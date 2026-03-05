Huawei wprowadza własną platformę danych AI, aby przyspieszyć wdrożenie AI w przedsiębiorstwach

BARCELONA, Hiszpania, 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas Huawei AI DC Innovation Forum na targach MWC Barcelona 2026, Huawei przedstawił własną platformę danych AI Data Platform, która odpowiada na kluczowe wyzwania w zakresie wdrożenia agentów AI i wzmocnienia fundamentów danych do transformacji cyfrowej i inteligentnej w przedsiębiorstwach.

Xie Liming, the President of the Flash Storage Domain of the Huawei Data Storage Product Line, launches the AI Data Platform

Agenci AI są obecnie w samym sercu tych zmian. Jednak pomimo posiadania olbrzymich zasobów danych, przedsiębiorstwa nadal mają problemy z uruchamianiem agentów AI na dużą skalę. Wynika to z wielu różnych wyzwań, m.in. z opóźnionego przyswajania danych i niskiej dokładności wyszukiwania, nieefektywnego wnioskowania w scenariuszach z długimi i wieloetapowymi interakcjami oraz braku pamięci zadań i akumulacji doświadczeń. Luki te sprawiają, że większość agentów AI pozostaje na etapie demonstracji i wciąż daleko im do gotowości do produkcyjnych zastosowań w przedsiębiorstwach.

Bezpośrednio odpowiadając na te wspólne wyzwania, Xie Liming, prezes działu pamięci Flash w linii produktów do przechowywania danych firmy Huawei, zaprezentował AI Data Platform. Platforma łączy w sobie bazę wiedzy, pamięć podręczną KV (KV cache) oraz bank pamięci, a całość koordynowana jest przez UCM. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą przenieść agentów AI poza fazę demonstracyjną i zamienić w rzeczywiste narzędzia produkcyjne.

Generowanie i wyszukiwanie wiedzy z użyciem precyzyjnych, multimodalnych rozwiązań w czasie rzeczywistym dla agentów

Technologia ta wykorzystuje bazy wiedzy do ciągłego wykrywania zmian w danych źródłowych oraz przekształcania surowych danych w wiedzę niemal w czasie rzeczywistym. Dane multimodalne są konwertowane na wiedzę o wysokiej dokładności dzięki bezstratnemu parsowaniu multimodalnemu oraz kodowaniu na poziomie tokenów, co pozwala osiągnąć dokładność wyszukiwania przekraczającą 95%.

KV cache do przyspieszania wnioskowania, korzystający z danych z pamięci historycznej do zwiększenia efektywności wnioskowania agentów

Inteligentne warstwowanie i zarządzanie pamięcią podręczną KV znacząco ogranicza powtarzalne obliczenia podczas wnioskowania. Pozwala to zmniejszyć opóźnienia, zwiększyć przepustowość wnioskowania oraz poprawić wrażenia użytkownika, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność w przypadku długich sekwencji i złożonych zadań agentów.

Ekstrakcja i przywoływanie pamięci ze spersonalizowaną i stale podsumowywaną pamięcią dla agentów

Technologia ta wykorzystuje banki pamięci do gromadzenia zarówno pamięci roboczej, jak i pamięci doświadczeń podczas interakcji z agentami AI. Obsługuje również odtwarzanie historii pamięci oraz współpracę wielu agentów w uczeniu się, co pozwala stale poprawiać dokładność i efektywność wnioskowania — dzięki czemu modele stają się coraz bardziej inteligentne wraz z użytkowaniem.

W przyszłości Huawei zamierza dalej wzmacniać inwestycje w infrastrukturę danych dla AI, wspierać transformację branż poprzez ciągłe innowacje oraz współpracować z globalnymi klientami i partnerami, aby przyspieszyć wdrażanie AI w kolejnych obszarach i w pełni uwolnić potencjał danych.

