HUDA BEAUTY CONQUISTA LONDRES COM O EVENTO DE BELEZA MAIS IMERSIVO DO MUNDO

LONDRES, 20 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Huda Beauty promoveu, no coração de Londres, um dos eventos de beleza mais impactantes do ano para celebrar o lançamento de sua primeira fragrância, Easy Bake Intense Eau de Parfum. Reunindo nomes influentes da indústria, criadores de conteúdo, artistas e convidados internacionais, a experiência marcou oficialmente a entrada da marca no segmento de perfumaria e reforçou sua relevância contínua na interseção entre beleza, cultura e entretenimento. O evento aconteceu no Outernet London, um dos espaços imersivos mais emblemáticos da cidade, conhecido por suas instalações digitais de última geração e telas panorâmicas de altíssimo impacto visual. Ali, os convidados foram transportados para o universo sensorial de Easy Bake Intense Eau de Parfum em uma experiência cenográfica criada para traduzir a identidade olfativa da fragrância. O ambiente combinava projeções surreais de cerejas exuberantes, cascatas de caramelo intenso e flores brancas suspensas, criando uma jornada multissensorial e envolvente.
A noite começou com uma entrada cinematográfica de Huda Kattan, que surgiu de dentro de um frasco gigante do novo Easy Bake Intense Eau de Parfum após "invadir" simbolicamente seu próprio cofre, surpreendendo os convidados em um dos momentos mais comentados do evento. A programação seguiu com duas apresentações de grande impacto: o aguardado retorno das Pussycat Dolls aos palcos e um show explosivo do rapper britânico Central Cee. As performances elevaram ainda mais a energia da noite e reforçaram a dimensão cultural e o alcance global do lançamento.
Sobre a criação da fragrância, Huda Kattan, fundadora e CEO da Huda Beauty, afirmou: "Queria que Easy Bake Intense transmitisse sofisticação, sensualidade e intensidade. Porque, quando você é autenticamente quem é, nunca existe excesso." Desenvolvida após inúmeras versões e refinamentos, Easy Bake Intense Eau de Parfum é uma fragrância gourmand intensa e envolvente, criada para deixar uma assinatura marcante. A composição se abre com notas vibrantes de cereja silvestre, envolvidas por flores brancas e um toque quente de canela. No fundo, acordes ricos de caramelo, baunilha bourbon e nuances cremosas trazem profundidade e sofisticação à fragrância. O resultado é um perfume marcante e de alta fixação, que equilibra conforto, sensualidade e elegância contemporânea em uma assinatura olfativa memorável.
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