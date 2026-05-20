HUDA BEAUTY SE APODERA DE LONDRES CON EL EVENTO DE BELLEZA MÁS INMERSIVO DEL MUNDO

La noche comenzó con una espectacular presentación en la que Huda Kattan salió de una botella gigante de la nueva fragancia Easy Bake Intense Eau de Parfum, tras irrumpir en su propia bóveda para sorprender a los asistentes. A continuación se presentaron dos espectáculos destacados, el muy esperado regreso del fenómeno global, las Pussycat Dolls, y el talento local Central Cee, quienes se apoderaron del escenario, lo cual marcó el tono para una celebración vibrante que subrayó la magnitud del lanzamiento y su alcance cultural, Easy Bake Intense está de vuelta.

Acerca del lanzamiento, la fundadora y directora ejecutiva, Huda Kattan, afirmó: "Quería que Easy Bake Fragrance se sintiera opulenta, sexy e intensa. Porque cuando eres realmente tú, nunca es demasiado". Desarrollada mediante un extenso proceso de perfeccionamiento, Easy Bake Intense Eau de Parfum es una cálida fragancia gourmand diseñada para dejar una huella duradera. Su aroma inicia con notas de cereza silvestre jugosa combinadas con flores blancas y canela, y se asienta en una rica base de caramelo, vainilla Bourbon y acordes cremosos. El resultado es una fragancia perceptible y de larga duración que equilibra la familiaridad con un acabado más sofisticado y placentero.

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FUENTE Huda Beauty