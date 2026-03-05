Společnost Huawei uvádí na trh svou platformu AI Data, která urychlí zavádění umělé inteligence v podnicích

BARCELONA, Španělsko, 5. března 2026 /PRNewswire/ -- Na fóru Inovace Huawei AI DC (datové centrum pro umělou inteligenci) v rámci mobilní veletrhu MWC Barcelona 2026 představila společnost Huawei svou platformu AI Data, která je navržena tak, aby řešila klíčové výzvy při zavádění agentů umělé inteligence a posílila datovou základnu pro digitální a inteligentní transformaci podniků.

Xie Liming, the President of the Flash Storage Domain of the Huawei Data Storage Product Line, launches the AI Data Platform
AI agenti jsou nyní jádrem transformace. Přestože mají podniky k dispozici obrovské množství dat, stále se potýkají s četnými problémy při nasazování AI agentů v širokém měřítku. Mezi tyto problémy patří zpožděné získávání znalostí a nízká přesnost vyhledávání, neefektivní dedukce ve scénářích s dlouhými sekvencemi a vícekolovými interakcemi a nedostatek paměti pro úkoly a hromadění zkušeností. Tyto mezery způsobují, že většina AI agentů zůstává ve fázi demonstrace a zdaleka není připravena pro podnikové aplikace na produkční úrovni.

V přímé reakci na tyto společné výzvy představil Xie Liming, ředitel divize Doména flashového úložiště produktové řady Huawei Data Storage, platformu AI Data. Ta integruje znalostní bázi, KV cache a paměťovou banku a je koordinována systémem UCM. Tato platforma umožňuje podnikovým AI agentům překročit rámec demonstrací a stát se skutečnými produkčními nástroji.

  • Generování a vyhledávání znalostí s vysoce přesným multimodálním vyhledáváním znalostí v reálném čase pro agenty
    Tato technologie využívá znalostní báze k nepřetržitému detekování změn zdrojových dat a převádění surových dat na znalosti téměř v reálném čase. Převádí multimodální data na vysoce přesné znalosti prostřednictvím multimodálního bezztrátového parsování a kódování na úrovni tokenů, s přesností vyhledávání přes 95 %.
  • KV cache pro zrychlení inferenčních procesů, využívající historická data paměti ke zlepšení inferenční účinnosti agentů
    Inteligentní vrstvení a správa KV cache výrazně snižují opakované výpočty během inferenčních procesů, což vede k nižší latenci inferenčních procesů, zlepšuje jejich propustnost a uživatelský komfort a poskytuje silnou podporu výkonu pro dlouhé sekvence a komplexní inferenční procesy agentů.
  • Extrakce a vyvolání paměti s personalizovanou a průběžně sumarizovanou pamětí pro agenty
    Tato technologie využívá paměťové banky k akumulaci pracovní paměti a zkušenostní paměti během interakce AI agentů. Podporuje zpětné sledování paměti a spolupracující učení více agentů za účelem průběžné optimalizace přesnosti a efektivity inferencí, čímž se modely s používáním stávají chytřejšími.

Do budoucna bude Huawei posilovat své investice do infrastruktury dat pro umělou inteligenci, podporovat transformaci odvětví prostřednictvím neustálých inovací a spolupracovat s globálními zákazníky a partnery na širším zavádění umělé inteligence v dalších oblastech, čímž se plně využije potenciál dat.

