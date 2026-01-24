Huawei Cloud, Yapay Zeka Çağında Ortak Başarıyı Hedefleyen 2026 Küresel Satış Ortağı Politikalarını Açıkladı

SİNGAPUR, 24 Ocak 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Cloud Global Satış Ortağı Politikası Lansmanı, 22 Ocak'ta Singapur'da "Paylaşılan Zeka, Paylaşılan Başarı" teması altında gerçekleştirildi. Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Huawei Cloud Global Pazarlama ve Satış Servis Hizmetleri Başkanı Charles Yang, Huawei Cloud'un 2026 yılına yönelik küresel satış ortağı politikalarını açıkladı. Bu politikalar daha fazla güvenin teşvik edilmesini, karlılığın artırılmasını, işbirliğinin basitleştirilmesini ve ortaklar için büyümenin desteklenmesini vurgulamaktadır. Amaç, sağlıklı, gelişen ve kendi kendini sürdürebilen bir ortak ekosistem oluşturmaktır.

Charles Yang, Senior Vice President of Huawei and President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Li Shi, President of Huawei Cloud Computing Global Sales Dale Chen, Director of Huawei Cloud Asia Pacific Sales Partner Development

Ortak Politikaları: Daha Fazla Güven, Daha Fazla Karlılık, Daha Fazla Basitlik, Daha Fazla Büyüme

Charles Yang, akıllı çağın Huawei Cloud ve iş ortakları için muazzam fırsatlar ve zorluklar sunduğunun altını çizdi. Huawei Cloud, sektörün en güçlü CloudMatrix süper düğümü aracılığıyla benzersiz yapay zeka bilişimi sunarak kendini sistemik yeniliğe adamıştır. Huawei Cloud'un MaaS platformu, temel endüstri senaryoları için öncü Pangu modellerinin ötesinde, çok çeşitli modelleri ve uygulamaları desteklemektedir. Kapsamlı veri yönetişimi ve uçtan uca güvenlikle birleşen bu girişimler, gelişen bir ekosistemi teşvik ederek iş ortaklarının hızla büyümesini sağlıyor. Ayrıca, Huawei Cloud'un 2026 yılına yönelik iş ortağı politikaları hakkında da ayrıntılı bilgi verdi.

Huawei Cloud, iş sınırlarını ve pazar stratejilerini net bir şekilde tanımlayarak ve kâr için rekabetin yaşanmamasını sağlayarak iş ortaklarının güvenini güçlendirir. Bu politikalar önümüzdeki üç yıl boyunca değişmeyecektir.

Huawei Cloud, iş ortağı kârlılığını artırmak için rekabetçi indirimler ve teşvikler sunan, daha fazla proje kazanmak için proje işbirliklerini güçlendiren ve yeni müşteriler çekmek ve iş ortaklarının pazardaki varlığını genişletmek için markasından yararlanan beş politika geliştirmesi sunuyor.

Ortaklıkları kolaylaştırmak için Huawei Cloud, belirli işbirliği kurallarına bağlı kalır ve yolsuzlukla mücadele eder. İş Ortağı Merkezi, verimliliği ve işbirliğinin kolaylığını artıran, kesintisiz bir tek noktadan çalışma ortamı olarak yenilenecektir.

İş ortaklarının büyümesi için Huawei Cloud, kademeli destek ve pratik teşvikler dahil olmak üzere kapsamlı destek sunar.

Yang, "Cloud ve yapay zeka, daha yeni başlayan 30 yıllık bir maratondur" dedi. Şöyle ekledi: "Seçtiğiniz ortaklar da en az varış noktanız kadar önemlidir. Gerçek bir ortaklık kısa vadeli çıkarlarla değil, uzun vadeli bir yol arkadaşlığıyla ilgilidir. Huawei Cloud, karşılıklı olarak sürdürülebilir ve faydalı bir gelecek için iş ortaklarının yanında durmaya kararlıdır."

Sağlıklı, Gelişen ve Kendi Kendini Sürdüren Ortak Ekosistemini Teşvik Etmek

Huawei Cloud Bilişim Global Satış Başkanı Li Shi, geçtiğimiz yıla bakarak Huawei Cloud ve iş ortaklarının birlikte nasıl ilerlediğini gösterdi. 2025 yılında, Huawei Cloud'un iş ortağı sayısı %50'nin üzerinde büyüdü. Ortakların sayısı artmaya ve ortak işbirlikleri derinleşmeye devam etmiştir. Bugüne kadar, Huawei Cloud'un Çin dışında 40'tan fazla global distribütörü ve 50'den fazla temel/premier bulut çözümü sağlayıcısı iş ortağı bulunmaktadır. Ekosistem, 4.000'den fazla küresel ortağa ve yüz binlerce ücretli müşteriye sahiptir.

Güven, kârlılık, basitlik ve büyümeyi sürekli olarak geliştirmeye kendini adamış bir iş ortağı ekosistemi olarak Huawei Cloud, müşteri hesabı sınıflandırmasını yeniden tanımladı ve Huawei ile iş ortaklarının sorumluluklarını netleştirdi. Huawei Cloud, teşvikler, avantajlar ve düzenlemelerden oluşan üç yönlü bir yaklaşımla bu ekosistemin istikrarını ve iş ortağı başarısını desteklemeyi sürdürüyor. Huawei Cloud, iş ortaklarını ödüllendirmeye yönelik bu desteğini, bu yıl iş ortağı teşvik çerçevesini tamamen yükselterek gösteriyor.

Yükseltme, Huawei Cloud'un iş ortaklarına bütünsel büyümelerini teşvik etmek için sağlayacağı dört temel destek unsurundan oluşmaktadır. Bu dört temel unsur şunlardır: Huawei Cloud'un küresel medya matrisinde iş ortaklarının sesini güçlendirmek, iş ortaklarının önemli iletişim alanlarında 50'den fazla küresel referans noktası kullanarak marka imajlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak, daha büyük bir Pazar Geliştirme Fonu ve promosyonlarına tam destek gibi iş ortaklarının avantajlarını yükseltmek ve son olarak iş ortaklarını Huawei Cloud'un kendi küresel pazarlama faaliyetlerine katılmaya davet etmek.

Huawei Cloud, stratejik içgörülerden satış uygulamalarına kadar çeşitli roller için tasarlanmış özel bir sistemle iş ortaklarının yetkinliklerini güçlendirecektir. CXO düzeyindeki liderler için Huawei Cloud, vizyonları uyumlu hale getirmek amacıyla sektör trendleri, dijital dönüşüm ve yapay zeka stratejisi konularında yönetici düzeyinde bilgi alışverişini kolaylaştıracaktır. Ana ekipler, iş operasyonları, sektör bilgileri ve büyüme stratejilerine ilişkin kurslardan faydalanacaklar. BD'ler, SA'lar ve CSM'ler uzmanlıklarını geliştirmek için satış tatbikatları ve teknik atölye çalışmaları da dahil olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklar.

Huawei Cloud Asya Pasifik Satış Ortağı Geliştirme Direktörü Dale Chen, Huawei Cloud'un nasıl bölgedeki en hızlı büyüyen ana akım kamu bulut sağlayıcısı ve kurumsal dijital dönüşüm için tercih edilen bir ortak olduğunu açıkladı. Son beş yılda, Huawei Cloud'un Asya Pasifik bölgesindeki yıllık bileşik büyüme oranı %40'ı aştı ve bu gelirin yarısından fazlası iş ortaklarından elde edildi. APAC bölgesinde Huawei Cloud'un 50'den fazla finans kuruluşu, 200 kamu ve kurumsal işletmesi ve 500'den fazla internet ve bulut yerel müşterisi bulunmaktadır. Yerel ekipler 10'dan fazla ülkede hizmet vermektedir. APAC bölgesinde Huawei Cloud ve iş ortaklarının odak noktası, temel finansal sistemleri buluta taşımak, operatörlerin yapay zeka dönüşümü ve XtoB dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve devlet ve internet müşterileri için yapay zeka destekli operasyonel verimlilik ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktır. AI Token Hizmeti şu anda Hong Kong'da aktiftir ve birden fazla açık kaynak modeli kullanıma hazırdır. Huawei, Platform + Ekosistem stratejisi doğrultusunda, endüstriler için yeni değer yaratmak amacıyla Asya Pasifik'teki iş ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır.

Konferansta Tayland (Vonosis), Singapur (Wormwood), Arjantin (Movistar) ve Türkiye'den (Logosoft) ortakları, küresel pazarları keşfetme ve birlikte büyüme deneyimlerini paylaştılar.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2867968/Charles_Yang_Senior_Vice_President_Huawei_President_Huawei_Cloud_Global.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2867970/Li_Shi_President_Huawei_Cloud_Computing_Global_Sales.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2867972/Dale_Chen_Director_Huawei_Cloud_Asia_Pacific_Sales_Partner_Development.jpg