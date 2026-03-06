HM Hospitals e Huawei lançam conjuntamente uma mostra global de saúde inteligente

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o MWC Barcelona 2026, a Huawei realizou uma cúpula com o tema "IA+, Acelerando a Inteligência em Saúde". O evento reuniu os principais especialistas mundiais em saúde, acadêmicos e parceiros do setor para imaginar o novo futuro da saúde digital e inteligente. Na cúpula, a Huawei se uniu à HM Hospitals, na Espanha, para lançar oficialmente a Global Smart Healthcare Showcase (Mostra Global de Saúde Inteligente).

HM Hospitals, Espanha e Huawei lançaram conjuntamente a Mostra Global de Saúde Inteligente (PRNewsfoto/HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD)

Li Junfeng, vice-presidente da Huawei e CEO da Unidade de Negócios do Setor Público Global, declarou em seu discurso que, como a primeira vitrine inteligente de saúde da Huawei na Europa, a HM Hospitals integra as principais tecnologias digitais da China com a experiência europeia especializada em saúde, fornecendo um modelo prático para a atualização inteligente do setor de saúde global.

Xavier Tarrago Bonfill, diretor do projeto de transformação digital da HM Hospitals, detalhou a arquitetura técnica e as conquistas aplicacionais da vitrine em seu discurso principal. Ao atualizar a infraestrutura digital e inteligente e introduzir soluções da Huawei, como Digitalização da Tecnologia Médica e Campus Hospitalares Inteligentes, ambas as partes estão avançando de forma abrangente na construção de hospitais inteligentes. Em cenários de gestão de campus e alas, foram implantados dispositivos Wi-Fi 7 e de alto desempenho, emparelhados com acesso com fio de 2,5 GE para atender aos requisitos clínicos de baixa latência e elevada largura de banda. A implantação do CloudCampus e da plataforma CampusInsight possibilita a Operação e Gestão de redes inteligentes. No campo de tecnologia médica, o grupo fortaleceu seu sistema de informação hospitalar (HIS) e o sistema de arquivamento de imagens e comunicação (PACS) com a solução de armazenamento totalmente flash, ativa-ativa e sem gateway da Huawei, garantindo a continuidade perfeita dos serviços de saúde. Ao integrar ainda mais um data lake médico construído em armazenamento escalável, o grupo possibilitou o armazenamento em camadas automático de grandes quantidades de arquivos não estruturados. Isso não apenas atende às necessidades crescentes dos sistemas de imagem e patologia, mas também estabelece uma base digital de alta velocidade para diagnóstico e tratamento inteligentes.

A Mostra Global de Saúde Inteligente que a Huawei lançou com a HM Hospitals representa um marco na ampla cooperação entre as duas partes. Ambas aproveitaram totalmente seus respectivos pontos fortes para obter compartilhamento de recursos e benefícios mútuos, fornecendo novos insights para a construção global de uma saúde inteligente. Olhando para o futuro, a Huawei continuará liderando por meio da inovação, trabalhando lado a lado com clientes e parceiros globais para infundir inteligência em cada hospital e coautorar um novo capítulo da inteligência do setor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926916/HM_Hospitals_Spain_Huawei_jointly_launched_Global_Smart_Healthcare_Showcase.jpg

FONTE Huawei Technologies Co., Ltd.