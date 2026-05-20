Huda Beauty、世界で最も没入感のある美容イベントでロンドンを席巻

その夜は、Huda Kattanがゲストを驚かせるため、自身の金庫に忍び込むという演出とともに、新作Easy Bake Intense Eau de Parfumの巨大なボトルから登場する華々しいお披露目で幕を開けました。続いて、待望の復活を果たした世界的な人気を博したPussycat Dollsと、英国発の地元タレントCentral Ceeがステージを席巻する2つの際立ったパフォーマンスが披露され、今回の発売イベントの規模と文化的な広がりを強調するエネルギッシュな祝宴の雰囲気を作り出し、Easy Bake Intenseの復活を印象づけました。

今回の発売について、創設者兼CEOのHuda Kattanは、「Easy Bake Fragranceには、リッチでセクシー、そして濃厚な印象を持たせたいと考えました。本当に自分らしいものであれば、決してやりすぎではないからです」と述べました。何度もの試作を経て開発されたEasy Bake Intense Eau de Parfumは、長く印象に残るよう設計された、温かみのあるグルマン調のフレグランスです。トップにはジューシーなワイルドチェリーのノートが香り立ち、白い花々とシナモンが重なり、キャラメル、バニラバーボン、クリーミーなアコードの濃厚なベースへと落ち着きます。その結果、なじみやすさと、より洗練された贅沢な余韻のバランスを取りながら、存在感があり長時間持続する香りに仕上がっています。

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SOURCE Huda Beauty