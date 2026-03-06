هواوي تطلق منصة AI Data Platform لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في المؤسسات

برشلونة، إسبانيا، 5 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال Huawei AI DC Innovation Forum ضمن فعاليات MWC Barcelona 2026، كشفت هواوي عن منصة AI Data Platform، المصممة لمعالجة التحديات الرئيسية في اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي وتعزيز أساس البيانات للتحول الرقمي والذكي للمؤسسات.

أصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي اليوم في صميم مسارات التحول. ورغم امتلاك المؤسسات كميات هائلة من البيانات، فإنها لا تزال تواجه صعوبات في نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع بسبب تحديات متعددة، منها تأخر اكتساب المعرفة وانخفاض دقة الاسترجاع، وعدم كفاءة الاستدلال في سيناريوهات التسلسلات الطويلة والتفاعلات متعددة الأدوار، إلى جانب غياب ذاكرة المهام وتراكم الخبرات. وتُبقي هذه الفجوات معظم وكلاء الذكاء الاصطناعي محصورة في مرحلة العروض التوضيحية، بعيداً عن جاهزية التشغيل على مستوى تطبيقات المؤسسات الفعلية.

واستجابةً مباشرة لهذه التحديات المشتركة، قدّم شيه لي مينغ، رئيس مجال تخزين الفلاش في خط منتجات تخزين البيانات لدى هواوي، منصة AI Data Platform. وتدمج هذه المنصة قاعدة المعرفة وذاكرة التخزين المؤقت للمفاتيح والقيم (KV cache) وبنك الذاكرة، ويجري تنسيقها بواسطة UCM. وتمكّن هذه المنصة وكلاء الذكاء الاصطناعي في المؤسسات من تجاوز مرحلة العروض التوضيحية والتحول إلى أدوات تشغيلية فعلية.

توليد المعرفة واسترجاعها: استرجاع فوري وعالي الدقة للمعرفة متعددة الوسائط للوكلاء

تستخدم هذه التقنية قواعد المعرفة لرصد التغيرات في البيانات المصدرية بصورة مستمرة وتحويل البيانات الأولية إلى معرفة في شبه الزمن الحقيقي. كما تحول البيانات متعددة الوسائط إلى معرفة عالية الدقة من خلال تحليل متعدد الوسائط دون فقدان للبيانات، والترميز على مستوى الرمز، مع تحقيق دقة استرجاع تتجاوز 95%.

استخدام ذاكرة التخزين المؤقت للمفاتيح والقيم لتسريع الاستدلال بالاستفادة من الذاكرة السابقة وتحسين كفاءة الوكلاء

إن التقسيم الطبقي والإدارة الذكيين لـذاكرة التخزين المؤقت للمفاتيح والقيم يقللان بشكل كبير من الحوسبة المتكررة أثناء الاستدلال، ما يفضي إلى خفض زمن الاستجابة وتحسين معدل معالجة الاستدلال وتجربة المستخدم، ويوفر دعماً قوياً للأداء في سيناريوهات التسلسلات الطويلة والاستدلال المعقد للوكلاء.

استخراج الذاكرة واستدعاؤها: ذاكرة مخصصة تُلخّص باستمرار للوكلاء

تستخدم هذه التقنية بنك الذاكرة لتجميع ذاكرة العمل وذاكرة الخبرة أثناء تفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي. كما تدعم الرجوع إلى الذاكرة والتعلم التعاوني بين عدة وكلاء، بما يسهم في تحسين دقة الاستدلال وكفاءته بصورة مستمرة، ويجعل النماذج أكثر ذكاءً مع الاستخدام.

وبالنظر إلى المستقبل، ستعزّز هواوي استثماراتها في البنية التحتية لبيانات الذكاء الاصطناعي، وستسهم في دفع التحول الصناعي من خلال الابتكار المستمر، كما ستعمل مع العملاء والشركاء حول العالم على توسيع تبنّي الذكاء الاصطناعي في مزيد من المجالات، بما يطلق الإمكانات الكاملة للبيانات.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2926169/Xie_Liming_President_Flash_Storage_Domain_Huawei_Data_Storage_Product.jpg