후다 뷰티, 세계에서 가장 몰입감 넘치는 뷰티 이벤트로 런던을 장악

저녁은 후다 카탄(Huda Kattan)이 게스트들을 놀라게 하기 위해 자신의 금고를 부수고 나오며 새로운 이지 베이크 인텐스 오 드 퍼퓸의 거대한 병에서 나오는 화려한 공개로 시작되었다. 이어서 두 개의 돋보이는 공연이 이어졌는데, 글로벌 스타인 푸시캣 돌스(Pussycat Dolls)의 기대를 모은 귀환과 현지 출신의 인재인 센트럴 씨(Central Cee)가 무대를 강타하며 출시의 규모와 문화적 도달 범위를 강조하는, 에너지가 넘치는 축하 행사의 분위기를 조성했다. 이지 베이크 인텐스가 돌아온 것이다.

출시에 대해 후다 카탄 창립자 겸 최고경영자는 "이지 베이크 프래그런스가 풍부하고 섹시하며 강렬하게 느껴지기를 원했다. 진정한 당신일 때, 그것은 결코 과하지 않기 때문이다"라고 말했다. 광범위한 반복 과정을 통해 개발된 이지 베이크 인텐스 오 드 퍼퓸은 지속적인 인상을 남기도록 설계된 따뜻한 구르망 향수다. 과즙이 풍부한 야생 체리 노트로 시작하여 화이트 플로럴과 시나몬이 겹쳐지고, 캐러멜, 바닐라 버번 및 크리미한 어코드의 풍부한 베이스로 마무리된다. 그 결과 익숙함과 더욱 고급스럽고 탐닉적인 피니시의 균형을 이루며 눈에 띄고 오래 지속되는 향이 탄생했다.

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SOURCE Huda Beauty