HUDA BEAUTY SE APODERA DE LONDRES CON EL EVENTO DE BELLEZA MÁS INMERSIVO DEL MUNDO

LONDRES, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Huda Beauty marcó un hito significativo para la marca con un evento de inmersión a gran escala en el corazón de Londres para celebrar el lanzamiento de su primera fragancia, Easy Bake Intense Eau de Parfum. Al congregar a talentos globales, creadores y expertos de la industria, la velada reflejó la expansión de la empresa en el sector de las fragancias, así como su continua influencia en la belleza y la cultura. El evento se llevó a cabo en el corazón de Londres, en el Outernet, un famoso espacio digital con pantallas envolventes; allí, los invitados se sumergieron por completo "dentro del aroma" y el mundo surrealista de Easy Bake Intense Eau de Parfum. Una experiencia sensorial e interactiva impregnada de una lluvia de cerezas jugosas, caudalosos ríos de caramelo y flores blancas flotantes.
La noche comenzó con una espectacular presentación en la que Huda Kattan salió de una botella gigante de la nueva fragancia Easy Bake Intense Eau de Parfum, tras irrumpir en su propia bóveda para sorprender a los asistentes. A continuación se presentaron dos espectáculos destacados, el muy esperado regreso del fenómeno global, las Pussycat Dolls, y el talento local Central Cee, quienes se apoderaron del escenario, lo cual marcó el tono para una celebración vibrante que subrayó la magnitud del lanzamiento y su alcance cultural, Easy Bake Intense está de vuelta.
Acerca del lanzamiento, la fundadora y directora ejecutiva, Huda Kattan, afirmó: "Quería que Easy Bake Fragrance se sintiera opulenta, sexy e intensa. Porque cuando eres realmente tú, nunca es demasiado". Desarrollada mediante un extenso proceso de perfeccionamiento, Easy Bake Intense Eau de Parfum es una cálida fragancia gourmand diseñada para dejar una huella duradera. Su aroma inicia con notas de cereza silvestre jugosa combinadas con flores blancas y canela, y se asienta en una rica base de caramelo, vainilla Bourbon y acordes cremosos. El resultado es una fragancia perceptible y de larga duración que equilibra la familiaridad con un acabado más sofisticado y placentero.
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