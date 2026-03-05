Huawei spúšťa svoju dátovú platformu pre AI - rýchlejšie zavádzanie AI v podnikoch

News provided by

Huawei

Mar 05, 2026

BARCELONA, Španielsko, 5. marec 2026 /PRNewswire/ – Na fóre Huawei AI DC Innovation Forum na MWC Barcelona 2026 spoločnosť Huawei predstavila svoju dátovú platformu AI. Je navrhnutá tak, aby riešila kľúčové výzvy pri zavádzaní agentov AI a posilňovala dátovú základňu pre digitálnu a inteligentnú transformáciu podnikov.

Xie Liming, the President of the Flash Storage Domain of the Huawei Data Storage Product Line, launches the AI Data Platform
Agenti AI v centre transformácie. Napriek obrovskému množstvu údajov sa podniky stále trápia s nasadzovaním agentov AI vo veľkom rozsahu kvôli viacerým výzvam vrátane oneskoreného získavania znalostí a nízkej presnosti vyhľadávania, neefektívnej inferencie v scenároch s dlhou sekvenciou a viacnásobnou interakciou a nedostatku pamäte úloh a akumulácie skúseností. Tieto medzery obmedzujú väčšinu agentov AI na demonštračnú fázu a ani zďaleka nie sú pripravení na podnikové aplikácie na produktívnej úrovni.

V priamej reakcii na tieto spoločné výzvy predstavil Xie Liming, prezident Flash Storage Domain v produktovej rade Huawei Data Storage, platformu dát s AI. Integruje znalostnú základňu, vyrovnávaciu pamäť KV a pamäťovú banku a je koordinovaný UCM. Táto platforma umožňuje podnikovým agentom AI prekročiť rámec demo verzií a stať sa skutočnými produktívnymi nástrojmi.

  • Generovanie a vyhľadávanie znalostí s vysoko presným multimodálnym vyhľadávaním znalostí v reálnom čase pre agentov
    Táto technológia využíva znalostné bázy na nepretržitú detekciu zmien zdrojových údajov a konverziu surových údajov na vedomosti takmer v reálnom čase. Prevádza multimodálne dáta na vysoko presné znalosti prostredníctvom multimodálneho bezstratového parsovania a kódovania na úrovni tokenov s presnosťou vyhľadávania viac ako 95 %.
  • Vyrovnávacia pamäť KV na zrýchlenie inferencie s využitím historických pamäťových údajov na zlepšenie efektívnosti inferencie agentov
    Inteligentné vrstvenie a správa vyrovnávacej pamäte KV výrazne znižuje opakované výpočty počas inferencie, čím sa znižuje latencia inferencie, zlepšuje sa priepustnosť inferencie a používateľská skúsenosť. Popri tom sa poskytuje silná podpora výkonu pre inferenciu agentov s dlhými sekvenciami a komplexnými agentmi.
  • Extrakcia a vyvolanie z pamäte s personalizovanou a priebežne sumarizovanou pamäťou pre agentov
    Táto technológia využíva pamäťové banky na akumuláciu pracovnej pamäte a zážitkovej pamäte počas interakcie agenta AI. Podporuje spätné sledovanie pamäte a kolaboratívne učenie viacerých agentov, aby sa neustále optimalizovala presnosť a efektívnosť inferencie, vďaka čomu modely s používaním získavajú na inteligencii.

Spoločnosť Huawei do budúcnosti posilní svoje investície do dátovej infraštruktúry AI, posilní transformáciu odvetvia prostredníctvom prebiehajúcich inovácií a bude spolupracovať s globálnymi zákazníkmi a partnermi na podpore širšieho prijatia AI vo viacerých oblastiach, čím sa uvoľní plný potenciál dát.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2926169/Xie_Liming_President_Flash_Storage_Domain_Huawei_Data_Storage_Product.jpg

