Huion lança o Huion Note E, um notebook eletrônico: produtividade acessível para empresas e profissionais criativos

LOS ANGELES, 20 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Huion, marca líder em tablets com caneta digital, anunciou hoje o lançamento do Huion Note E, um notebook eletrônico Android de 8,4" projetado especificamente para profissionais de negócios. Combinando a autêntica experiência de escrever com caneta e papel com a eficiência digital, o Huion Note E oferece uma experiência integrada de anotações, leitura e desenho.

Na esteira do sucesso de seu antecessor, o Huion Note, que foi amplamente aclamado por sua capacidade inovadora de sincronizar conteúdo manuscrito com dispositivos móveis em tempo real para edição e compartilhamento, o Huion Note E amplia o foco da marca para além da simples conversão de papel para digital, voltando-se para soluções inteligentes de escritório móvel.

O Huion Note E possui uma tela com iluminação suave, resolução de 1920 x 1200, 270 PPI e vidro AG, combinada com a tecnologia PenTech 3.0, tudo projetado para proporcionar uma experiência visual e de escrita natural. Essa combinação oferece familiaridade e desempenho, permitindo anotações eficientes durante reuniões, registro de ideias, comentários em PDFs e facilitando o trabalho móvel flexível, o que contribui para que os profissionais trabalhem de forma mais inteligente e criativa.

Recursos em destaque

Leitura extensiva

Resolução de 1920 x 1200, densidade de pixels de 270 PPI e taxa de atualização de 60 Hz

Vidro com gravação AG para um toque semelhante ao do papel

Regulação de intensidade por corrente contínua para maior conforto visual

Atas de reuniões e anotações digitais

Tecnologia PenTech 3.0 com caneta magnética PW510 sem bateria

Superfície de escrita semelhante ao papel

Ferramentas inteligentes de escrita à mão para anotações eficientes

Backup rápido na nuvem e compartilhamento de anotações

Recursos de gerenciamento de tarefas e listas de afazeres

Funcionalidades de digitalização de documentos

Desenhos instantâneos e entretenimento

Bateria de 4.500 mAh para uso prolongado

128 GB de armazenamento

Sistema operacional Android 15

Aplicativo de desenho integrado

Formato semelhante ao A5 e design leve de 348 g

Oferece entretenimento audiovisual

O Huion Note E é uma ferramenta de produtividade ideal para uma ampla gama de usuários, incluindo profissionais de negócios, gerentes de projeto, professores, estudantes e designers de moda.

"Criamos o Huion Note E para aumentar a eficiência no trabalho diário dos nossos usuários", afirmou Simon, gerente de P&D da Huion. Ele acrescentou: "Isso permite aos profissionais de criação uma nova maneira de fazer anotações, registrar inspirações e deixar de usar papel."

Sobre a Huion

Com mais de 15 anos de experiência no setor de desenho digital, a Huion vem oferecendo ferramentas criativas de alto desempenho e acessíveis para artistas digitais e profissionais da área em todo o mundo.

O Huion Note E já está disponível para pré-venda no site oficial da Huion. Acesse a página do produto em store.huion.com para obter as informações e atualizações mais recentes.

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FONTE Huion