Huawei Cloud onthult Wereldwijd beleid voor verkooppartners voor 2026 gericht op gedeeld succes in het tijdperk van AI

SINGAPORE, 24 januari 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Clouds Wereldwijde beleid voor verkooppartners werd gelanceerd op 22 januari in Singapore, onder het thema "Gedeelde intelligentie, gedeeld succes". Charles Yang, Senior Vice President van Huawei en President van Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, onthulde Huawei Cloud Wereldwijde beleid voor verkooppartners voor 2026. Deze beleidsmaatregelen leggen de nadruk op het bevorderen van meer vertrouwen, het verbeteren van de winstgevendheid, het vereenvoudigen van de samenwerking en het stuwen van de groei van partners. Het doel is om een gezond, bloeiend en zelfvoorzienend partner-ecosysteem te cultiveren.

Partnerbeleid: meer vertrouwen, meer winstgevendheid, meer eenvoud, meer groei

Charles Yang benadrukte dat het intelligente tijdperk enorme kansen en uitdagingen biedt voor Huawei Cloud en zijn partners. Huawei Cloud is toegewijd aan systemische innovatie en levert ongeëvenaarde AI-computing via de krachtigste CloudMatrix-supernode van de branche. Naast baanbrekende Pangu-modellen voor essentiële scenario's in de branche ondersteunt het MaaS-platform van Huawei Cloud een breed scala aan modellen en toepassingen. Gecombineerd met uitgebreid databeheer en end-to-end beveiliging bevorderen deze initiatieven een bloeiend ecosysteem en stimuleren een snelle partnergroei. Hij lichtte Huawei Clouds partnerbeleid voor 2026 verder toe.

Huawei Cloud versterkt het vertrouwen van partners door zakelijke grenzen en marktstrategieën duidelijk te definiëren en ervoor te zorgen dat er geen concurrentie voor winst is. Deze beleidslijnen blijven de komende drie jaar ongewijzigd.

Om de winstgevendheid van partners te vergroten, introduceert Huawei Cloud vijf beleidsverbeteringen, waarbij concurrerende kortingen en prikkels worden aangeboden, projectsamenwerkingen worden versterkt om meer projecten te winnen en het merk optimaal wordt benut om nieuwe klanten aan te trekken en de aanwezigheid van partners op de markt te verbreden.

Om partnerschappen te stroomlijnen, houdt Huawei Cloud zich aan specifieke samenwerkingsrichtlijnen en bestrijdt het corruptie. Het Partner Center zal worden opgewaardeerd tot een naadloze one-stop werkbank, waardoor de efficiëntie en het gemak van samenwerking worden verbeterd.

Voor partnergroei levert Huawei Cloud uitgebreide ondersteuning, inclusief gelaagde mogelijkheden en praktische prikkels.

"Cloud en AI zijn een marathon van dertig jaar die nog maar net is begonnen," zei Yang. Hij voegde toe: "De partners die u kiest zijn net zo cruciaal als uw bestemming. Een echt partnerschap gaat niet over kortetermijnvoordelen, maar over een metgezel voor de lange termijn. Huawei Cloud zet zich in om naast zijn partners te staan voor een wederzijds duurzame en voordelige toekomst."

Bevordering van een gezond, bloeiend en zelfvoorzienend partner-ecosysteem

Li Shi, voorzitter van Huawei Cloud Computing Global Sales, blikte terug op het afgelopen jaar en liet zien hoe Huawei Cloud en partners samen vooruitgang hebben geboekt. In 2025 groeiden de partneractiviteiten van Huawei Cloud met meer dan vijftig percent. Het aantal partners is blijven groeien en de samenwerking met partners is blijven verdiepen. Tot op heden heeft Huawei Cloud al meer dan veertig wereldwijde distributeurs en vijftig leveranciers van kern-/premiercloudoplossingen als partners buiten China. Het ecosysteem heeft meer dan vierduizend wereldwijde partners en honderdduizenden betalende klanten.

Als partner-ecosysteem dat zich inzet voor het blijven verbeteren van vertrouwen, winstgevendheid, eenvoud en groei, heeft Huawei Cloud de classificatie van klantaccounts opnieuw gedefinieerd en de verantwoordelijkheden van Huawei en zijn partners verduidelijkt. Huawei Cloud handhaaft de stabiliteit van dit ecosysteem en ondersteunt het succes van partners door middel van een drievoudige benadering van prikkels, voordelen en regelgeving. Huawei Cloud demonstreert deze ondersteuning voor het belonen van partners door zijn incentiveraamwerk dit jaar volledig te upgraden.

De upgrade bestaat uit vier pijlers van ondersteuning die Huawei Cloud aan partners zal bieden om hun holistische groei te bevorderen. Deze vier pijlers zijn: het versterken van partnerstemmen op de wereldwijde mediamatrix van Huawei Cloud, het helpen van partners om hun merkbeeld te verbeteren met behulp van meer dan vijftig wereldwijde benchmarks voor belangrijke communicatie, het verbeteren van partnervoordelen zoals een groter marktontwikkelingsfonds en volledige ondersteuning van hun promoties en ten slotte het uitnodigen van partners om deel te nemen aan de eigen wereldwijde marketingactiviteiten van Huawei Cloud.

Huawei Cloud zal het uitrusten en versterken van partners versterken met een op maat gemaakt systeem, van strategische inzichten tot verkooppraktijken, ontworpen voor verschillende rollen. Voor leiders op CXO-niveau zal Huawei Cloud uitvoerende uitwisselingen faciliteren over trends in de branche, digitale transformatie en AI-strategie om visies op elkaar af te stemmen. Kernteams zullen profiteren van cursussen over bedrijfsvoering, inzichten in de branche en groeistrategieën. BD's, SA's en CSM's krijgen praktische training, waaronder verkoopoefeningen en technische workshops, om hun expertise te verbeteren.

Dale Chen, Directeur van Huawei Cloud Asia Pacific Sales Partner Development, legde uit hoe Huawei Cloud de snelst groeiende mainstream openbare cloudprovider in de regio is en een geschikte partner voor de digitale transformatie van ondernemingen. In de afgelopen vijf jaar ligt het samengestelde jaarlijkse groeipercentage van Huawei Cloud in de regio Azië-Pacific steevast boven de veertig percent, waarbij meer dan de helft van deze inkomsten afkomstig is van partners. In APAC heeft Huawei Cloud meer dan vijftig financiële, tweehonderd overheids- en ondernemingsklanten en vijfhonderd internet- en cloud-native klanten. Lokale teams bedienen meer dan tien landen. In APAC ligt de focus voor Huawei Cloud en partners op het migreren van kernfinanciële systemen naar de cloud, het helpen van carriers om AI-transformatie en XtoB-transformatie te verwezenlijken, en het benutten van AI-aangedreven operationele efficiëntie en openbare diensten voor overheids- en internetklanten. De AI Token Service is momenteel actief in Hongkong, met meerdere opensource modellen beschikbaar voor kant-en-klaar gebruik. In overeenstemming met zijn strategie Platform + Ecosysteem werkt Huawei samen met partners in Azië-Pacific om nieuwe waarde voor branches te creëren.

Tijdens de conferentie deelden partners uit Thailand (Vonosis), Singapore (Wormwood), Argentinië (Movistar) en Turkije (Logosoft) getuigenissen over het verkennen van wereldwijde markten en samen groeien.

