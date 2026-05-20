Huda Beauty conquista Londres con el evento de belleza más inmersivo del mundo

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Huda Beauty

May 20, 2026, 01:30 ET

LONDRES, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Huda Beauty marcó un hito importante para la marca con un evento inmersivo a gran escala en el corazón de Londres para celebrar el lanzamiento de su primera fragancia, Easy Bake Intense Eau de Parfum. Reuniendo a talentos internacionales, creadores y expertos de la industria, la velada reflejó la expansión de la marca en el mundo de las fragancias y su continua influencia en la belleza y la cultura.

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Ubicado en el centro de Londres, en Outernet, un reconocido centro de juegos digitales con pantallas panorámicas, los invitados se sumergieron por completo en el aroma y el mundo surrealista de Easy Bake Intense Eau de Parfum. Una experiencia sensorial e interactiva repleta de jugosas cerezas cayendo, ricos ríos de caramelo y delicadas flores blancas.

La velada comenzó con una espectacular revelación: Huda Kattan salió de una botella gigante del nuevo Easy Bake Intense Eau de Parfum, irrumpiendo en su propia bóveda para sorprender a los invitados. A continuación, se presentaron dos actuaciones estelares: el esperado regreso del fenómeno mundial Pussycat Dolls y el talento local Central Cee, que arrasó en el escenario, marcando la pauta para una celebración llena de energía que puso de manifiesto la magnitud del lanzamiento y su alcance cultural: ¡Easy Bake Intense ha vuelto!

Hablando del lanzamiento, la fundadora y consejera delegada, Huda Kattan, dijo: "Quería que Easy Bake Fragrance se sintiera rica, sensual e intensa. Porque cuando eres tú misma, nunca es demasiado". Desarrollada a través de numerosas iteraciones, Easy Bake Intense Eau de Parfum es una fragancia cálida y golosa diseñada para dejar una impresión duradera. Se abre con notas de cereza silvestre jugosa, combinadas con flores blancas y canela, y se asienta en una rica base de caramelo, vainilla bourbon y acordes cremosos. El resultado es un aroma perceptible y duradero, que equilibra la familiaridad con un final más sofisticado e indulgente.

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