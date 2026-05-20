HUDA BEAUTY 以全球極盡沉醉的美妝活動席捲倫敦

倫敦2026年5月20日 /美通社/ -- Huda Beauty 於倫敦核心地帶舉行令人沉醉的大型品牌活動，慶祝旗下首款香水 Easy Bake Intense 香水面世，為品牌寫下重要一頁。 當晚匯聚全球才俊、創作者與業界人士，體現品牌拓展香水版圖之舉，及其於美妝與文化領域中綿延不斷的影響力。

活動選址倫敦市中心馳名的數碼互動場館 Outernet，環迴螢幕包圍下；賓客完全沉浸於「香韻之中」，步入 Easy Bake Intense 香水的奇幻境地。 這場互動饗宴觸動感官，滿載墜落的豐潤櫻桃、奔流的馥郁焦糖河，以及悠然飄浮的白花。

晚會以一場華麗的登場揭幕：Huda Kattan 從巨大的全新 Easy Bake Intense 香水瓶步出，恍如潛入自己的神秘寶庫，為賓客送上驚喜。 緊接而來的兩場矚目演出——全球現象級組合 Pussycat Dolls 的萬眾期待回歸，與本地才華出眾的 Central Cee 席捲舞台。這為一場能量澎湃的慶典譜寫基調，盡展產品發佈的規模及其文化感染力——Easy Bake Intense 載譽歸來。