Huawei lanceert AI-dataplatform om snellere AI-adoptie bij ondernemingen mogelijk te maken

BARCELONA, Spanje, 6 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens het Huawei AI DC Innovation Forum op MWC Barcelona 2026 heeft Huawei zijn AI-dataplatform onthuld, ontworpen om de belangrijkste uitdagingen bij de inzet van AI-agents aan te pakken en de databasis voor de digitale en intelligente transformatie van ondernemingen te versterken.

Xie Liming, the President of the Flash Storage Domain of the Huawei Data Storage Product Line, launches the AI Data Platform

AI-agents staan inmiddels centraal in transformatieprocessen. Toch hebben ondernemingen, ondanks enorme hoeveelheden data, nog steeds moeite om AI-agents op schaal in te zetten door verschillende uitdagingen, waaronder vertraagde kennisverwerving en lage nauwkeurigheid bij het ophalen van informatie, inefficiënte inferentie in scenario's met lange sequenties en interacties met meerdere stappen, en het ontbreken van taakgeheugen en accumulatie van ervaring. Door deze hiaten blijven de meeste AI-agents beperkt tot de demonstratiefase en zijn ze nog ver verwijderd van productieklare toepassingen voor ondernemingen.

Als direct antwoord op deze gedeelde uitdagingen introduceerde Xie Liming, president van het Flash Storage-domein binnen Huawei's Data Storage Product Line, het AI-dataplatform. Het platform integreert een kennisbank, KV-cache en een geheugenbank, en wordt gecoördineerd door UCM. Hierdoor kunnen AI-agents van ondernemingen verder gaan dan demonstraties en uitgroeien tot echte productietools.

Kennisgeneratie en -opvraging met realtime multimodale kennisopvraging met hoge nauwkeurigheid voor agents

Deze technologie gebruikt kennisbanken om voortdurend veranderingen in brondata te detecteren en ruwe data vrijwel realtime om te zetten in kennis. Multimodale data worden via verliesloze multimodale parsing en token-niveaucodering omgezet in kennis met hoge nauwkeurigheid, met een retrievalnauwkeurigheid van meer dan 95%.

KV-cache voor inferentieversnelling, waarbij historische geheugendata worden gebruikt om de inferentie-efficiëntie van agents te verbeteren

Intelligente tiering en beheer van de KV-cache verminderen herhaalde berekeningen tijdens inferentie aanzienlijk, verlagen de inferentielatentie, verbeteren de inferentiedoorvoer en de gebruikerservaring, en bieden sterke prestatieondersteuning voor inferentie van lange sequenties en complexe agents.

Geheugenextractie en -oproeping met gepersonaliseerd en continu samengevat geheugen voor agents

Deze technologie gebruikt geheugenbanken om werkgeheugen en ervaringsgeheugen op te bouwen tijdens interacties met AI-agents. Ze ondersteunt het terughalen van geheugen en collaboratief leren tussen meerdere agents om de nauwkeurigheid en efficiëntie van inferentie voortdurend te optimaliseren, waardoor modellen slimmer worden naarmate ze vaker worden gebruikt.

Vooruitkijkend zal Huawei zijn investeringen in AI-datainfrastructuur verder versterken, industriële transformatie stimuleren door voortdurende innovatie en samen met wereldwijde klanten en partners bredere AI-adoptie in meer sectoren bevorderen, zodat het volledige potentieel van data wordt ontsloten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926169/Xie_Liming_President_Flash_Storage_Domain_Huawei_Data_Storage_Product.jpg