Huawei lança a solução AI Education Center (AIEC)

08 mar, 2026, 02:25 GMT

BARCELONA, Espanha, 8 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o MWC Barcelona 2026, a Huawei realizou uma cúpula intitulada "Educação + IA, construindo um futuro inteligente". Na cúpula, a Huawei, em colaboração com clientes e parceiros do setor, lançou a solução AIEC para a educação básica. Essa iniciativa tem como objetivo acelerar a popularização e o desenvolvimento da educação geral em inteligência artificial.

Lançamento da solução AIEC pela Huawei (PRNewsfoto/Huawei Technologies Co., Ltd.)
No evento, Li Junfeng, Vice-presidente da Huawei e CEO do Global Public Sector BU, afirmou que o núcleo da educação em IA do futuro é alcançar "o menor limite de entrada e a mais ampla cobertura". Como "facilitadora de tecnologia" e "construtora de ecossistema" na jornada da educação digital e inteligente, a Huawei colabora com clientes e parceiros para criar soluções inovadoras baseadas em cenários para o setor de educação em IA. Entre elas, a solução AIEC para educação básica acelera a popularização da educação geral em IA nas escolas de ensino fundamental e médio, abrindo as portas para o futuro mundo da tecnologia para cada estudante.

Construída sobre uma base de infraestrutura de computação de hardware, serviços de modelos, plataformas de aplicações e um sistema de ensino de IA e gestão de laboratórios, a solução AIEC da Huawei fornece educação geral em IA de forma sistemática, aplicações experimentais e recursos curriculares para estudantes de todas as idades na educação básica. Isso equipa os estudantes com competências essenciais para a sociedade do futuro, estabelecendo uma sólida base de talentos para a inovação tecnológica nacional e a modernização industrial.

Atualmente, a solução já foi implementada na província de Zhejiang, na China. Em colaboração com parceiros como a CourseGrading, a Huawei oferece uma plataforma de educação geral em IA para mais de 500 escolas de ensino fundamental e médio. A plataforma conta com capacidade de computação em IA, grandes modelos de código aberto, mais de 10 projetos práticos de IA e mais de 50 ferramentas e aplicações experimentais. Espera-se que, no futuro, alcance um milhão de estudantes.

No evento, a Huawei lançou o projeto global de demonstração de sua solução de plataforma de educação em IA (AIEC) em colaboração com a Pui Kiu Middle School. O evento apresentou aplicações práticas da tecnologia de inteligência artificial no ensino médio. Essa iniciativa promove aplicações inovadoras de IA na educação, oferecendo modelos práticos replicáveis e escaláveis para a transformação digital em nível global.

A solução AIEC da Huawei representa um marco importante na sinergia entre educação e inteligência artificial. No futuro, a Huawei continuará atuando como uma ponte tecnológica, promovendo um ecossistema aberto com parceiros globais, buscando despertar o potencial de cada criança e cocriar um futuro em que a equidade educacional e o progresso tecnológico caminhem juntos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927880/Launch_AIEC_Solution_Huawei.jpg

FONTE Huawei Technologies Co., Ltd.

