Now Is Your Spark: Huawei leva a tecnologia integrada a todos os aspectos da vida e convida cada pessoa a protagonizar a própria história

Huawei apresenta novos dispositivos em Bangkok e inaugura uma nova era de experiências inteligentes conectadas

BANGKOK, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Huawei realizou, nesta quarta-feira (7), em Bangkok, na Tailândia, o lançamento global "Now Is Your Spark", evento em que revelou oficialmente o HUAWEI MatePad Pro Max, a série HUAWEI WATCH FIT 5, o HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition e uma nova geração de produtos inteligentes voltados a diferentes momentos do cotidiano. Com uma proposta centrada em tecnologia para todos os cenários de uso, os novos dispositivos foram desenvolvidos para acompanhar os usuários em diferentes aspectos da vida, ampliando possibilidades de criação, expressão pessoal, bem-estar e conectividade.

HUAWEI MatePad Pro Max (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI WATCH FIT 5 Pro (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI nova 15 Max (PRNewsfoto/HUAWEI)

HUAWEI MatePad Pro Max combina design ultrafino e desempenho de nível profissional

Entre os destaques do evento está o lançamento global do HUAWEI MatePad Pro Max, novo tablet premium da marca. O modelo reúne acabamento sofisticado, tela de alta qualidade, recursos avançados de produtividade e um ecossistema completo de ferramentas criativas, entregando desempenho comparável ao de um computador em um corpo extremamente leve e fino. Pesando apenas 499 gramas e com espessura de 4,7 mm — ou 509 gramas na exclusiva versão PaperMatte Edition — o HUAWEI MatePad Pro Max se posiciona como o tablet mais fino e leve da categoria entre modelos com tela de 13 polegadas ou superior.

Nova geração de wearables aposta em esporte, saúde e estilo

A Huawei também apresentou sua nova linha de dispositivos vestíveis inteligentes, desenvolvida especialmente para um público jovem e conectado. A série HUAWEI WATCH FIT 5 preserva o tradicional design quadrado da linha, agora reinterpretado com um visual mais moderno, leve e vibrante. O relógio oferece minitreinos interativos e acessíveis, incentivando hábitos mais ativos no dia a dia. Além disso, traz suporte a diferentes modalidades esportivas, como ciclismo, golfe, corrida em trilha e tênis. Os recursos avançados de monitoramento, análise de desempenho e orientação personalizada permitem acompanhar desde atividades físicas cotidianas até treinos esportivos mais intensos e competitivos.

Apresentado pela primeira vez durante o evento, o HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition foi desenvolvido especialmente para corredores e busca reproduzir a atmosfera das grandes maratonas. O modelo estreia o novo índice RAI (Running Ability Index), dedicado à avaliação de capacidade de corrida, além do painel profissional Training Camp Dashboard, que oferece análises detalhadas para auxiliar atletas a treinarem com mais precisão e desempenho.

A Huawei também anunciou uma parceria com a renomada designer de joias Francesca Amfitheatrof para criar o HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Inspirado na força e na renovação da primavera, o relógio traz 99 diamantes naturais e vidro de safira lapidado com acabamento semelhante ao de diamantes, em uma proposta que combina luxo, delicadeza e vitalidade feminina.

Voltada ao público infantil, a nova série HUAWEI WATCH KIDS X1 também foi revelada durante o lançamento. O dispositivo conta com câmeras frontal e traseira em alta definição, incluindo uma lente frontal ultra grande-angular de 110 graus e uma tela AMOLED de 1,82 polegada, oferecendo campo de visão ampliado e uma experiência visual mais imersiva. O relógio possui ainda estrutura destacável e rotativa, além de funcionalidades de realidade aumentada que incentivam as crianças a registrarem e explorarem o mundo ao seu redor de forma criativa.

HUAWEI nova 15 Max aposta em fotografia, autonomia e resistência

A Huawei também oficializou o lançamento do HUAWEI nova 15 Max, smartphone desenvolvido para uma geração que valoriza desempenho, entretenimento e captura de imagem de alta qualidade. Equipado com câmera Ultra Vision RYYB de 50 MP, o aparelho promete registrar cores mais fiéis e imagens detalhadas mesmo em ambientes com pouca luz ou situações de contraluz. A bateria de 8.500 mAh foi projetada para garantir autonomia ao longo de todo o dia, reduzindo a preocupação com recargas frequentes. O modelo também aposta em maior resistência estrutural, com construção reforçada contra quedas e impactos do uso cotidiano. A experiência multimídia é complementada por uma tela OLED de alta definição e alto-falantes estéreo duplos simétricos, oferecendo reprodução audiovisual mais imersiva. Da fotografia à autonomia de bateria, da durabilidade ao entretenimento, o HUAWEI nova 15 Max foi concebido para acompanhar diferentes estilos de vida e potencializar as paixões dos usuários.

Dos tablets de alto desempenho aos relógios inteligentes voltados para crianças, a Huawei segue ampliando seu ecossistema global de dispositivos conectados e reforçando sua presença na rotina dos consumidores ao redor do mundo. A empresa afirma manter o compromisso de desenvolver tecnologias que não apenas facilitem tarefas do dia a dia, mas que também promovam inspiração, criatividade e novas formas de viver e trabalhar. A Huawei destacou ainda que pretende continuar colaborando com usuários globalmente para construir experiências cada vez mais inteligentes, integradas e acessíveis.

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FONTE HUAWEI