Huawei lanza su plataforma de datos de IA para impulsar una adopción más rápida de la IA en las empresas

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el AI DC Innovation Forum de Huawei en el MWC 2026 de Barcelona, Huawei presentó su plataforma de datos de IA, diseñada para abordar los desafíos clave para adoptar agentes de IA y fortalecer la base de datos con el fin de generar una transformación empresarial digital e inteligente.

En la actualidad, los agentes de IA son el eje central de la transformación. Sin embargo, a pesar de tener cantidades enormes de datos, las empresas aún tienen dificultades para implementar agentes de IA a escala debido a múltiples desafíos, entre ellos, adquisición tardía de conocimientos y baja precisión en la recuperación, deducción poco eficiente en escenarios de interacción de secuencias largas y múltiples turnos, y la falta de memoria para las tareas y la acumulación de experiencia. Estas carencias mantienen a la mayoría de los agentes de IA confinados a la etapa de demostración, lejos de estar listos para aplicaciones empresariales a nivel de producción.

En respuesta directa a estos desafíos compartidos, Xie Liming, presidente del área de Almacenamiento Flash de la línea de productos de Almacenamiento de Datos de Huawei, presentó la plataforma de datos de IA. Esta tecnología integra la base de conocimiento, caché KV y banco de memoria y está coordinada por el módulo de control unificado (UCM). Esta plataforma permite a los agentes de IA empresarial ir más allá de las demostraciones y convertirse en verdaderas herramientas de producción.

Generación y recuperación de conocimiento con recuperación de conocimiento multimodal de alta precisión y en tiempo real para agentes

Esta tecnología utiliza bases de conocimiento para detectar cambios en los datos de origen y convertir datos sin procesar en conocimiento casi en tiempo real de manera continua. Esta tecnología convierte datos multimodales en conocimiento de alta precisión mediante el análisis sin pérdida multimodal y la codificación a nivel de token, con una precisión de recuperación de más del 95 %.

Caché KV para acelerar la inferencia, utilizando datos de memoria histórica para mejorar la eficiencia de inferencia de los agentes

La gestión y los niveles inteligentes de la caché KV reducen en gran medida la repetición de cálculos durante la inferencia para lograr una menor latencia de inferencia, mejoran el rendimiento de la inferencia y la experiencia del usuario y brindan un sólido soporte de rendimiento para la inferencia de agentes complejos y de secuencias largas.

Extracción y recuperación de memoria con memoria personalizada y resumida de forma continua para agentes

Esta tecnología utiliza bancos de memoria para acumular memoria de trabajo y memoria experiencial durante la interacción del agente de IA. Admite volver atrás (backtracking) en la memoria y el aprendizaje colaborativo de varios agentes para optimizar la precisión y la eficiencia de la inferencia de forma continua, por lo que los modelos se hacen cada vez más inteligentes a medida que se utilizan.

De cara al futuro, Huawei fortalecerá su inversión en infraestructura de datos de IA, potenciará la transformación del sector mediante la innovación continua y trabajará con clientes y aliados a nivel mundial para impulsar una adopción más amplia de la IA en más campos, para liberar todo el potencial de los datos.

