизмы. Huawei Cloud демонстрирует эту поддержку, полностью обновив свою систему поощрения партнеров в текущем году.

Обновление опирается на четыре принципа, которые будут реализованы Huawei Cloud в отношении партнеров для содействия их всестороннему росту. Эти четыре принципа включают: усиление присутствия партнеров в глобальных медиа-каналах Huawei Cloud; укрепеление бренда партнеров с использованием более 50 глобальных ориентиров для ключевых коммуникаций, расширение финансовой поддержки партнеров, включая увеличение Фонда развития рынка и поддержка их рекламных кампаний, и, наконец, привлечение партнеров к участию в собственных глобальных маркетинговых мероприятиях Huawei Cloud.

Huawei Cloud намерена осуществлять поддержку партнеров с помощью адаптированной системы обучения, от стратегического планирования до практики продаж, для различных ролей. Для лидеров уровня CXO Huawei Cloud будет способствовать обмену опытом между руководителями по вопросам отраслевых тенденций, цифровой трансформации и ИИ-стратегии с целью согласования подходов. Основные команды получат доступ к курсам по управлению бизнесом, отраслевым концепициям и стратегиям роста. Специалисты BD, SA и CSM пройдут практическое обучение, включая тренинги по продажам и технические семинары для повышения своего уровня компетенций.

Дейл Чень (Dale Chen), директор по развитию партнерских отношений Huawei Cloud в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пояснил, что Huawei Cloud демонстрирует самый стремительный рост в регионе как поставщик публичных облачных услуг и приоритетный партнер для цифровой трансформации бизнеса. За последние пять лет совокупный годовой темп роста Huawei Cloud в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысил 40%, причем более половины этой выручки приходится на партнеров. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Huawei Cloud обслуживает более 50 финансовых организаций, свыше 200 государственных и корпоративных клиентов и 500 интернет- и облачных клиентов. Локальные команды работают более чем в 10 странах. Основными направлениями сотрудничества для Huawei Cloud в АТР являются миграция основных финансовых систем в облако, содействие цифровой и ИИ-трансформации XtoB операторов связи, а также повышение операционной эффективности на базе искусственного интеллекта и развитие государственных услуг для государственных и интернет-клиентов. Сервис AI Token в настоящее время уже функционирует в Гонконге и предоставляет доступ к ряду моделей с открытым исходным кодом, полностью готовым к применению. В рамках стратегии «Платформа + экосистема» (Platform + Ecosystem) Huawei совместно с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе работает над созданием дополнительной ценности для различных отраслей.

На конференции партнеры из Таиланда (Vonosis), Сингапура (Wormwood), Аргентины (Movistar) и Турции (Logosoft) поделились своим опытом выхода на глобальные рынки и совместного роста.

