Huawei Luncurkan Solusi AI Education Center (AIEC)

Dalam acara tersebut, Li Junfeng, Vice President, Huawei, sekaligus CEO, Global Public Sector BU, menyampaikan, inti dari pendidikan AI pada masa depan terletak pada upaya mencapai "akses yang paling mudah dan jangkauan yang paling luas." Sebagai pendorong teknologi dan pembangun ekosistem dalam transformasi pendidikan digital dan cerdas, Huawei bekerja sama dengan pelanggan dan mitra untuk menghadirkan solusi inovatif untuk berbagai skenario dalam sektor pendidikan AI. Salah satunya, solusi AIEC untuk pendidikan dasar yang mempercepat penerapan pendidikan AI umum di sekolah dasar dan menengah. Solusi ini juga membuka kesempatan bagi setiap siswa untuk mengenal dunia teknologi masa depan.

Solusi AIEC Huawei dikembangkan berdasarkan fondasi infrastruktur komputasi perangkat keras, layanan model AI, platform aplikasi, serta sistem manajemen pengajaran dan laboratorium AI. Melalui sistem ini, siswa pendidikan dasar dapat memperoleh pembelajaran AI secara menyeluruh, termasuk kegiatan eksperimen dan sumber daya kurikulum. Pendekatan ini membantu siswa mengembangkan keterampilan penting untuk masa depan, serta membangun dasar sumber daya manusia yang kuat bagi inovasi teknologi dan peningkatan industri nasional.

Saat ini, solusi tersebut telah diterapkan di Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Melalui kerja sama dengan mitra seperti CourseGrading, Huawei menyediakan platform pendidikan AI untuk lebih dari 500 sekolah dasar dan menengah. Platform ini dilengkapi kapasitas komputasi AI, model AI besar berbasiskan open-source, lebih dari 10 proyek praktik AI, serta lebih dari 50 sarana dan aplikasi eksperimen. Ke depan, platform ini akan menjangkau hingga satu juta siswa.

Dalam kesempatan yang sama, Huawei juga meluncurkan proyek percontohan global untuk solusi AI Education Platform (AIEC) bersama Pui Kiu Middle School. Proyek ini menampilkan penerapan nyata teknologi kecerdasan buatan dalam pendidikan menengah. Inisiatif tersebut kelak mendorong inovasi dalam pemanfaatan AI di bidang pendidikan, serta menyediakan model praktik yang dapat direplikasi dan dikembangkan secara global guna mendukung transformasi digital di sektor pendidikan.

Solusi AIEC Huawei menjadi tonggak penting dalam sinergi antara dunia pendidikan dan kecerdasan buatan. Ke depan, Huawei akan terus berperan sebagai jembatan teknologi dengan membangun ekosistem terbuka bersama mitra global, serta turut mengembangkan potensi setiap anak sekaligus menciptakan masa depan dengan pemerataan pendidikan dan kemajuan teknologi yang berjalan berdampingan.

SOURCE Huawei Technologies Co., Ltd.