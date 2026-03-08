Huawei lanza la solución AI Education Center (AIEC)

BARCELONA, España, 8 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei organizó una cumbre titulada "Educación + IA, adoptar un futuro inteligente". En la cumbre, Huawei, en colaboración con clientes y socios del sector, presentó la solución AIEC para la educación básica. Esta iniciativa tiene como objetivo acelerar la popularización y el desarrollo de la educación general en IA.

En el evento, Li Junfeng, vicepresidente de Huawei y director ejecutivo de la Unidad de Negocio del Sector Público Global, afirmó que el núcleo de la educación futura en IA es lograr "el umbral más bajo y la cobertura más amplia". Como "facilitador tecnológico" y "creador de ecosistemas" en el camino hacia la educación digital e inteligente, Huawei colabora con clientes y socios para crear soluciones innovadoras basadas en escenarios para el sector de la educación con IA. Entre ellas, la solución AIEC para la educación básica acelera la popularización de la educación general en IA en las escuelas primarias y secundarias, lo que abre las puertas al futuro mundo de la tecnología para todos los estudiantes.

Basada en una infraestructura informática de hardware, servicios de modelos, plataformas de aplicaciones y un sistema de enseñanza y gestión de laboratorios de IA, la solución AIEC de Huawei ofrece educación sistemática en IA general, aplicaciones experimentales y recursos curriculares para estudiantes de todas las edades en la educación básica. Esto dota a los estudiantes de competencias básicas para la sociedad del futuro, lo que sienta una base sólida de talento para la innovación tecnológica y la modernización industrial a nivel nacional.

Actualmente, la solución se ha implementado en la provincia de Zhejiang, China. En colaboración con socios como CourseGrading, Huawei ofrece una plataforma educativa general de IA para más de 500 escuelas primarias y secundarias. La plataforma está equipada con potencia informática de IA, modelos de código abierto de gran tamaño, más de 10 proyectos prácticos de IA y más de 50 herramientas y aplicaciones experimentales. Se espera que en el futuro cubra a un millón de estudiantes.

En el evento, Huawei presentó el proyecto de demostración mundial de su solución AI Education Platform (AIEC) (Plataforma Educativa de IA) en colaboración con la escuela secundaria Pui Kiu. El evento presentó aplicaciones prácticas de la tecnología de inteligencia artificial en la educación secundaria. Esta iniciativa promueve aplicaciones innovadoras de IA en la educación, lo que proporciona modelos prácticos replicables y escalables para la transformación digital a nivel mundial.

La solución AIEC de Huawei representa un hito significativo en la sinergia entre la educación y la IA. En el futuro, Huawei seguirá actuando como puente tecnológico, al fomentar un ecosistema abierto con socios a nivel mundial, esforzándose por despertar el potencial de cada niño y co-crear un futuro en el que la equidad educativa y el progreso tecnológico vayan de la mano.

