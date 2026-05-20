Huda Beauty conquista Londres con el evento de belleza más inmersivo del mundo

Ubicado en el centro de Londres, en Outernet, un reconocido centro de juegos digitales con pantallas panorámicas, los invitados se sumergieron por completo en el aroma y el mundo surrealista de Easy Bake Intense Eau de Parfum. Una experiencia sensorial e interactiva repleta de jugosas cerezas cayendo, ricos ríos de caramelo y delicadas flores blancas.

La velada comenzó con una espectacular revelación: Huda Kattan salió de una botella gigante del nuevo Easy Bake Intense Eau de Parfum, irrumpiendo en su propia bóveda para sorprender a los invitados. A continuación, se presentaron dos actuaciones estelares: el esperado regreso del fenómeno mundial Pussycat Dolls y el talento local Central Cee, que arrasó en el escenario, marcando la pauta para una celebración llena de energía que puso de manifiesto la magnitud del lanzamiento y su alcance cultural: ¡Easy Bake Intense ha vuelto!

Hablando del lanzamiento, la fundadora y consejera delegada, Huda Kattan, dijo: "Quería que Easy Bake Fragrance se sintiera rica, sensual e intensa. Porque cuando eres tú misma, nunca es demasiado". Desarrollada a través de numerosas iteraciones, Easy Bake Intense Eau de Parfum es una fragancia cálida y golosa diseñada para dejar una impresión duradera. Se abre con notas de cereza silvestre jugosa, combinadas con flores blancas y canela, y se asienta en una rica base de caramelo, vainilla bourbon y acordes cremosos. El resultado es un aroma perceptible y duradero, que equilibra la familiaridad con un final más sofisticado e indulgente.

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