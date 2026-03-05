Huawei Lansir AI Data Platform untuk Mempercepat Adopsi AI di Perusahaan

BARCELONA, Spanyol, 5 Maret 2026

BARCELONA, Spanyol, 5 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Di Huawei AI DC Innovation Forum yang berlangsung di MWC Barcelona 2026, Huawei memperkenalkan AI Data Platform, sebuah platform yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penerapan agen AI, serta memperkuat fondasi data bagi transformasi digital dan kecerdasan di perusahaan.

Xie Liming, the President of the Flash Storage Domain of the Huawei Data Storage Product Line, launches the AI Data Platform (PRNewsfoto/Huawei)

Saat ini, agen AI menjadi pusat transformasi bisnis. Meski memiliki data dalam jumlah besar, banyak perusahaan masih kesulitan menerapkan agen AI dalam skala besar. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain keterlambatan memperoleh pengetahuan dan rendahnya akurasi pencarian data, proses inferensi yang kurang efisien dalam interaksi panjang dan berlangsung dalam berbagai putaran, serta tidak adanya memori tugas dan akumulasi pengalaman. Kendala tersebut membuat sebagian besar agen AI masih terbatas pada tahap demonstrasi dan belum siap digunakan untuk aplikasi perusahaan secara penuh.

Menjawab tantangan tersebut, Xie Liming, President, Flash Storage Domain, Huawei Data Storage Product Line, memperkenalkan AI Data Platform. Platform ini mengintegrasikan knowledge base, KV cache, dan memory bank, serta dikelola melalui UCM. Dengan pendekatan ini, agen AI milik perusahaan dapat berkembang dari sekadar demonstrasi menjadi sarana yang benar-benar digunakan dalam aktivitas operasional.

  • Menyusun dan mencari basis pengetahuan dengan akurasi tinggi secara seketika (real-time) untuk agen AI
    Teknologi ini menggunakan basis pengetahuan untuk mendeteksi perubahan data sumber secara terus-menerus dan mengubah data mentah menjadi pengetahuan hampir secara seketika. Data multimodal juga dapat diolah melalui proses parsing tanpa kehilangan informasi serta pemrograman level token sehingga menghasilkan basis pengetahuan dengan akurasi pencarian lebih dari 95%.
  • KV cache untuk mempercepat proses inferensi, menggunakan data memori historis guna meningkatkan efisiensi inferensi agen AI
    Dengan memanfaatkan data memori historis, sistem KV cache yang dikelola secara cerdas dapat mengurangi perhitungan berulang saat proses inferensi. Hal ini menurunkan latensi, meningkatkan throughput, serta memberikan dukungan performa yang lebih baik untuk inferensi agen AI yang kompleks.
  • Ekstraksi dan pemanggilan memori untuk agen AI dengan ringkasan memori yang personal dan kontinu untuk agen AI
    Melalui memory bank, teknologi ini mengumpulkan memori kerja dan memori pengalaman selama interaksi agen AI berlangsung. Sistem ini mendukung penelusuran memori serta pembelajaran kolaboratif antaragen sehingga akurasi dan efisiensi inferensi dapat terus ditingkatkan seiring penggunaan.

Ke depan, Huawei akan terus meningkatkan investasi dalam infrastruktur data AI, mendorong transformasi industri melalui inovasi berkelanjutan, serta bekerja sama dengan pelanggan dan mitra global untuk memperluas penerapan AI di berbagai bidang dan memaksimalkan potensi data.

