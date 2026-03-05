Huawei wprowadza własną platformę danych AI, aby przyspieszyć wdrożenie AI w przedsiębiorstwach

News provided by

Huawei

Mar 05, 2026, 16:37 ET

BARCELONA, Hiszpania, 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas Huawei AI DC Innovation Forum na targach MWC Barcelona 2026, Huawei przedstawił własną platformę danych AI Data Platform, która odpowiada na kluczowe wyzwania w zakresie wdrożenia agentów AI i wzmocnienia fundamentów danych do transformacji cyfrowej i inteligentnej w przedsiębiorstwach.

Continue Reading
Xie Liming, the President of the Flash Storage Domain of the Huawei Data Storage Product Line, launches the AI Data Platform
Xie Liming, the President of the Flash Storage Domain of the Huawei Data Storage Product Line, launches the AI Data Platform

Agenci AI są obecnie w samym sercu tych zmian. Jednak pomimo posiadania olbrzymich zasobów danych, przedsiębiorstwa nadal mają problemy z uruchamianiem agentów AI na dużą skalę. Wynika to z wielu różnych wyzwań, m.in. z opóźnionego przyswajania danych i niskiej dokładności wyszukiwania, nieefektywnego wnioskowania w scenariuszach z długimi i wieloetapowymi interakcjami oraz braku pamięci zadań i akumulacji doświadczeń. Luki te sprawiają, że większość agentów AI pozostaje na etapie demonstracji i wciąż daleko im do gotowości do produkcyjnych zastosowań w przedsiębiorstwach.

Bezpośrednio odpowiadając na te wspólne wyzwania, Xie Liming, prezes działu pamięci Flash w linii produktów do przechowywania danych firmy Huawei, zaprezentował AI Data Platform. Platforma łączy w sobie bazę wiedzy, pamięć podręczną KV (KV cache) oraz bank pamięci, a całość koordynowana jest przez UCM. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą przenieść agentów AI poza fazę demonstracyjną i zamienić w rzeczywiste narzędzia produkcyjne.

  • Generowanie i wyszukiwanie wiedzy z użyciem precyzyjnych, multimodalnych rozwiązań w czasie rzeczywistym dla agentów
    Technologia ta wykorzystuje bazy wiedzy do ciągłego wykrywania zmian w danych źródłowych oraz przekształcania surowych danych w wiedzę niemal w czasie rzeczywistym. Dane multimodalne są konwertowane na wiedzę o wysokiej dokładności dzięki bezstratnemu parsowaniu multimodalnemu oraz kodowaniu na poziomie tokenów, co pozwala osiągnąć dokładność wyszukiwania przekraczającą 95%.
  • KV cache do przyspieszania wnioskowania, korzystający z danych z pamięci historycznej do zwiększenia efektywności wnioskowania agentów
    Inteligentne warstwowanie i zarządzanie pamięcią podręczną KV znacząco ogranicza powtarzalne obliczenia podczas wnioskowania. Pozwala to zmniejszyć opóźnienia, zwiększyć przepustowość wnioskowania oraz poprawić wrażenia użytkownika, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność w przypadku długich sekwencji i złożonych zadań agentów.
  • Ekstrakcja i przywoływanie pamięci ze spersonalizowaną i stale podsumowywaną pamięcią dla agentów
    Technologia ta wykorzystuje banki pamięci do gromadzenia zarówno pamięci roboczej, jak i pamięci doświadczeń podczas interakcji z agentami AI. Obsługuje również odtwarzanie historii pamięci oraz współpracę wielu agentów w uczeniu się, co pozwala stale poprawiać dokładność i efektywność wnioskowania — dzięki czemu modele stają się coraz bardziej inteligentne wraz z użytkowaniem.

W przyszłości Huawei zamierza dalej wzmacniać inwestycje w infrastrukturę danych dla AI, wspierać transformację branż poprzez ciągłe innowacje oraz współpracować z globalnymi klientami i partnerami, aby przyspieszyć wdrażanie AI w kolejnych obszarach i w pełni uwolnić potencjał danych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2926169/Xie_Liming_President_Flash_Storage_Domain_Huawei_Data_Storage_Product.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Společnost Huawei uvádí na trh svou platformu AI Data, která urychlí zavádění umělé inteligence v podnicích

Společnost Huawei uvádí na trh svou platformu AI Data, která urychlí zavádění umělé inteligence v podnicích

Na fóru Inovace Huawei AI DC (datové centrum pro umělou inteligenci) v rámci mobilní veletrhu MWC Barcelona 2026 představila společnost Huawei svou...
Huawei'den Yang Chaobin: Mobil Değer Yaratmak Daha Akıllı Bir Dünya Yaratır

Huawei'den Yang Chaobin: Mobil Değer Yaratmak Daha Akıllı Bir Dünya Yaratır

Huawei ICT İş Grubu CEO'su Yang Chaobin, bugün MWC Barcelona 2026'da ICT sektörüne, herkesin yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmelere erişebilmesini...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Networks

Networks

News Releases in Similar Topics