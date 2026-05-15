Huawei e parceiros recebem o prêmio Global Mobile LATAM, concedido pela GSMA, pelo projeto Tech4Nature México, destinado à proteção das onças-pintadas

CIDADE DO MÉXICO, 15 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Huawei recebeu ontem o prêmio Global Mobile (GLOMO) LATAM na categoria Impacto Social na América Latina pelo seu projeto Tech4Nature – Reserva Natural Dzilam de Bravo, na península de Yucatán, México. O prêmio GLOMO, concedido pela GSMA no M360 LATAM 2026, reconhece a contribuição do projeto para a conservação ambiental através do uso de tecnologia para proteger as onças-pintadas na reserva.

Huawei e parceiros recebem o prêmio GLOMO, concedido pela GSMA no M360 LATAM 2026 (PRNewsfoto/Huawei)

No âmbito da parceria global Tech4Nature entre a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e a Huawei TECH4ALL, o projeto no México utiliza ferramentas tecnológicas avançadas para monitorar e preservar o habitat natural da onça-pintada, uma espécie emblemática e ameaçada de extinção na Península de Yucatán.

"Este prêmio comprova o poder da tecnologia quando ela é colocada a serviço das pessoas e do planeta", afirmou Samira Herrera, diretora de Comunicação e Relações Públicas da Huawei México. "O projeto Tech4Nature México é um exemplo de como a colaboração intersetorial pode gerar um impacto positivo tangível nas comunidades e na conservação da biodiversidade."

O projeto, que começou em 2022 e está atualmente em sua segunda fase, é fruto da colaboração entre a IUCN, a Huawei, o Governo do Estado de Yucatán, a C Minds, a Universidade Politécnica de Yucatán (UPY) e a comunidade local de Dzilam de Bravo. A solução inclui a detecção de espécies e a identificação individual assistidas por inteligência artificial, o monitoramento e a governança liderados pela comunidade, bem como a colaboração intersetorial entre o governo, a academia, a sociedade civil e o setor privado.

"O Tech4Nature México demonstra que o verdadeiro potencial da tecnologia reside na transformação de dados em coordenação, ação coletiva e políticas públicas para a proteção da natureza. Por meio de uma colaboração multissetorial com foco nas comunidades e nos direitos humanos, a iniciativa coloca ferramentas como a inteligência artificial a serviço dos ecossistemas que sustentam nossas economias e nosso futuro", observou Regina Cervera, coordenadora de projetos do Tech4Nature México, no âmbito da iniciativa AI for Climate da C Minds.

Desde o início do projeto, 26 câmeras de vigilância e 60 dispositivos acústicos instalados na reserva identificaram mais de 147 espécies, 40 delas ameaçadas de extinção. Mais importante ainda, o sistema identificou 16 indivíduos de onça-pintada, fornecendo informações essenciais para compreender o comportamento, os deslocamentos e as medidas de conservação capazes de proteger a espécie, que é fundamental para o equilíbrio ambiental da reserva.

As soluções baseadas em nuvem da Huawei são utilizadas para processar e analisar dados de campo. Além das filmagens das onças-pintadas, mais de 100 mil imagens e 600 mil gravações de áudio foram capturadas e analisadas automaticamente pelo sistema, reforçando o monitoramento da fauna local e dos ecossistemas que habitam. As conclusões baseadas em dados assim extraídas permitem conhecer melhor o ecossistema e tomar decisões mais eficientes em matéria de conservação da biodiversidade, com repercussões nas políticas públicas. Além dos dados ecológicos, os impactos na paisagem da região são visíveis – a área protegida passou de 69.000 para 104.000 hectares.

Tecnologias como a inteligência artificial, o armazenamento em nuvem e a análise de dados permitiram que o projeto Tech4Nature México criasse um modelo científico de conservação sustentável que combina inovação científica e participação da comunidade. Além dessas tecnologias, as soluções de conectividade sem fio da Huawei são um aspecto fundamental da transmissão de dados ambientais nos projetos Tech4Nature, um tema que teve grande repercussão no M360 LATAM 2026. O evento, realizado nos dias 13 e 14 de maio, reuniu líderes regionais e globais de todo o setor de tecnologia, redes móveis, governos e demais setores relacionados para debater formas de aproveitar o poder da tecnologia – e trabalhar em prol de um futuro melhor para todos. O prêmio GLOMO LATAM celebra os agentes de mudança que redefinem a tecnologia, a conectividade e o avanço social na região. O prêmio concedido ao projeto TechNature México reconhece a solução por sua inovação e capacidade de gerar benefícios sociais e ambientais significativos para a América Latina.

Com o Tech4Nature México, a Huawei reafirma seu compromisso de utilizar a tecnologia como ferramenta para construir um futuro mais sustentável e inclusivo, promovendo projetos que contribuam para a proteção ambiental e o desenvolvimento das comunidades.

Sobre o Tech4Nature

A Huawei e a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) lançaram a parceria global Tech4Nature em 2020 para aumentar o sucesso na conservação da natureza por meio da inovação tecnológica. Alinhada com a iniciativa TECH4ALL da Huawei e a Lista Verde da IUCN, o Tech4Nature apoiou 13 projetos de destaque em 11 países com soluções personalizadas para os desafios da conservação.

Conta da Huawei no X: https://x.com/huawei_tech4all?lang=en

Saiba mais sobre a iniciativa TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

Saiba mais sobre o projeto Tech4Nature: https://tech4nature.iucngreenlist.org/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980131/Lead_800_500.jpg

FONTE Huawei